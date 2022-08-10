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Сколько стоит видеокарта для бюджетной игровой сборки – 5 геймерских моделей от 16 000 рублей
Несмотря на то, что цены на видеокарты не вернулись к рекомендованным, найти выгодные модели уже можно
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Бытует мнение, что все геймеры мечтают о мощных видеокартах. Вполне возможно, что многие из нас не отказались бы от GeForce RTX 3090 Ti, но здесь возникает другая проблема. Задумайтесь, а куда бы вы поставили такой мощный графический чип? Для его раскрытия вам потребуется соответствующий процессор, не говоря уже о блоке питания, который должен быть на 1000 Вт. Получается, что даже если у вас есть 100 000 рублей на видеокарту, то придётся как следует подойти к вопросу апгрейда компьютера. Но всё это проблемы зажиточных геймеров, тогда как большинство любителей компьютерных игр пытается подобрать для себя как можно более выгодный вариант.

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И помните, что требовательные игры интересуют небольшую часть сообщества, поэтому особой популярностью пользуются недорогие модели, позволяющие запускать культовые проекты 5-летней давности, а также тайтлы с интересной сюжетной линией и необычными сценарными решениями. Это вам не жвачка, которая каждые несколько лет льётся на нас как из бесконечного конвейера. Ну и не забывайте об онлайн шутерах и танках. Что же, если вам нужна именно такая видеокарта, то сегодня мы рассмотрим несколько моделей, каждая из которых способна удовлетворить запросы нетребовательных геймеров.

Многие называют GeForce GTX 1630 провалом 2022 года, а также самой плохой видеокартой последних лет на рынке. Отчасти, мы с такими утверждениями согласны, вот только большинство потенциальных покупателей не читает технологические сайты. Это значит, что никто из этих ребят не узнает, что новинка на самом деле аналог старушки GeForce GTX 1050 Ti. Но самый главный плюс такой видеокарты в цене, ведь сегодня GeForce GTX 1630 стоит 16 тысяч рублей. Пожалуй, если вы хотите играть даже в новинки, но при этом не планируете переплачивать, то эта видеокарта может оказаться пусть и не идеальным, но неплохим выбором.

GeForce GTX 1650 на 2500 рублей дороже. Как вы уже поняли, на фоне этой видеокарты GeForce GTX 1630 выглядит блёкло, но обычным пользователям этого не объяснить. GeForce GTX 1650 интересна тем, что способна даже сегодня тянуть новые требовательные игры. Получается, что вы сможете опробовать свои силы в блокбастерах, правда разрешение придётся снижать на 720р, либо настройки графики на минимальные. Увы, но видеокарты до 20 000 рублей – это большущий компромисс, на который нужно идти сознательно.

А вот Radeon RX 6500 XT действительно достойна вашего внимания. Например, вы купили новый системный блок на базе современного процессора и материнской платы с поддержкой PCIe 4.0. В этом случае вам удастся раскрыть потенциал бюджетной карты AMD. Производительность окажется на уровне более дорогих моделей из красного лагеря, а значит вы сэкономите как минимум 5 тысяч рублей. Задумайтесь об этом, ведь в таком случае можно не только получить больше, но и заплатить меньше. Бесценно!

К сожалению, между 20-ю и 30-ю тысячам ничего хорошего в текущем поколении просто нет. Вообще ничего нет, ведь обе компании предпочли заработки на майнерах сотрудничеству с геймерами. Вчера мы видели последствия таких решений, но злорадствовать бесполезно. Дженсен Хуанг не вынес уроков, поэтому нам остаётся только присмотреться к GeForce RTX 3050. Модель производства Palit выглядит не очень, поскольку может предложить только один кулер. Он будет немного громким, но благодаря 128-битной шине и небольшому кристаллу даже в таком исполнении вы не будете сталкиваться с перегревом. Ну а сама GeForce RTX 3050 легко справляется с любыми играми в 1080р. Здесь мощность неплохая, а видеокарта действительно порадует геймеров.

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Мы просто не можем оставить фанатов AMD без хорошей видеокарты. Именно поэтому стоит присмотреться к Radeon RX 6600. Модель производства ASUS отличается эффективным охлаждением, но и стоит больше 35 тысяч рублей. Если вы пришли просто выбрать недорогую видеокарту для души без излишеств, то берите что-то попроще. Ну а для тех, кто готов немного потратиться, Radeon RX 6600 не станет проблемой. Она не требовательная к блоку питания и будет работать вполне неплохо даже на недорогой старой системе.

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Michiru1
15:59
Уже ж была новость, 13900к на 314ваттах обходит 12900к на 60%. В то же время, по офф данным 7950х быстрее 5950х на 35%.
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Муж_ЗАГЛOTA
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это ты про оружие ПИНДОСОВ, которое не фига не работает :D спецоперация ПОКАЗАЛА, что западное ОРУЖИЕ ГООВНОО 100% гейБАНДЭРЫ с помощью данного оружия не смогли освободить ни 1 сантиметр своей ОКРАИНЫ...
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swr5
15:56
Нет. 13900k будет польностью сливать 7950х при нормальном культурном теплопакете. Если вы прицепите к 13900k чиллер и разкорячите его до 400 Вт, может немного и будет обходить райзен, но это не точно.
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Вежливый_ATACMS
15:54
в Европе? и не раз. у нас безвиз же. можно даже туром на выходные сгонять погулять по Вене
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Муж_ЗАГЛOTA
15:54
германия УЖЕ воет об убытках в 270 лярдов но зато поддерживают ОКРАИНУ)))
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
ахахах
15:53
китайцы кстати с.корею подогревают.С.корея разорвёт за Китай любого врага-этим только дай приказ
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
15:53
у китайцев таже проблема что и у орков. отсутствие побед в истории, опыта войны против регулярной армии и совковое железо. сунутся в Тайвань тоже отгребут
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Kira625
15:52
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CrazyZelot
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