Теоретическая мощность GeForce RTX 4070 окажется выше GeForce RTX 3090 Ti и достигнет 43 TFLOP

Квартальный финансовый отчёт NVIDIA принёс рынку графических чипов много сюрпризов. Вначале мы узнали о том, что бизнес компании трещит по швам, поскольку игровое подразделение рухнуло на 44%. После стало ясно, что доходы облачного направления перестали расти, а сборщики систем испытывают сложности. Но если обычно в таких ситуациях звучат оптимистичные нотки, то на этот раз обрадовать инвесторов просто нечем. Дело в том, что продажи видеокарт падают, цены активно снижаются, а на носу ещё и выход графических чипов нового поколения. Эксперты заговорили о криптопохмелье, избежать которого так и не удалось. Не лучше дела обстоят и у партнёров NVIDIA. Если ещё полгода назад многие компании фиксировали сверхдоходы, то теперь вынуждены считать каждый цент. Это не может не повлиять на ситуацию на рынке, но пока сложно предсказать, в какую сторону будет дуть ветер.

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Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете увидеть, что курс акций NVIDIA за несколько дней просел на 20 пунктов. Это стало следствием негативных ожиданий и итоговых данных с минусовыми продажами. Стоит отдать должное Дженсену Хуангу, ведь он не только смог быстро взять себя в руки, но и уже успокоил сотрудников. Напомним, в последние месяцы полупроводниковые компании столкнулись с падением продаж, что привело к массовым увольнениям. Вышло так, что многие планировали расширение на фоне дефицита чипов и производственных мощностей, а вместо этого получили снижение спроса и рецессию. В такой ситуации глава NVIDIA отправил письмо в адрес сотрудников, в котором ещё раз подтвердил, что компания переживает нелёгкие времена. Напомнил, что падение экономики и нарастающая инфляция приводит к снижению доходов людей в США, поэтому было принято решение не только отказаться от увольнений, но и повысить заработные платы. К сожалению, Дженсен Хуанг не уточнил, на сколько конкретно процентов выплату вырастут, но даже тот факт, что в такой кризисной ситуации наблюдается положительная динамика – заслуживает уважения.

Неясно, насколько NVIDIA обеспечена ресурсами, ведь в компании больше 22 тысяч сотрудников, обеспечить заработную плату которых не так уж и просто. Ну а пока всё это происходит где-то в далёкой Америке, инсайдеры снова поделились утечкой о теоретической производительности GeForce RTX 4070. Сообщается, что видеокарта будет основана на полноценном ядре AD104 с 7680 ядрами CUDA. 12 Гб видеопамяти стандарта GDDR6X смогут работать на скорости 21 Гбит/с, а шина памяти будет 192-битной. Но нам интересно даже не это. По данным инсайдеров, максимальная тактовая частота в режиме буста сможет достигать 2.8 ГГц, что почти на 1 ГГц выше того, что сегодня доступно на GeForce RTX 3070. Не менее впечатляет и рост теоретической мощности. Так, если GeForce RTX 3070 может предложить 20 TFLOP, то производительность GeForce RTX 4070 достигнет 43 TFLOP. Учтите, что это на 7.5% выше, чем у суперфлагмана GeForce RTX 3090 Ti, а значит все слухи о двукратном приросте количества кадров в секунду могут оказаться правдивыми.

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Немного прояснилась ситуация и с использованием технологического процесса. Так, ранее инсайдеры указывали для флагманов 4 нанометра, хотя официально NVIDIA для серии Ada Lovelace называла 5-нм нормы. Как оказалось, это будет TSMC 4N, который на самом деле является 5-нм техпроцессом с глубокими оптимизациями. Ну и вишенка на торте – это теплопакет. Было бы наивным полагать, что вся эта мощь не станет более требовательной к блоку питания. Инсайдеры указывают, что TGP GeForce RTX 4070 составит 285 Вт, что на 65 Вт больше, чем сегодня требуется для GeForce RTX 3070. Отмечается, что за всё это у геймеров попросят от 500 долларов. Неясно, насколько сильно будут скорректированы планы на текущий год в связи с падением продаж графических чипов. Будет надеяться, что сроки не изменятся, а значит уже к концу октября по всеми миру будут доступны более мощные видеокарты. Ну а GeForce RTX 4070 теперь просто обязана превзойти GeForce RTX 3090 Ti.