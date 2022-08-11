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Прибыльность майнинга Эфира резко увеличилась – GeForce RTX 3060 окупается всего за 9 месяцев
Всё это благодаря подорожанию Эфира, который вскоре перевалит отметку 2000 долларов
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Судя по всему, громкие заявления о скорой смерти Эфира и приходе криптозимы были преждевременны. Дела у криптовалют идут отлично, а вчера добавить оптимизма рынку решили представители ФРС. Нужно отметить, что опасения относительно негативных прогнозов были, но аналитики верили, что дядюшка Сэм что-нибудь придумает. Неясно, каким образом регулятору удалось замедлить рост потребительских цен, но на этот раз инфляция оказалась на контролируемом уровне и даже снизилась до 8.5% годовых. То, что ещё несколько месяцев назад казалось катастрофой, сегодня воспринимается как большая победа, и только скромные голоса экспертов говорят о скором наступлении холодов. В настоящее время экономика США находится в выгодном положении за счёт возможности доступа к дешёвым энергоносителям, но уже зимой может начаться борьба за газ, а значит Европа захочет перетянуть на себя часть танкеров, не говоря уже о необходимости отапливать миллионы квартир по всей стране. Одним словом, происходящее сегодня нельзя называть победой, поскольку самый сложный период ещё впереди.

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Вот только все эти глупости не волнуют биржевых спекулянтов. Стоило аналитикам заявить, что ФРС смогла снизить нарастающую инфляцию, как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 2.1% и 1.9% соответственно. Есть мнение, что рост будет продолжаться, ведь из каждого утюга в США говорят о том, что инфляция достигла своего пика в июне, а значит дальше дела будут идти гораздо лучше. Поскольку криптовалюты имеют высокую корреляцию с биржевыми индексами, то нет ничего удивительного в очередном витке подорожания основных цифровых активов. Как видите, в плюсе весь рынок, а отдельные монеты подскочили на 30%, что стало настоящим рекордом за многие месяцы.

Но особенно интересно выглядит рост Эфира. Эксперты пишут, что на курс второй по популярности криптовалюты действует приближение слияния и переход на алгоритм PoS. Аналитики позитивно оценивают достижения команды разработчиков, что привело к росту доверия к активу. Уже завтра или даже сегодня ожидается переломный момент, когда впервые за многие месяцы Эфир перешагнёт планку в 2000 долларов. Нет никаких сомнений, что за происходящим следят майнеры. Вот только пока неясно, стали ли эти ребята больше зарабатывать, или же подорожание Эфира никак на доходах фермеров не отразилось. Давайте заглянем в таблицу, а после сделаем выводы.

Как видите, вернуть вложения в GeForce RTX 3060 Ti в одиночном майнинге Эфира возможно до 290 дней, а в случае, если электричество для вас дешевле, чем 10 центов за 1 кВт, то намного быстрее. При этом учтите, что в калькуляторе указана рекомендованная цена в 399 долларов. В Российской рознице GeForce RTX 3060 Ti намного дороже, а значит пока для отечественных майнеров подобные сроки возврата инвестиций недоступны. Не менее выгодна и GeForce RTX 3060, позволяющая вернуть вложения за 216 дней в дуалмайнинге ETH+ALPH. В данном случае указано время возврата вложений без учёта стоимости розетки, а сама криптовалюта Alephium отличается высокой волатильностью. Это значит, что уже через неделю такой способ будет неактуален. Но всё это должно волновать майнеров, а мы с вами получили массу тревожной информации.

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Представьте себе, что курс Эфира будет расти и дальше. Скорее всего, даже несмотря на приближение перехода на PoS, фермеры начнут скупать видеокарты. Не исключено, что в США это уже началось, а российский рынок пока слишком дорогой для подобных дел. Ещё месяц назад инвестиции в видеокарты казались несусветной глупостью, ведь из-за низких цен на Эфир возврат инвестиций достигал 850 дней. Сегодня всё кардинально поменялось, а значит не исключено, что на носу очередная волна криптобума со всеми вытекающими из этого последствиями. Дженсен Хуанг будет доволен, а вот обычные геймеры нет, ведь во многих странах цены на графические чипы ещё не успели вернуться к рекомендованным позициям. Загадывать слишком рано, поэтому просто подождём.

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#майнинг #эфир
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