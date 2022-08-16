Цены на видеокарты в магазинах РФ постоянно снижаются

Известно, что геймеры предпочитают продукцию NVIDIA. Даже если на прилавке будет лежать две видеокарты с идентичной производительностью и ценой, то почти все выберут зелёный лагерь. Вот только в реальности AMD предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью, а значит видеокарты должны пользоваться бешеным успехов. Увы, но многим пользователям чужды законы логики, а выбор они делают исходя из советов знакомых, продавцов в магазине и любых других ошибочных источников. Именно поэтому мы рекомендуем смотреть тесты. При этом важно изучить несколько различных бенчмарков из различных источников, а после сделать правильные выводы.

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Буквально вчера мы делали подборку из пяти видеокарт NVIDIA, которые могут похвастать неплохой ценой. Ясно, что такой подход мог нанести фанатам красной команды настоящую рану, поэтому мы решили исправиться и сделать такой же материал по графическим чипам AMD. В подборку вошла не вся линейка, а мы предлагаем брать не самые дорогие модели, при этом не стоит экономить каждый рубль, ведь хорошая система охлаждения бесценна.

Если вас угораздило купить монитор с разрешением 4К, то без Radeon RX 6800 не обойтись. Эта видеокарта взяла всё самое лучшее от флагманских графических чипов, но стоит намного дешевле. Получается, что за 68 тысяч вы получите возможность играть в 4К на высоких настройках графики, а 16 Гб видеопамяти будет достаточно даже для самых требовательных блокбастеров. Gigabyte не поскупилась на систему охлаждения, в результате карта получилась не только мощной, но и тихой. Пожалуй, это одно из лучших предложений на рынке.

Radeon RX 6700 XT ощутимо дешевле. AMD рекомендует эту видеокарту как оптимальный выбор для 2К, но в большинстве игр она легко справляется и с разрекламированным разрешением 4К. Всё дело в требованиях и вкусах. Например, если вы захотите попробовать свои силы в постапокалиптической Stray, то Radeon RX 6700 XT здесь будет даже с избытком. Что до требовательных игр, то именно они смогут раскрыть потенциал этой видеокарты, включающий 12 Гб видеопамяти, что должно хватить на много лет вперёд. Судя по всему, в российскую розницу приехала партия видеокарт Gigabyte, поскольку и здесь у нас этот же производитель. Данная модель получила систему охлаждения на 3 кулера, что будет даже с избытком учитывая 192-битную шину памяти.

Не удивляйтесь, но Radeon RX 6650 XT тоже выпущена силами Gigabyte. Эта видеокарта имеет целый ряд плюсов. Начнём со скромного теплопакета, что гарантирует тихую работу и невысокое потребление. В итоге ваши уши будут лишены необходимости слышать надоедливый гул вентиляторов. В играх Radeon RX 6650 XT показывает себя неплохо в разрешении 2К, но потребует снижения настроек графики до средневысоких. Но лучше всего такая видеокарта подходит для 1080р. Она буквально создана для народного разрешения, поэтому если вы обдумывали вариант замены монитора, то как следует взвесьте все за и против. Чем выше разрешение монитора, тем дороже потребуется видеокарта.

Radeon RX 6600 подходит для тех, кто планирует сэкономить 6 тысяч рублей. Вы потеряете в производительности, но также сможете запускать все игры в 1080р на максимальных настройках графики. Никаких ограничений даже в самых требовательный тайтлах, а узкая шина на 128 бит позитивно сказалась на энергопотреблении. Модель производства ASUS имеет неплохую систему охлаждения, поэтому волноваться на этот счёт не приходится.

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Приходится констатировать, что далеко не у всех есть 30 тысяч рублей на развлечения. Именно для этих целей была придумана Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта намного медленнее старших графических чипов поскольку получила всего 4 Гб видеопамяти и 64-битную шину. С играми в 1080р Radeon RX 6500 XT справляется неплохо, но на максимальные настройки не рассчитывайте. Главное достоинство такой видеокарты заключается в цене, ведь дешевле 20 тысяч рублей на российском рынке не ничего более скоростного.