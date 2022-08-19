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Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 игровых моделей на любой вкус и кошелёк
Несмотря на то, что World of Tanks нетребовательная, вам стоит подумать о покупке видеокарты хотя для того, чтобы попадать в противников, а не ловить фризы
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Как мы вчера могли убедиться, большинство геймеров совершенно не интересуется требовательными играми, для которых нужна видеокарта за 100 000 рублей. Это не значит, что любителей блокбастеров нет, но последних точно меньше, чем тех, кто выбирает Counter-Strike, Dota 2 или Grand Theft Auto V. Не факт, что любители шутеров не играют в Cyberpunk 2077, но в данном случае важно то, что даже на недорогих видеокартах можно запускать популярные тейтлы.

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Сегодня мы подберём оптимальную видеокарту для World of Tanks. Танчики имеют стабильную базу геймеров и демонстрируют отличную живучесть несмотря на почтенный возраст. За это время разработчики умудрились перевести игру на новый движок, хотя новым его можно назвать только условно. Всё дело в том, что по сравнению с современными шутерами здесь вас ждут технологии из 2000-х годов, а значит относительно красивая картинка – это всего лишь ширма для устаревшего движка. Если подумать, то повышая требования разработчики рискуют лишиться части геймеров, ну а мы предлагаем выбрать подходящую видеокарту для вашего монитора.

Если вас угораздило купить монитор с разрешением 4К, то придётся раскошелиться на Radeon RX 6650 XТ. Это не самая быстрая видеокарта в линейке, но её будет достаточно как для новичка, врезающегося в каждую преграду на танке первого уровня, так и для прожжённого статиста. Последние смогут оттачивать свой скил, разглядывая грубую красоту танковых сражений. Приятным бонусом Radeon RX 6650 XТ можно назвать низкие требования к питанию. Таким образом мощный блок питания вам не потребуется, что может избавить от дополнительных затрат.

Если для 4К вы подбираете видеокарту NVIDIA, то мы советуем остановиться на GeForce RTX 2060 SUPER. Комфортные условия и стабильные 60 кадров в секунду гарантированы. Ещё раз подчеркнём, что каких-то красивых видов в World of Tanks нет, но это не значит, что посмотреть не на что. Например, можно научиться ловить артиллерию по отлётам из кустов, что позволит накрывать противника, который ещё даже не засветился. Не переусердствуйте, ведь некоторые криворукие геймеры могут подумать, что вы используете читы.

Для 2К вам будет с головой GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта стоит 25 390 рублей, а значит не станет для вашего кошелька настоящим приговором. А между тем максимальные настройки графики вам обеспечены, не говоря уже о том, что 6 Гб видеопамяти для World of Tanks – это даже слишком много. Словом, если вы искали оптимальную видеокарту для своего монитора с разрешением 1080р, то смело берите GeForce GTX 1660 SUPER. Модель производства Palit оснащена сразу двумя кулерами, что позволяет не думать о перегреве, ну а сама видеокарта имеет невысокий теплопакет, поэтому не требует мощного блока питания. Вертушки работают тихо, хотя под нагрузкой могут доставить некоторый дискомфорт.

Бывают такие ситуации, когда у геймера просто нет 25 тысяч. Кто-то может выложить и 100 000 рублей, ну а здесь 19 тысяч предел мечтаний. Только не пишите, что нужно идти работать. Вдруг деньги ушли на другие нужды, но ведь World of Tanks – это святое. Купите Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта может предложить высокую производительность, хотя не лишена минусов. Эксперты отмечают, что материнские платы без поддержки PCIe 4.0 не способны в полной мере раскрыть потенциал Radeon RX 6500 XT. Если у вас с новым интерфейсом проблем нет, то смело покупайте такую видеокарту, ведь она легко тянет Танчики в разрешении 1080р на высоких настройках графики.

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GeForce GTX 1650 не имеет проблем с совместимостью с тем или иным интерфейсом. Эта видеокарта отлично подходит для World of Tanks, позволяя не думать об апгрейде и стоит 17 тысяч рублей. Она уступает по скорости Radeon RX 6500 XT, но продаётся гораздо лучше, поскольку имеет красивый зелёный шильдик от NVIDIA. GeForce GTX 1650 предъявляет нулевые требования к блоку питания, поэтому подходит даже для самых старых компьютеров. А это полезное свойство, которое есть далеко не у всех видеокарт в нашем списке.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #world of tanks
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