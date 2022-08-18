Российские геймеры покупают не только бюджетные модели, но и довольно мощные видеокарты

Положение на рынке постоянно меняется. Ещё недавно лидерами были одни видеокарты, а сегодня у геймеров новые герои. Во многом происходящее объясняется появлением более требовательных игр. Например, пару дней назад в продажу поступил ещё один эксклюзив Sony – Marvel's Spider-Man. Игра тут же перекочевала на торренты, что позволило значительной части геймеров получить к ней доступ. Не факт, что текущее положение на рынке обусловлено описанными выше событиями, но отвергать подобные предположения будет глупо.

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Поскольку среди наших читателей есть те, кто действительно ищет ответы на вопросы, то сегодня мы предлагаем ознакомиться с наиболее популярными графическими чипами, которые были куплены за прошедшие сутки в магазине Регард. На этот раз любители компьютерных игр фактически проигнорировали бюджетные модели, а значит у этих ребят появится не только доступ к самым требовательным тайтлам, но и к трассировке лучей, о которой уже много лет мечтают обычные пользователи. Сегодня мы уже писали на тему спорной технологии, поэтому перейдём к списку популярных видеокарт.

Чаще всего геймеры покупали GeForce RTX 3070. С нашей точки зрения, это один из самых выгодных вариантов на рынке. Так, вы платите 56 тысяч рублей, получая доступ не только к разрешению 2К, но и сможете запускать большинство игр в 4К. В этом случае о максимальных графических настройках приходится только мечтать, но ведь мы говорим о видеокарте, которая в 3 раза дешевле суперфлагманов. Пожалуй, главным и единственным минусом GeForce RTX 3070 стало скромное количество видеопамяти. Именно 8 Гб ограничивают потенциал видеокарты, хотя в ближайшие годы этого должно хватить с головой.

GeForce RTX 3060 Ti на втором месте, что совсем неудивительно, ведь данный графический чип идеален для 2К и способен много лет радовать вас играми на максимальных настройках качества. Модель производства Palit получила всего два кулера, что может быть недостаточно для охлаждения в самых сложных сценах. В этом случае придётся повышать скорость вращения кулеров, что станет неприятным сюрпризом для вашего слуха. К счастью, на количество кадров это никак не влияет, ну а лёгкий гул вертушек окупается выгодной ценой.

GeForce RTX 3050 на этот раз только на третьем месте, хотя весь июль не покидала первых позиций. Это одна из самых перспективных видеокарт, хотя при прямом сравнении с указанными выше графическими чипами GeForce RTX 3050 сильно отстаёт. Для нетребовательных проектов такой видеокарты будет достаточно даже в 2К, но в целом мы рекомендуем вам трезво оценивать мощность видеокарты. Прежде всего она предназначена для 1080р, где и может раскрыться в полную силу. В качестве бонуса будет 128-битная шина, благодаря чему удалось снизить потребление энергии. Правда после этого чистая мощность самой видеокарты сильно упала.

Совершенно неожиданно на 4 место вышла GeForce RTX 3070 Ti. Рекомендованная цена этой видеокарты для российского рынка стартует с 58 тысяч рублей, ну а сегодня купить её можно за 63 тысячи. Это довольно неплохо, ведь видеокарта отличается ультимативным уровнем производительности и способна заменить собой флагман в большинстве сценариев. Самое главное отдавать себе отчёт, что вместо 130 000 рублей, вы потратили всего 63 тысячи. В этом случае средневысокие настройки графики в 4К будут вам казаться манной небесной, а трассировка лучей и вовсе порадует глаз неподготовленного геймера.

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А вот GeForce RTX 3060 за 41 тысячу рублей уже не кажется нам выгодной. Всё дело в том, что эта видеокарта сильно уступает GeForce RTX 3060 Ti, хотя разница в цене составляет всего 5 тысяч рублей. Получается, что потенциальные покупатели GeForce RTX 3060 просто ведутся на 12 Гб видеопамяти, которые вводят в заблуждение тех, кто не уделил достаточного внимания тестам. Мы ещё раз рекомендуем как следует изучить несколько источников, где есть результаты по всем современным играм. Именно на этом основании стоит делать выбор, ведь советы часто дают те, кто видел видеокарты только на картинке.