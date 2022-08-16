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Хакер взломал трактор и запустил на нём DOOM – монстров можно давить колёсами на кукурузном поле
Уникальный опыт игры в DOOM на большом кукурузном поле
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Большинство людей имеет вполне стандартное хобби. Кто-то собирает монеты, другие предпочитают проводить выходные на природе, а некоторые и вовсе всё свободное время окучивают картошку и капусту на даче. В последнее время в мире всё больше любителей компьютерных игр, а просмотр сериалов становится популярнее день ото дня. Но есть энтузиасты, которые проводят время за правкой кода, давая жизнь старым играм. Особенно активны любители классического DOOM. На чём только не запускали культовый шутер. Это и калькулятор, и тест на беременность, и игровой консоли Game & Watch производства Nintendo. Судя по всему, умельцы ещё не исчерпали своего вдохновения, ведь на этот раз перед нами ещё более впечатляющий опыт.

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В рамках хакерской конференции Def Con в Лас-Вегасе было продемонстрировано видео запуска DOOM на цифровой панели трактора John Deere. Автором необычной работы стал исследователь по безопасности Sick Codes, который работал вместе с известным моддером Skelegant. По словам разработчиков, задача оказалась намного сложнее, чем казалось изначально. Всё дело в том, что производитель тракторов уже не раз попадал в скандалы из-за своей политики сервисного обслуживания. Например, вы покупаете один или несколько тракторов, при этом выбираете те или иные характеристики. Многие другие производители выпускают несколько различных моделей, но у John Deere есть только одна флагманская модель, а разблокировка продвинутых функций возможна после дополнительной оплаты.

Многим такой подход кажется странным, а это уже вызов. При этом John Deere может и вовсе заблокировать ваш трактор удалённо, если вдруг решит, что вы нарушаете политику компании. При этом компания не стесняется собирать данные о работе, передавая их на удалённый сервер. Что любопытно, большинство людей даже не знает, что у них под капотом спрятана скрытая симка. Ну и прибавьте к этому тот факт, что John Deere категорически запрещает владельцам ремонтировать свои машины самостоятельно. Это уже привело к нескольким скандалам, но пока воз и ныне там. Сложность в том, что заменить John Deere крайне сложно, ведь компания производит половину всей сельскохозяйственной техники в США и имеет больше 33% продаж по всему миру. С другой стороны инженеры проделали большую работу, ведь за многие годы отслеживания пользовательских данных удалось повысить эффективность работы программного обеспечения. Урожайность растёт со скоростью 1.4% в год, а 84% фермеров довольны работой своих тракторов.

Возвращаясь к теме нашего материала отметим, что хакеру для начала пришлось взломать программное обеспечение трактора John Deere 4240, созданное на основе Linux. Для этого был написан специальный инструмент для поиска уязвимостей, что позволило сделать эффективный джейлбрейк. Через знакомых хакер получил доступ к журналам по технологической безопасности объёмом 1.5 Гб после чего создал специальный контроллер, припаяв его напрямую к плате трактора. Это открыло массу новых возможностей включая полноценный root-доступ. Неясно, планирует ли Sick Codes выкладывать эксплойт в свободный доступ. Эксперты уверены, что такой шаг помог бы фермерам обойти ограничения со стороны производителя. Многие полагают, что John Deere становится всё агрессивнее, а со временем владельцы будут платить компании за каждое включение своего трактора.

Ну а пока дебаты вышли на такой высокий уровень, вы просто можете посмотреть необычную модификацию. Авторы не только запустили её на дисплее трактора, но и изменили до неузнаваемости. Теперь вместо отстреливания монстров их можно давить с помощью трактора, а действие происходит на кукурузном поле. Ну а если вас интересуют проблемы запрета на ремонт и политика John Deere относительно доступа к тем или иным функциям, то читайте об этом по ссылке. Не забудьте включить режим инкогнито. Источник

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#doom #модификации игр
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