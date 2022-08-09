Сегодня мы рассмотрим 5 оптимальных моделей AMD, почти каждая из которых превосходит аналоги NVIDIA по соотношению цены и производительности

Так вышло, что 75% рынка графических чипов находится под контролем NVIDIA. Это удивительно, ведь видеокарты от дядюшки Дженсена Хуанга не отличаются лучшим соотношением производительности и цены, но старый добрый маркетинг работает. Буквально вчера мы с вами разбирали 5 наиболее популярных видеокарт, которые чаще всего покупают российские геймеры. Как оказалось, на первом месте GeForce RTX 3050, в то время как среди первой (и даже второй) пятёрки нет ни одного графического чипа AMD.

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Нам такое показалось несправедливым, поэтому мы решили выпустить подборку, в которой есть только видеокарты красной команды. Никаких зелёных шильдиков, а значит нас ждут самые правильные цены и максимальная производительность в своём классе. Если вы не доверяете нашему мнению, то всегда можете изучить тесты. Единственный минус текущего поколения AMD заключается в неубедительной трассировке лучей. Вообще, в последнее время даже NVIDIA вспоминает об этой технологии крайне редко, а значит мы отказываемся считать волшебные лучи чем-то незаменимым.

На вершине топа Radeon RX 6900 XT. Нужно учитывать, что эта видеокарта проигрывает флагманам NVIDIA по чистой производительности в играх. Вот только GeForce RTX 3090 стоит 150 тысяч, а Radeon RX 6900 XT – всего 90 тысяч рубликов. Нам кажется, что переплачивать 60 тысяч за 7% к количеству кадров в секунду – это несусветная глупость. Именно поэтому, если у вас есть 90 тысяч рублей, то мы советуем не заниматься поиском альтернатив, ведь их нет, а Radeon RX 6900 XT является самой быстрой видеокартой за свои деньги.

За 64 тысяч можно купить Radeon RX 6800. Здесь нет такой ультимативной скорости, как у флагмана красной команды, но и цена на 25 тысяч рублей ниже. Возможно, если у вас карманы переполнены пятитысячными купюрами, то стоит присмотреться к более быстрой видеокарте, для всех остальных Radeon RX 6800 окажется разумным выбором. Модель производства Gigabyte традиционно радует эффективной системой охлаждения, а продуманное программное обеспечение включает вертушки только тогда, когда это действительно нужно. Ну и не забывайте о наличии 16 Гб видеопамяти. Абсолютно все игры у вас будут идти в 4К на высоких настройках графики, а о замене можно будет думать не раньше, чем через 6 лет.

Radeon RX 6700 XT выглядит неплохо, но в последнее время столкнулась с ожесточённой конкуренцией в этом ценовом сегменте, ведь на несколько тысяч рублей дешевле есть GeForce RTX 3060 Ti. Поскольку между видеокартами полный паритет по скорости, то в пользу AMD говорит запас видеопамяти +4Гб и более эффективная система энергопотребления. Как вы уже поняли, большинство геймеров глухо к подобным аргументам, ну а мы советуем присмотреться к Radeon RX 6700 XT. Требования к видеокартам увеличиваются, хотя никто не может обещать, что ваши 12 Гб видеопамяти действительно будут востребованы.

Несмотря на то, что самой популярной видеокартой на рынке является GeForce RTX 3050, более интересным выбором остаётся Radeon RX 6600. В пользу последней говорит высокая производительность, что позволяет получить дополнительный прирост количества кадров в самых требовательных играх. Если вы слышали нарекания в сторону Sapphire, то можете не сомневаться, что в данном случае Radeon RX 6600 получила даже слишком мощную систему охлаждения. Внутри эффективный графический чип со 128-битной шиной, поэтому о замене блока питания можно не думать.

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Если у вас в кармане не больше 20 тысяч рублей, то берите Radeon RX 6500 XT. По производительности карта соответствует более дорогим аналогам из зелёного лагеря, а благодаря наличию технологии FSR и вовсе можно получить куда большую скорость, чем может показаться на первый взгляд. Radeon RX 6500 XT – это настоящий гимн энергоэффективности. На рынке сегодня нет ни одной видеокарты с таким соотношением количества fps и цены. Увы, не обошлось без минусов, ведь карта ужасно себя показывает на старых ПК, где нет поддержки PCIe 4.0, но здесь уже мы поделать ничего не можем.