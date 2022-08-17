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В ВВС Англии перестали принимать белых мужчин – предпочтение отдаётся трансгендерам и женщинам
Иногда кажется, что мир вокруг нас просто сошёл с ума
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В середине 90-х годов учёных Джозеф Овертон предложил любопытную концепцию, которой суждено было войти в мировую практику, как «Окно Овертона». Многие философы полагают, что на самом деле Джозеф ничего не придумывал, а просто подсмотрел, как вели себя политики на протяжение тысячелетней истории человечества. Что же, если раньше мы могли только догадываться о скрытых игрищах богатейших людей планеты, то сегодня каждый человек имеет возможность оценить происходящие в обществе изменения воочию. Для понимания концепции используется простой пример, который позволяет понять, насколько легко общепринятые общественные нормы могут быть взломаны руками безумцев.

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Предположим, что некие сумасшедшие политики решили, что пора бы уменьшить количество населения планеты, легализовав каннибализм. В прессе появляется целый ряд статей от видных учёных, в которых постоянно муссируется тема поедания древними людьми себе подобных. На этом этапе тон и посыл откровенно неприемлемый. В какой-то момент появляется информация о том, что оказывается, где-то до сих пор существует племя каннибалов, поедающих соплеменников. Якобы, это дико, но полезно для здоровья. Мысль радикальная, поэтому научное сообщество гонит прочь подобные идеи. Но тут на поверхность всплывает некий видный перец, который заявляет о том, что поедание себе подобных – это норма. Якобы, он и сам когда-то пробовал человечину, а в некоторых органах содержится намного больше полезных веществ, чем в курятине. Сообщество учёных в такой момент разделилось на 2 лагеря, когда одни начинают поддерживать нашего умника, ну а другие призывают общество к нравственности. Проходит время, как вдруг мы слышим, что где-то появляется ресторан, в котором можно попробовать себе подобных на вкус. Это преподносится как прорыв к свободе и толерантности, ведь ограничивать кулинарные нравы людей – это прямое нарушение прав человека. И вот уже по всему миру мы видим эффективных бизнесменов, которые предлагают вам попробовать вкус человечины за вполне разумную плату. Политики тут же легализуют подобную практику, а уже через несколько лет каннибализм стаёт вполне законным делом.

Кстати, если вы почитаете на эту тему последние публикации в прессе, то обнаружите появление мяса со вкусом человечины, а также высказывание нескольких учёных, которые с умным видом рассказывают о гастрономических вкусах наших предков. Судя по всему, Окно Овертона уже сломано, ну а итог не заставит себя ждать. Но сегодня у нас уже свершившийся факт, когда немыслимое стало действующей нормой. Скорее всего, вы уже видели эту фотографию, на которой изображён Рейчел Левин и Сэм Бринтон. Первый занимает пост действующего адмирала флота (в юбке слева), а второй и вовсе исполняет обязанности заместителя помощника министра ядерной энергетики США. Оба присутствовали на праздновании дня взятия Бастилии.

Очевидно, что с головой у некоторых людей всё очень плохо, ведь журналисты Sky News выяснили, что Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании и вовсе не набирают белых мужчин в свои ряды. Якобы, перед армией стоит острая необходимость повысить число представителей меньшинств, что будет способствовать гендерному и этническому разнообразию. Такая дичь не могла остаться незамеченной, а на фоне происходящих событий из армии уволилась женщина, отвечавшая за набор рекрутов для Королевских ВВС. Неясно, в чём причина увольнения, но журналисты крайне обеспокоены тем, что такое решение принял человек, возглавляющий ВВС Великобритании – главный маршал авиации Майкл Уигстон. Представители Риши Сунака (баллотируется на пост премьера Британии) заявили, что при приёме на любую работу нужно смотреть на личные качестве кандидата, тогда как пол и цвет кожи не имеет значения.

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Пока неясно, чем закончится этот скандал. Если смотреть на всё это со стороны, то становится очевидно, что западное общество зашло в тупик. Социальные нормы нарушены, а общественные рамки перестали быть сдерживающим фактором. Согласно официальным данным, которые приводят американские учёные, количество детей, идентифицирующих себя в качестве трансгендеров или представителей других меньшинств, за последние 20 лет выросло на 4000%. Ну и как такое общество будет развиваться? Учёные приходят к выводу, что уже сейчас потеряно несколько поколений, которые не станут родителями, а если и возьмут под опеку малыша, то сломают его половую принадлежность. Ну а по теме: представители Королевских ВВС категорически отвергают обвинения, хотя всё свидетельствует о том, что белые мужчины сегодня не могут стать рекрутами. Источник

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#политика #общество
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