Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему видеокарты AMD плохо покупают в РФ и какие модели достойны внимания геймеров
Сегодня мы рассмотрим 5 оптимальных моделей AMD, почти каждая из которых превосходит аналоги NVIDIA по соотношению цены и производительности
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Так вышло, что 75% рынка графических чипов находится под контролем NVIDIA. Это удивительно, ведь видеокарты от дядюшки Дженсена Хуанга не отличаются лучшим соотношением производительности и цены, но старый добрый маркетинг работает. Буквально вчера мы с вами разбирали 5 наиболее популярных видеокарт, которые чаще всего покупают российские геймеры. Как оказалось, на первом месте GeForce RTX 3050, в то время как среди первой (и даже второй) пятёрки нет ни одного графического чипа AMD.

реклама

Нам такое показалось несправедливым, поэтому мы решили выпустить подборку, в которой есть только видеокарты красной команды. Никаких зелёных шильдиков, а значит нас ждут самые правильные цены и максимальная производительность в своём классе. Если вы не доверяете нашему мнению, то всегда можете изучить тесты. Единственный минус текущего поколения AMD заключается в неубедительной трассировке лучей. Вообще, в последнее время даже NVIDIA вспоминает об этой технологии крайне редко, а значит мы отказываемся считать волшебные лучи чем-то незаменимым.

На вершине топа Radeon RX 6900 XT. Нужно учитывать, что эта видеокарта проигрывает флагманам NVIDIA по чистой производительности в играх. Вот только GeForce RTX 3090 стоит 150 тысяч, а Radeon RX 6900 XT – всего 90 тысяч рубликов. Нам кажется, что переплачивать 60 тысяч за 7% к количеству кадров в секунду – это несусветная глупость. Именно поэтому, если у вас есть 90 тысяч рублей, то мы советуем не заниматься поиском альтернатив, ведь их нет, а Radeon RX 6900 XT является самой быстрой видеокартой за свои деньги.

За 64 тысяч можно купить Radeon RX 6800. Здесь нет такой ультимативной скорости, как у флагмана красной команды, но и цена на 25 тысяч рублей ниже. Возможно, если у вас карманы переполнены пятитысячными купюрами, то стоит присмотреться к более быстрой видеокарте, для всех остальных Radeon RX 6800 окажется разумным выбором. Модель производства Gigabyte традиционно радует эффективной системой охлаждения, а продуманное программное обеспечение включает вертушки только тогда, когда это действительно нужно. Ну и не забывайте о наличии 16 Гб видеопамяти. Абсолютно все игры у вас будут идти в 4К на высоких настройках графики, а о замене можно будет думать не раньше, чем через 6 лет.

Radeon RX 6700 XT выглядит неплохо, но в последнее время столкнулась с ожесточённой конкуренцией в этом ценовом сегменте, ведь на несколько тысяч рублей дешевле есть GeForce RTX 3060 Ti. Поскольку между видеокартами полный паритет по скорости, то в пользу AMD говорит запас видеопамяти +4Гб и более эффективная система энергопотребления. Как вы уже поняли, большинство геймеров глухо к подобным аргументам, ну а мы советуем присмотреться к Radeon RX 6700 XT. Требования к видеокартам увеличиваются, хотя никто не может обещать, что ваши 12 Гб видеопамяти действительно будут востребованы.

Несмотря на то, что самой популярной видеокартой на рынке является GeForce RTX 3050, более интересным выбором остаётся Radeon RX 6600. В пользу последней говорит высокая производительность, что позволяет получить дополнительный прирост количества кадров в самых требовательных играх. Если вы слышали нарекания в сторону Sapphire, то можете не сомневаться, что в данном случае Radeon RX 6600 получила даже слишком мощную систему охлаждения. Внутри эффективный графический чип со 128-битной шиной, поэтому о замене блока питания можно не думать.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если у вас в кармане не больше 20 тысяч рублей, то берите Radeon RX 6500 XT. По производительности карта соответствует более дорогим аналогам из зелёного лагеря, а благодаря наличию технологии FSR и вовсе можно получить куда большую скорость, чем может показаться на первый взгляд. Radeon RX 6500 XT – это настоящий гимн энергоэффективности. На рынке сегодня нет ни одной видеокарты с таким соотношением количества fps и цены. Увы, не обошлось без минусов, ведь карта ужасно себя показывает на старых ПК, где нет поддержки PCIe 4.0, но здесь уже мы поделать ничего не можем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 3060 Ti может получить более скоростную память GDDR6X — инсайд
Геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 38%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
55
Японские производители литографического оборудования обеспокоены появлением новых санкций против Китая
+
Кинокомикс "Бэтгёрл" оказался настолько плохим, что его сняли с релиза, в трубу вылетели 90 млн USD
25
Легендарная Diablo II Resurrected уже на торрентах – какую видеокарту купить для культовой РПГ
22
Виталик Бутерин назвал основную задачу перехода Эфира на PoS и отказ от майнинга на видеокартах
4
Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
1
В Blender 3.2 появилась новая фишка, упрощающая жизнь для многих пользователей
1
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
13
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
37
Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
+
Сколько стоит оптимальный процессор для недорогой геймерской сборки – 5 CPU с игровым потенциалом
3
Российские геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 самых популярных моделей августа 2022 года
20
Китайцы сравнили квантовый компьютер Sycamore с 512 GPU и опровергли его тотальное превосходство
3
Capcom повысила цены в Steam в тех регионах, которые используются игроками для обхода санкций
3
Motorola Razr 2022 первый в мире складной смартфон с частотой обновления 144 Гц
+
EVGA снизила цены на GeForce RTX 3090 Ti на 1000 долларов
13
AliExpress снова взвинтил курс доллара: товары продаются за 70 руб./$ вместо 60 руб./$
16
AMD вслед за Nvidia увеличивает энергопотребление видеокарт серии RX 7000
6
В Украине собираются строить завод по производству БПЛА Bayraktar
85
В России готовят амбициозную ролевую игру AAA-класса
15

Популярные статьи

Лучшая ОС для слабых компьютеров — пробуем Windows 10 LTSB в 2022 году
111
Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
65
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
7

Сейчас обсуждают

Слава Шишков
21:40
Конечно это Китай не рыпнулся, а не штаты обосрались :D :D :D White House says ‘we do not support Taiwan independence’ amid reports of Pelosi visit
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Иван Дулин
21:40
Блять какие же вы тупые тролли укрожопые я все ваши ответы и разговоры наизусть знаю. Ты имбецил или далбаеб отвечай быстро скотина рогатая.
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Вежливый ATACMS
21:39
уже все хаймерсы уничтожили. и авиацию еще в марте. а склады оркские каждый день пылают. нестыковочка.
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Муж_ЗАГЛOTA
21:39
зачем ты стрелки переводишь? у тебя питомец ХРЯК! а во всем мире знают, что у русского человека это МЕДВЕДЬ! чё ты там въебаал ? Перестань грибы употреблять неправильные )))
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
ахахах
21:38
уже полниколаевской взяли,проснись ты серишь
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Вежливый ATACMS
21:38
не пизди. китайцы даже не рыпнулись. США что хотят то и делают. мост будет уничтожен а Крым освобожден.
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Вежливый ATACMS
21:37
так дороже или нет по нерисованному курсу?
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Муж_ЗАГЛOTA
21:36
какое сырье? ту что оснасткой величают для боингов, которые вечно падают :D, как у илошки батутные ракеты?
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
Вежливый ATACMS
21:36
ленд лиз еще даже не начинался. это так на всякий случай скажу.
В России разработали систему дозаправки, которая позволит отечественным БПЛА летать неделями
ptlrkptt
21:36
"На конку правовые основы" будущая "элита" российского общества
С 1 сентября Евросоюз может начать официальную конфискацию имущества граждан РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем