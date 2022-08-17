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Выбираем видеокарту для самых популярных игр Steam – 5 моделей от 8000 рублей в магазинах РФ
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Если в прессе и появляется информация о видеокартах, то журналисты чаще всего обсуждают флагманы. В интернете проводятся тесты самых дорогих графических чипов, а создаётся такое впечатление, что все кроме нас с вами миллионеры. Вот только если внимательно изучить статистику Steam, то можно прийти к другим выводам. Выходит, что среди геймеров всего несколько процентов владеют дорогостоящими видеокартами, а значит вся эта шумиха только создаёт информационный шум вокруг флагманов.

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А вообще нет никаких причин считать, что большинству геймеров нужны дорогие видеокарты. Если посмотреть на популярные проекты в том же Steam, то блокбастеры там приходят и уходят, а популярные игры остаются на своих местах. Например, на первом месте по количеству геймеров Counter-Strike: Global Offensive, следом идёт Dota 2, за ней Apex Legends, после PUBG, Grand Theft Auto V и Team Fortress 2. Учтите, что все игры, кроме Apex Legends предъявляют минимальные требования к компьютеру и пойдут даже на интегрированной видеокарте на процессоре AMD.

Предположим, что вы не только жалеете играть в классические стрелялки, но и иногда хотите опробовать что-то новое. В таком случае стоит подобрать видеокарту под ваш кошелёк. Всего 7860 рублей стоит GeForce GT 1030. Это минимальный уровень, позволяющий играть в самые популярные игры из списка Steam. Видеокарта легко справляется с онлайн-шутерами, но может столкнуться со сложностями во время запуска Grand Theft Auto V. В этом случае просто сделайте настройки графики поменьше. Кстати, с помощью такой видеокарты можно легко поиграть в старую добрую World of Tanks.

Для тех, у кого в кармане есть 16 тысяч рублей, в наличии Radeon RX 6400. Эта самая дешёвая видеокарта текущего поколения AMD, производительность которой способна удивлять. Если у вас современный компьютер, где есть поддержка PCIe 4.0, то вы и вовсе получите возможность запускать все игры в разрешении 1080р. Учтите, что всё это за 16 тысяч, что крайне выгодно на фоне большинства других предложений. Gigabyte не поскупилась на систему охлаждения, а в результате чаще всего вы не будете слышать гула надоедливых вертушек.

На 2000 рублей дороже можно найти GeForce GTX 1650. В этом случае нет никакой разницы есть ли у вас интерфейс PCIe 4.0, ведь видеокарта хороша как на старом, так и новом компьютере. Ожидать чудес от старушки не стоит, но игры точно будут работать без проблем. К сожалению, производительность соответствует цене, поэтому рассчитывать придётся на минимальные графические настройки, где вы потеряете большую часть визуальных эффектов, но такова судьба бюджетных геймеров. Что до указанных выше игр, то проблем с их запуском точно не будет.

Radeon RX 6500 XT довольно спорная видеокарта. С одной стороны – она показывает уровень производительности намного превышающий свою цену, но с другой – имеет всё то же недостаток с требованиями к интерфейсу PCIe 4.0. Система охлаждения здесь примитивная, но учитывая низкие требования к блоку питания, больше и не нужно. Как вы уже поняли, самые популярные игры Steam будут работать на Radeon RX 6500 XT с высокими показателями фрамрейта. Это значит, что у владельца такой видеокарты не будет проблем с доступа к стрелялкам.

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Ну и самая последняя в списке – Radeon RX 580. Эта видеокарта долгое время была крайне популярна как среди геймеров, так и майнеров. Стоит она чуть больше 21 тысячи рублей и решает все проблемы с доступом к любым играм. 8 Гб видеопамяти и 256-битная шина решает, поэтому это чуть ли не единственная видеокарта за такую цену, которая способна обеспечивать высокую скорость за разумные деньги. В данном случае стоит помнить, что Radeon RX 6500 XT с рабочим интерфейсом PCIe 4.0 окажется даже быстрее несмотря на 4 Гб видеопамяти и 64-битную шину. Это говорит о том, насколько быстро происходит рост производительности от поколения к поколению. Ну а разговоры о том, что ничего не происходит – это досужие домыслы, ведь сегодня популярные игры из каталога Steam тянут даже видеокарты до 20 000 рублей.   

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