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5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
Выбираем самые оптимальные видеокарты NVIDIA, которые подойдут большинству геймеров
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Кто вообще сказал, что видеокарта должна стоить целое состояние? Многие энтузиасты, которые купили GeForce RTX 3090 Ti или GeForce RTX 3090 утверждают, что без 150 кадров в секунду в любой игре прожить просто невозможно. Возможно, что существуют люди, которым это действительно необходимо, но большинство геймеров прекрасно обходится и 25 кадрами в секунду. Разница между 25 fps и 50 fps есть, но она небольшая, а ключевым параметром остаётся стабильность. Так, если у вас всегда будет 25-30 кадров в секунду, то игровой процесс будет казаться комфортным. А вот 50 fps с провалами до 25 fps станут настоящим испытанием для ваших глаз.

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Сюда же прибавьте постоянные сказки о необходимости ставить максимальные настройки графики. Если вы обратите внимание, то между высокими и средними разница по визуальному стилю будет несущественной. Падение до минимальных окажет негативное влияние на восприятие той или иной игры, поэтому важнее золотая середина, а не рекорды количества кадров в секунду. Именно поэтому сегодня мы разберём 5 графических чипов NVIDIA, каждый из которых может стать оптимальным для построения игровой станции.

Пожалуй, самым оптимальным может стать GeForce RTX 3070 Ti. В данном случае вы вообще не ограничены разрешением дисплея. В большинстве игр можно рассчитывать на 4К@60fps, тогда как в самых требовательных можно обойтись высокими настройками графики. Эксперты полагают, что 8 Гб видеопамяти могут быть недостаточны для игровых движков следующего поколения. Здесь самое время вспомнить, что первый из них (Unreal Engine 5) появится только в 2023 году, а после будет ещё период становления и насыщения сроков в 2 года. Получается, что больше видеопамяти может стать необходимостью только в 2025 году, но это только теория, а на самом деле нет никаких оснований для подобных разговоров.

На 15 тысяч дешевле можно взять GeForce RTX 3070. Это крайне мощная и перспективная видеокарта с огромным потенциалом. Геймеров ожидают всё те же 8 Гб видеопамяти, но производительность окажется меньше, как и количество кадров в секунду в играх. Для понимания того, какую из видеокарт выбрать, стоит изучить тесты. Многие полагают, что выгода в 15 тысяч говорит в пользу GeForce RTX 3070, но всегда есть те, кто предпочитает доплатить. Модель производства Palit не может похвастать дорогим мощным охлаждением, но имеет приятный дизайн, а два кулера неплохо справляются с отводом тепла от горячего графического чипа.

Ещё на 10 тысяч рублей дешевле доступна GeForce RTX 3060 Ti. Важно понимать, что каждый раз, когда вы спускаетесь по линейке графических чипов вниз, происходит снижение производительности, уменьшение шины памяти, а видеокарта теряет общую мощность. Многие стараются не замечать подобные падения, но в реальности разница очень существенная. Нам кажется, что при выборе видеокарты нужно исходить из собственных экономических возможностей. Если у вас есть всего 45 тысяч, то глупо брать в долг ещё 10 000, дабы купить GeForce RTX 3070. В итоге ваша видеокарта всё равно будет медленнее, чем у соседа, который купил GeForce RTX 3080 Ti.

Несмотря на возраст, весьма перспективной остаётся GeForce RTX 2060 Super. Здесь всё те же 8 Гб видеопамяти и 256-битная шина, а производительности достаточно для игр в разрешении 2К. Как вы уже поняли, подобное деление весьма условно, поскольку для некоторых проектов достаточно интегрированной видеокарты, тогда как отдельные кривые тайтлы с нулевой оптимизацией умудряются тормозить даже на GeForce RTX 3090 Ti. Что до GeForce RTX 2060 Super, то она прекрасно вписывается в снижение количества кадров на всё те же 10 000 рублей, которые вы экономите, выбрав менее дорогой вариант.

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Если вы действительно планируете взять видеокарту с перспективой на пару лет, то дешевле GeForce RTX 3050 покупать ничего не советуем. Есть несколько неплохих моделей предыдущей серии, но они почти не отличаются по цене. При этом медленнее и имеют не такой длительный цикл официальной поддержки. А между тем GeForce RTX 3050 появилась в 2022 году, поэтому ещё долго будет актуальна. Ну и с такой видеокартой вам покоряться любые игры в 1080р, поэтому разговоры о снижении настроек графики вообще неуместны. Модель производства MSI расстраивает экономией на системе охлаждения, но зато и стоит такая видеокарт 28 390 рублей. Здесь стоит выбирать, или компромисс с немного шумной видеокартой, или доплату на 5 тысяч больше.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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