А какую бы видеокарту купили вы? Как оказалось, российские геймеры не знают, что в природе существует Лиза Су со своими видеокартами

Лето в самом разгаре. Время отпусков, каникул и затяжных выходных на дачных участках. Пока все нормальные люди наслаждаются солнышком, геймеры приводят в компьютерных играх дни, недели и даже годы. Ещё пару лет назад можно было купить довольно мощную видеокарту за 30 000 рублей, тогда как сейчас за эту сумму можно рассчитывать пусть и на современную, но не самую быструю модель. В то же время, если вы решили купить что-то действительно мощное, то вам придётся как следует потратиться.

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Сегодня мы разберём популярные графические чипы в магазине Регард, но выберем наиболее выгодные модели с нашей точки зрения. Как оказалось есть некоторые несовпадения, ведь многие геймеры выбирают не самые недорогие модели, а отдают предпочтение брендам. Сегодня, когда цены так велики, лучше не переплачивать 5000 за подобные мелочи, а заводской разгон и вовсе даёт не больше пары процентов, что никогда не окупалось. А вот на энергоэффективность это влияет очень сильно. Приступим.

Больше месяца лидером российской розницы остаётся GeForce RTX 3050. Многие стараются взять более дорогие модели, оснащённые двумя или даже тремя кулерами. Если вам посчастливится попасть на скидку, то всё в полном порядке, вот только очень часто вместо 29 тысяч за продвинутые видеокарты просят 34 и выше. Модель производства Palit может похвастать одним большим кулером, который явно не является самым лучшим выбором на рынке. Вот только в большинстве случае больше и не требуется. Дело в том, что GeForce RTX 3050 получила скромную 128-битную шину памяти и небольшой графический чип. Видеокарта отличается высокой энергоэффективностью, поэтому даже такого кулера буде достаточно, а экономия налицо.

На втором месте по популярности неожиданно оказалась GeForce RTX 3070. Соотношение цены и производительности этой видеокарты нам не кажется оптимальным, но российский покупатель традиционно выбирает NVIDIA. Нам кажется, что маркетологи AMD зря получают свою заработную плату, а Лизе Су давно пора гнать эту братию взашей. В любом случае GeForce RTX 3070 не самая плохая видеокарта, ну а мы советуем присмотреться к модели производства Gigabyte. Она не только самая недорогая в Регарде, но и включает массивную систему охлаждения с высокой эффективностью.

А вот с GeForce RTX 3060 Ti всё гораздо проще. Так, вы покупаете модель производства Palit с двумя кулерами, которые многим любителям разгона покажутся несерьёзными. Что же, если вы планировали взять видеокарту с разгонным потенциалом, то вы не по адресу, а вот все остальные могут не только сэкономить, но и получить действительно выгодное предложение. Сравните, в продаже есть GeForce RTX 3050 за 34 тысячи рублей, а здесь у вас значительный прирост производительности с доплатой в 14 тысяч. Тем, кому важно эффективно вложиться в железо, стоит присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti прямо сейчас.

GeForce RTX 2060 Super может стать отличной альтернативой между GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050. Например, у вас есть лишние 10 тысяч рублей – берём GeForce RTX 2060 Super. Ну или у вас нет лишних 10 тысяч рублей – берём GeForce RTX 2060 Super. На самом деле это не самый лучший выбор на рынке, ведь есть Radeon RX 6650 XT. Здесь вас ждёт прирост производительности до 15% во всех играх, но придётся пожертвовать преданностью делу Дженсена Хуанга. Если вы готовы на такой ответственный и решительный шаг, то мы даже не будем продолжать вас уговаривать, ведь покупать нужно не шильдик и не бренд, а реальную скорость и выгоду.

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На пятом месте GeForce RTX 3070 Ti. За 68 490 рублей вам достанется очень мощная и перспективная видеокарта. Никаких компромиссов, ведь это Gigabyte, а внутри спрятаны 8 Гб видеопамяти GDDR6X, работающей на скорости 19 Гбит/с. В текущем поколении у красных такого нет даже в более дорогих и производительных моделях. Для большинства игр GeForce RTX 3070 Ti вам хватит как минимум на 5 лет, а сегодня она с лёгкостью тянет новинки в 4К. Можно смело сказать, что это одно из лучших вложений, которое этим летом может сделать геймер. Повторимся, что стоит такое удовольствие довольно немало, но мы выбрали лучшее предложение из доступных.