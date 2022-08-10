Очень многое будет зависеть от роста уровня инфляции в США

Когда вы будете читать этот материал, то данные по Индекс потребительских цен в США уже будут известны. Вот только в данный момент всё это большая загадка, ведь аналитики высказывают различные мнения. Прежде всего слышен голос пессимистов, которые ожидают очередного ухода в минус и новых антирекордов. Есть мнение, что базовая инфляция за июль не превысила 0.5%, а в итоге мы увидим 8.7% годовых. На самом деле реальных предпосылок к такому развитию событий нет. ФРС США так и не придумала эффективного решения для выхода из кризиса, а спекулянты активно надували биржевые котировки крупных компаний. Эксперты отмечают, что сегодня основные индексы замерли в ожидании плохих новостей. Некоторые уже пошли вниз, а криптовалюты медленно стали снижаться, ведь в сложившейся ситуации цифровые активы интересуют людей меньше всего.

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Теряют интерес к Биткоину и инвесторы. Обратите внимание на график ниже, где можно заметить падение суточных торгов на 15%. Это крайне тревожный показатель, свидетельствующий о стабильности рынка. Ну а в данный момент ни о какой стабильности речь не идёт, ведь Биткоин не только дешевеет, но и теряет инвестиционную привлекательность. По мнению экспертов, в ближайшее время станет ясно, позволила ли небольшая передышка на рынках компаниям набрать жирка (например, капитализация Apple за полтора месяца с 2 триллионов долларов выросла до 2.6 триллиона). Ожидается новый виток снижения котировок, а индекс S&P 500 застыл на верхней точке. Поскольку в последние месяцы корреляция между традиционными биржами и криптовалютами довольно высока, то цифровые активы могут рухнуть вниз значительно более быстрыми темпами, чем биржевые индексы.

Но особенно сложным будет второе полугодие у Эфира. На сентябрь намечено слияние сетей, в рамках чего состоится переход на Proof of stake (PoS), о котором так много говорят в прессе. Напомним, даже сегодня нет точных данных о том, чего ждать майнерам. Вчера мы могли убедиться, что в результате падения сложности добычи и роста курса криптовалюты доходность выросла более чем в 2 раза, но скоро лавочка может прекратить своё существование. Дело в том, что стейкинг придумывался как эффективная замена традиционному способу добычи Эфира. Тестовая сесть Beacon Chain существует уже полтора года и предполагает совершенно другую парадигму накопления цифровых активов. Так, если сегодня майнеры зарабатывают монетки в ходе выполнения одиночных или коллективных вычислений, то стейкинг копирует принципы работы банковского депозита. С декабря 2020 года любой из тех, у кого есть 32 монеты Эфира, мог отправить их в сеть Beacon Chain. К сожалению, правила игры так до конца и не прояснили, поэтому спустя полтора года миллиарды долларов остаются заблокированными, а владельцы не могут получить к ним доступ.

Есть мнение, что разработчики Эфира как можно дольше оттягивают разблокировку, поскольку опасаются, что миллионы монет попадут на рынок, резко обрушив работающую систему. Но это далеко не все сложности, которые могут встать на пути держателей и майнеров. Уже вскоре придёт время решать судьбу Бомбы сложности. Она должна была заработать довольно давно, но разработчики постоянно оттягивают удовольствие. Если хардфорк будет активирован в сентябре, то по майнерам ударят сразу с нескольких направлений. Вообще, это далеко не все проблемы, которые стоят на кону, ведь необходимо решать вопросы с масштабированием и пропускной способностью сети. Пока Виталик Бутерин и команда не только не предложили никаких перспектив, но и не назвали точных сроков. Пока PoS намечен на 19 сентября, но на фоне длительного молчания подобные заявления кажутся весьма сомнительными.

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Отметим, что аналитики пока предлагают подождать конкретных шагов со стороны команды Виталика Бутерина. Ну а в связи с нарастающими экономическими проблемами дела у Эфира действительно могут пойти не лучшим образом. Больше данных о том, куда двинулся рынок мы получим сегодня к обеду, а пока стоит запастись терпением. Источники: 1, 2.