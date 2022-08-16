Выбора у NVIDIA нет, поэтому цены обязательно пойдут вниз

Прежде чем переходить к изложению основного материала стоит понять несколько ключевых моментов. Во-первых, американские компании считают собственный рынок приоритетным. Это значит, что количество товара там всегда больше, чем в других странах, а цены ниже. Имеет значение также налоговая нагрузка, которая разнится от штата к штату. Мало того, производители делают всё возможное, чтобы в Америке стоимость товара была максимально близкой к рекомендованной. В Китае низкие цены объясняются близостью к производственным мощностям, ведь нет нужды платить за логистические услуги, доставку на другой континент и другие мелочи. Что до Европы, то здесь и налоги выше и стоимость пересчитывается в евро по весьма странному принципу. В итоге цены в евро и в долларах никогда не совпадает, а ведь совсем недавно европейская валюта ещё и стоила на 10% дороже. Ну а Российская розница живёт по своим правилам. Когда за 1 доллар давали 75 рублей, поставщики всегда перестраховывались. А в итоге пересчёт был по грабительским курсам, что вынуждало переплачивать за любой западный товар.

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Особенно это актуально для электроники, смартфонов и, конечно же, видеокарт. Даже в середине 2020 года, когда в Европе цены уже давно вернулись к рекомендованным, российские магазины и не думали о больших скидках. В данном материале мы будем говорить об общемировых тенденциях, а значит некоторые последствия для российского рынка могут наступить. Ожидать суперпредложений не стоит, но это не мешает нам порадоваться за американских геймеров. Напомним, с начала августа NVIDIA перешла к политике снижения рекомендованных цен. Производитель заявляет, что это временные скидки, которые призваны помочь как можно большему количеству любителей компьютерных игр купить недорогую видеокарту. К счастью, инсайдеры не дремлют, поэтому мы знаем о проблеме с перенасыщением складов, где томятся миллионы уже готовых графических чипов.

Вчера стало известно, что NVIDIA осознала невозможность реализации всех графических чипов на ядре GA102. С этой целью стартовало производство видеокарт GeForce RTX 3080 (384 бита и 12 Гб). Почитайте о причинах в нашем материале, а мы перейдём к основному инфоповоду. По данным инсайдеров, до релиза следующего поколения графических чипов поколение Ada Lovelace NVIDIA не успеет разгрузить складские запасы. Выбора нет, поэтому остаётся только дальше снижать цены. Эксперты Wccftech полагают, что розница оказывает сильное давление на Дженсена Хуанга, а инвесторы остались недовольны падением продаж за второй квартал. Эти и многие другие причины привели к тому, что грядёт сезон больших скидок. Ожидается, что уже к концу августа цены упадут ниже рекомендованных на 50%, а происходящее коснётся не только продукцию NVIDIA, но и AMD.

Как вы уже поняли, нашим читателям беспокоиться не стоит, а вот американским геймерам скоро предоставится возможность купить недорогую видеокарту по низкой стоимости. В связи с этим стоит немного повременить, ведь уже завтра та же GeForce RTX 3090 Ti будет дешевле, чем сегодня. Неясно, насколько подешевеют видеокарты среднего ценового сегмента, ведь данных на этот счёт пока нет. Ну и нельзя проигнорировать важный слух, согласно которому NVIDIA решила повременить с выходом видеокарт GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070. Якобы, в 2022 году в продажу поступит только флагман GeForce RTX 4090, а все остальные графические чипы увидят свет только в 2023 году. Если такое действительно произойдёт, то партнёры NVIDIA получат больше времени на очистку складских запасов.

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Отдельно добавим, что основной удар по ценам нанесло окончательное решение разработчиков Эфира перевести криптовалюту на алгоритм PoS. В таких условиях майнеры не готовы покупать видеокарты, поскольку не видят перспективы. Возможно, если к зиме появится достойный конкурент Эфиру, способный приносить аналогичную прибыль, то фермеры снова хлынут в магазины за видеокартами.