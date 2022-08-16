Шансы такого события действительно высоки, ведь команда разработчиков Эфира просто выставляет майнеров за дверь

Уже 15 сентября состоится переход Эфира на алгоритм PoS. Разработчики рассказывают о наполеоновских планах, а Виталик Бутерин уверяет, что это только начало большого пути. Уже сегодня мы знаем, какой станет сеть к концу года. Прежде всего речь идёт о переходе на стейкинг, что воспринимается многими экспертами с положительной точки зрения и должно повысить инвестиционную привлекательность Эфира. Но даже если это действительно случится, то сеть в текущем её состоянии обладает низкой пропускной способностью. Так, прошлой осенью наблюдался пик переводов, что привело к росту комиссий. Причина в небольшой пропускной способности, из-за чего приоритет отдавался только тем транзакциям, за которые платили большие комиссии. В результате некоторые ждали часами получения своих денег. Согласно официальным данным, которые публикуют разработчики, уже вскоре удастся выйти на 100 000 транзакций в секунду (сегодня это скромные 15 000 операций в секунду). Это решит проблему высоких комиссий, а в итоге за перевод нужно будет платить даже не 1 доллар, а всего несколько центов.

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Но всё это только теория, тогда как на практике есть не только сторонники перехода Эфира на стейкинг, но и противники. Эти ребята в последнее время ведут себя тихо, но это не значит, что тысячи майнеров согласятся с планами Виталика Бутерина. Начнём с простых и понятных событий: слияние состоится при любом раскладе, а на данный момент уже все три тестовые сети (Ropsten, Sepolia и Goerli) уже переведены на PoS. Мало того, ещё 1 декабря Ethereum 2.0 стал реальностью для сети Beacon Chain, где заблокированы миллионы монет. Обратного пути нет, и это хорошо, ведь любой проект должен развиваться, но эксперты полагают, что противники слияния сделают всё возможное для появления форка. В переводе на понятный язык – эти ребята создадут новую цепочку и фактически новую криптовалюту. Проще говоря, будет существовать основная сеть Ethereum PoS, где можно получать монеты путём стейкинга и дублирующая сеть Ethereum PoW, в которой майнеры продолжат копать Эфир.

И вот здесь и начинается всё самое интересное. Получится, что у фермеров будет выбор: перейти туда, где монеты больше нельзя добывать привычным путём, либо остаться, продолжая зарабатывать миллионы. Неясно, ведёт ли команда разработчиков диалог с майнерами. Скорее всего, нет, а значит обновление носит насильственный характер и никак не учитывает интересы всех сторон. На самом деле разработчики учли только свои интересы, а также сделали всё для того, чтобы обезопасить сеть для крупных держателей. Ну а если вы купили 8 видеокарт и понемногу купаете Эфир, то вас попросят выйти в ближайшую дверь. В связи с таким раскладом эксперты полагают, что сеть Ethereum PoW имеет все шансы стать более популярной, хотя в перспективе всё больше держателей монет будут переключаться на стейкинг. На самом деле очень многое решат условия, на которых можно будет зарабатывать деньги.

Например, если держателям депозита будут выдавать новые монеты по 5% годовых, то рассчитывать на популярность такой сети не приходится. С высокой долей вероятности огромное количество инвесторов заберёт свои деньги и уйдёт искать счастья в другом месте. А вот 25% и выше может заинтересовать институционалов. Крупные компании не любят рисковать, тем более многие сомнительно относятся к криптовалютам, но когда выгода превышает рисковые шансы, то можно ожидать прихода больших денег. Каким бы ни был прогноз, нужно относиться к заявлениям экспертов с сомнением. Дело в том, что рынком во многом управляют Киты. Это держатели крупных состояний, которые будут поддерживать Эфир до тех пор, пока им это выгодно. Если крупная рыба решит, что стейкинг не выгоден, а новый форк Ethereum PoW намного привлекательнее, то часть денег уйдёт именно туда.

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Ну а пока аналитики делают выводы, что инвесторы решили подождать. Последнее ралли доказало, что Эфир ещё жив, а криптозима – это обычная страшилка. Именно поэтому некоторые аналитики полагают, что в ближайшее время нам не стоит ждать перепадов курса криптовалюты. Ничего серьёзного не случится до 15 сентября, а дальше судьба Эфира зависит от слишком большого количества факторов. Мало ли, вдруг разработчики снова перенесут слияние. Это может стать настоящим ударом по рынку, который рухнет под давлением негативных новостей. Источники: 1, 2.