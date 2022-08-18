Watch Dogs: Legion заслуживает того, чтобы её пройти. Вот только видеокарту эта игра потребует весьма внушительную

Ещё совсем недавно российские геймеры искали выгодные предложения в Steam, вылавливали скидки в других магазинах, отстаивая простую аксиому: «Труд разработчиков компьютерных игр должен оплачиваться». Удивительно, но сами разработчики, которые годами рассказывали нам о необходимости платить за каждый чих, вдруг ушли с российского рынка, оставив после себя правовой нигилизм. Это значит, что сегодня, когда вы через обходные пути покупаете игру благодаря использованию криптовалют и VPN, то делаете совершенно глупое дело.

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Российским геймерам дали чётко понять, что их деньги никому не нужны, поэтому назойливое кружение у магазина кажется нам странным. Мы не одобряем пиратство. Как только западные студии вернуться на российский рынок, взяв на себя прежние обязательства, мы непременно поговорим о том, стоит ли им после этого платить, ну а пока существуют торренты, где почти всё можно скачать абсолютно бесплатно. К сожалению приходится признать, что хакеры не всемогущи, ведь многие игры появляются на торрентах с опозданием в полгода или даже больше.

Например, Watch Dogs: Legion вышла осенью 2020 года, но была взломана только в начале января 2022 года. За это время студия успела снять все сливки, ну а многие из тех, кто планировал поиграть в эту игру, и вовсе забыли об её существовании. Сегодня мы подумаем о том, какую видеокарту купить для Watch Dogs: Legion. Если судить по официальным рекомендованным требованиям, то для разрешения 4К вам придётся раскошелиться на GeForce RTX 3080. Если вы действительно решитесь на такие траты, то стоит присмотреться к версии на 12 Гб, которая обладает огромным потенциалом и больше подходит на роль флагмана. С такой видеокартой вы сможете опробовать полноценную трассировку лучей, ну а огромный потенциал позволяет не волноваться о недостатке производительности для проектов 2023 и даже 2024 годов.

Для 2К рекомендуется взять GeForce RTX 3070. Судя по всему, разработчики брали с запасом, поскольку в интернете есть тесты, где даже менее скоростные графические чипы тянут Watch Dogs: Legion в таком разрешении. В конце концов мы же не знаем, сколько кадров в секунду рекомендуют разработчики и какие настройки графики вы должны увидеть. Многие геймеры знают, что между высокими и максимальными разница нулевая, ну а GeForce RTX 3070 действительно достойный кандидат на игровую сборку.

Radeon RX 6750 XT стоит ровно столько же, но предлагает сравнимую производительность и из коробки включает 12 Гб видеопамяти. Кстати, здесь установлена скоростная GDDR6Х на 18 Гбит/с, что будет очень полезно в сложных сценах, где важно обрабатывать максимальное количество текстур. Нам Radeon RX 6750 XT кажется более перспективной, чем GeForce RTX 3070, хотя если оценивать продажи видеокарт, то графический чип AMD плетётся в самом конце списка. Причина в том, что многие геймеры всегда покупают видеокарты NVIDIA и не доверяют продукции красного лагеря.

Учтите, что в Watch Dogs: Legion вас ждёт больший открытый мир, где пригодится как можно больше видеопамяти и мощный графический чип. Именно поэтому для 1080р мы рекомендуем остановиться на GeForce RTX 3050. Это самая недорогая карта NVIDIA текущего поколения, которая ещё и может похвастать трассировкой лучей. В Watch Dogs: Legion эта технология не впечатляет, но в целом производительности GeForce RTX 3050 для народного разрешения хватит на много лет. Главным преимуществом такой видеокарты можно назвать цену. Увы, но сегодня дешевле 30 000 рублей у NVIDIA ничего лучше нет.

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Radeon RX 6500 XT не лучший выбор, но ведь мы с вами понимаем, что не все вот так могут выложить из кармана даже 29 тысяч рублей. Нет никаких сомнений, что 19 тысяч собрать намного проще, поэтому для тех, кто готов мириться с некоторым дискомфортом, мы предлагаем остановить свой выбор именно на Radeon RX 6500 XT. В 1080р на средневысоких можно получить стабильные 50 кадров в секунду и выше. Если вы находитесь в поисках недорогой видеокарты и очень хотите сэкономить, то теперь вы знаете, на что вам стоит обратить внимание.