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Майнинг Эфира становится прибыльным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti можно всего за 10 мес
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Сегодня в прессу попал квартальный отчёт NVIDIA. Если ещё недавно мы слышали нотки грусти только от инсайдеров, то после падения рынка потребительской графики на 44% за отчётный период, становится очевидно, что криптопохмелье наступило. Можно сколько угодно манипулировать цифрами, но от снижения продаж никуда не деться, а значит Дженсену Хуангу придётся придумывать новые схемы. Пока дальше небольшого падения рекомендованных цен на флагманы дело не пошло. Нам преподносят небольшие скидки под соусом заботы о геймерах, а на самом деле всё это закономерность, ведь спустя год после релиза графические чипы всегда дешевеют. Создаётся такое ощущение, что маркетологи NVIDIA откровенно не уважают обычных геймеров. В конце концов, мы помним, как было 2 года назад, 4 года назад и прекрасно понимаем, что происходящее сегодня – это даже близко не норма.

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Но всё это одна сторона медали, ведь в последнее время мы только и слышим, как тяжело живётся майнерам. На носу переход Эфира на PoS, что окончательно уничтожит фермерство. На самом деле это не так, ведь есть несколько конкурентов, способных взять на себя часть сообщества, но в данном случае нас интересует немного другие. Обратите внимание на график ниже. Как видите, за последнее время курс Эфира опускался ниже 1000 долларов, а сегодня вплотную приблизился к 1800 долларам за одну монетку. Теоретически, это может означать только одно: доходы майнеров сильно выросли. Вот только в прессе ни о чём подобном не пишут. Может быть фермеры тихо копают, предпочитая не поднимать шумиху? Давайте в этом вопросе как следует разберёмся.

Прежде всего оценим выгодность видеокарты GeForce RTX 3070 Ti. Если вы будете копать Эфир и каким-то образом сможете избежать оплаты за электричество, то вернуть вложения можно будет за 284 дня. В то же время, если розетка окажется не бесплатной, то придётся рассчитывать на 300 дней и более. С GeForce RTX 3060 Ti всё ещё более оптимистично, ведь вернуть инвестиции удастся до 300 дней. А весь совсем недавно аналитики фиксировали 700 и более дней для каждой из видеокарт. Учтите, что уже сегодня можно настроить ферму на двойную добычу, что позволит ощутимо сократить время возврата инвестиций. При этом, если держать руку на пульсе, то всегда появляются выгодные предложения, вот только подходит такое далеко не всем. Если у вас дома несколько ригов, то перевод вполне реален. Ну а если речь идёт о масштабном производстве, то лучше не прыгать, ведь это займёт много времени и окажется малоэффективным. Также стоит учитывать, что в калькуляторе приведены рекомендованные цены на момент старта продаж. В России всё намного дороже, поэтому российским майнерам живётся несладко. А вот с оплатой за электричество в РФ дела обстоят куда лучше. В данном материале мы не будем менять значения, ведь информация носит исключительно теоретический характер. Но даже этого достаточно для того, чтобы понять простую ведь: майнинг становится прибыльным. Пока всё не так очевидно, ведь высокие цены на Эфир держатся недолго. Но нет никаких сомнений, что уже вскоре фермеры задумаются о выгодности инвестиций в добычу криптовалют.

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Прямо сейчас этого не случится, ведь есть сдерживающий фактор в виде перехода Эфира на PoS. Но как только сообщество найдёт эффективную замену второй по популярности криптовалюты, не исключено, что начнётся новая криптолихорадка. Когда это случится, не знают даже эксперты, ну а пока для обычных фермеров наступает неплохое время для долговременных инвестиций. Обратите внимание на график выше. Он демонстрирует сложность добычи Эфира за последние месяцы. Как видите, ещё в середине июня сложность достигала 15Р, тогда как сегодня с трудом подбирается к 12Р. В последние годы показатели сложности постоянно росли, кратковременно снизившись во время масштабного перемещения фермеров из Китая. Нет никаких сомнений, что падение хешрейта сети сыграло решающее значение в повышении выгодности добычи.

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#майнинг #криптовалюты #эфир
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