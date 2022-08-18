Разработчики NVIDIA говорят о 30%, но так ли это на самом деле? Давайте разбираться

В сентябре 2018 года NVIDIA сделала доступной технологию трассировки лучей. Казалось, осталось совсем немного до того счастливого момента, как на каждом игровом компьютере появятся реалистичные тени, отражения и другие эффекты. Нужно признаться, что сама по себе технология действительно впечатляющая, но за последние несколько лет разработчики игр так и не научились её использовать. Вообще, в самых масштабных и дорогих тайтлах можно насладиться отдельными элементами, но в большинстве сцен трассировка лучей отсутствует. Вполне возможно, что интеграция волшебных лучиков слишком дорогое удовольствие, а может такая работа требует дополнительных усилий. Как бы там ни было, но есть и другая проблема. Дело в том, что во время игрового процесса в глаза бросаются только откровенные недостатки графики, тогда как многие геймеры даже не замечают блики, которые отбрасывает лунный свет на каплях дождя.

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И в самом деле, как можно рассматривать капли на лапах монстров, когда эти твари лезут из каждой щели, пытаясь ударить главного протагониста подручными средствами. Словом, есть большие сомнения, что технология в целом может стать такой, как ожидали разработчики, но об этом чуть ниже. Вполне возможно, что геймеры были бы не против изредка посматривать на волшебные лучики, вот только делать им это совершенно не на чем. Несмотря на то, что технологии уже 4 года, количество видеокарт с поддержкой трассировки, крайне мало. По словам представителей NVIDIA, каждый третий геймер уже может опробовать лучи. Если изучить статистику Steam, то можно убедиться, что логика в этом заявлении есть, вот только не всё так гладко. Если учитывать наиболее популярные графические чипы, то мы насчитали 26.2%, но есть и модели, которые продаются откровенно плохо, а значит их доля не превышает 0.5% или меньше. Ниже мы предлагаем более подробно рассмотреть данные по статистике.

GeForce RTX 2060 – 5.1 %

% GeForce RTX 3060 Laptop GPU – 2.83 %

% GeForce RTX 3060 – 2.58 %

% GeForce RTX 3070 – 2.29 %

% GeForce RTX 2070 SUPER – 1.99 %

% GeForce RTX 3060 Ti – 1.9 %

% GeForce RTX 3080 – 1.68 %

% GeForce RTX 2070 – 1.42 %

% GeForce RTX 3050 – 1.38 %

% GeForce RTX 2060 SUPER – 1.18 %

% GeForce RTX 3070 Ti – 1.06 %

% GeForce RTX 3070 Laptop GPU – 0.85 %

% GeForce RTX 3080 Ti – 0.77 %

% GeForce RTX 2080 Ti – 0.6 %

% GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU – 0.57%

И вот теперь самое время подумать над тем, действительно ли 30% геймеров имеют доступ к трассировке. Смотрите: GeForce RTX 2060 с большим трудом тянет эту технологию, а в новых требовательных играх и вовсе задыхается. Мы бы очень не рекомендовали такой специфический опыт. Это уже минус 5%, но есть ещё и ноутбуки с GeForce RTX 3050/Ti, а значит в реальности количество геймеров, которые видят лучики, с трудом превышает 20%. Это очень плохие новости, но если внимательно посмотреть на поведение NVIDIA, то становится очевидным, что там и вовсе стараются не замечать неудачу волшебных лучей.

Что занимательно, 2 года назад на прилавки хлынули видеокарты AMD с поддержкой трассировки, а в мире уже больше 20 миллионов игровых приставок нового поколения с RTX-ON. Казалось бы, лучи должны литься из каждой щели, но воз и ныне там. Похоже, технология не выстрелила. Да, она имеет множество плюсов, но для её полноценной реализации нужен действительно мощный графический чип. Сегодня в разрешении 2К с подобной задачей справляются видеокарты уровня GeForce RTX 3070 и выше. Вот и получается, что технология как бы есть, но воспользоваться ею могут всего несколько процентов геймеров. Очевидно, что с этим связан тот факт, что разработчики игр не торопятся с повальным включением лучей, хотя и здесь не всё так просто.

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Дело в том, что игры становятся всё более требовательными, а значит видеокарты начального уровня с поддержкой трассировки лучей (GeForce RTX 2060) перестают соответствовать минимальным требованиям. Уже вскоре состоится релиз графических чипов следующего поколения. Ожидается мощнейший производительный рывок. Кроме того, на этот раз и у AMD обещают более впечатляющую реализацию лучиков. Главное, чтобы новые игры не совершили такой же рывок, а иначе всё первое поколение GeForce RTX 2000 с поддержкой лучей придётся списывать со счетов.