По мнению некоторых аналитиков, Биткоин может претендовать на лучший пенсионный актив, но ожидать быстрого роста не приходится

Многие наши читатели знают о том, что после длительного периода пустых разговоров и обещаний разработчики Эфира приступили к радикальным мерам. Тестовые сети доказали минимальное количество ошибок в блокчейне, а предстоящее слияние уже не кажется невозможным. Ожидается, что любой держатель Эфира уже 15 сентября сможет воспользоваться всеми преимуществами стейкинга. Вот только всё это не совсем верно, поскольку уже полтора года работает сеть Beacon Chain, где любой владелец 32 монет может положить их на личный депозит. Если как следует разобраться в теме, то становится ясно, что всё работает не совсем так, как предполагалось, а вернее будет сказать: и вовсе не работает. Инвесторы положили на депозиты миллионы монет, ожидая огромных прибылей, но вместо этого получили полную неопределённость и полную блокировку активов.

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Так, сегодня разработчики не спешат делиться подробностями работы стейкинга с держателями. Возможно, в частном разговоре Виталик Бутерин и шепнул на ушко одному из Китов предполагаемые правила игры, но всем остальным такие подробности знать не положено. Ходят слухи о 5% годовых, а также бонусах для тех, кто вошёл в стейкинг раньше большинства. Якобы, будет выдаваться некая премия, но подробности в прессу просачиваются неохотно. Вообще, всё это выглядит странно, ведь уже довольно давно стейкинг работает на Binance и других биржах. Какого-то бешеного дохода нет, поскольку в планы держателей постоянно вмешиваются курсовые перепады. Например, вы положили приличную сумму денег, благодаря чему вам полагается самое большое из возможных вознаграждений в 20% годовых. Прошёл год, но на момент стейкинга ваши 1000 монет стоили 4 миллиона долларов, а сегодня всего 2 миллиона. Получается, что даже с учётом всех выгод вы получите далеко не тот результат, на который рассчитывали.

В то же время эксперты не устают говорить о том, что мы с вами неверно понимаем инвестиционную привлекательность криптовалют, пытаясь сравнивать её с традиционными акциями. К примеру, средняя 10-летняя годовая доходность ценных бумаг S&P 500 равняется 14.25%. Это значит, что через 10 лет вы получите в 3 раза больше, чем инвестировали, но это традиционный рынок, тогда как первые инвесторы в Биткоин и Эфир увеличили свои капиталы в тысячи раз. Именно поэтому аналитики советуют не думать о цифровых активах, как о кратковременном депозите. Если у вас есть лишние деньги, покупайте. Если их нет, просто думайте о том, что через 10 лет вы станете намного богаче.

Но всё это настолько далёкая перспектива, а ведь многих интересует, что вообще будет с Эфиром через неделю или месяц. По данным экспертов, ожидать от второй по популярности криптовалюты подорожания в ближайший месяц не приходится. Судя по всему, Эфир уже израсходовал все резервы для роста, а значит инвесторы в ожидании перехода на PoS предпочтут постоять в сторонке. Причин для беспокойства множество, например, многие полагают, что крупные майнеры могут устроить демарш, что приведёт к созданию нового форка Ethereum PoW. В отличие от ожидаемого Ethereum PoS, первые так и останется дружелюбен к получению криптовалюты путём фермерства. Почитайте об этом в нашем материале.

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На самом деле причин для беспокойства множество, ведь никто не знает, как отреагирует рынок на слияние. Если вы прямо сегодня находитесь перед сложным выбором, то аналитики предлагают простую стратегию: продавать Эфир и покупать Биткоины. По их мнению, цифровое золото останется стабильным, тогда как детище Виталика Бутерина подвержено рисковым перепадам. Никто не знает, насколько такая стратегия оправдана. Кто знает, может всё случится с точностью до наоборот, поэтому мы всё же советуем вам думать своей головой. Источники: 1, 2.