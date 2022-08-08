Купить процессор легко, но будет ли он подходить лично вам? Небольшая подборка игровых процессоров от 8 августа

Любители компьютеров, эксперты и крупные аналитики уделяют массу времени проблеме выбора процессора. Кто-то советует брать флагманы, тогда как есть те, кто рекомендует покупать недорогие новые камни, которые относятся к текущему поколению. Спорить на этот счёт можно годами, но прийти к единому мнению так никогда и не выйдет. Нам кажется, что нужно исходить из соотношения оптимальной цены и максимальной производительности. Увы, но флагманы в эту категорию не попадают. Недорогие процессоры интересны, но обладают рядом минусов, а значит также с трудом подходят для нашей задачи.

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Остаются бодрые середняки, многие из которых уже давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Вообще, далеко не все они на первый взгляд кажутся выгодными, именно поэтому мы постараемся выявить сильные стороны каждого отдельно взятого камня. Остановимся на ценовом сегменте от 20 до 30 тысяч рублей, где можно найти идеальных кандидатов.

Начнём с Ryzen 7 5800X. Первое время он не пользовался бешеным успехом среди любителей недорогих сборок, поскольку пользователи вынуждены были покупать новую материнскую плату. К счастью, в начале 2021 года вышла официальная версия BIOS, позволяющая использовать этот камень на чипсетах 400-й серии, что дало новый импульс продажам. Сегодня Ryzen 7 5800X можно поставить даже на старый чипсет А320, что позволяет сэкономить тем, кто предпочитает недорогие, но мощные компьютеры. Производительности процессора хватит на много лет вперёд, а тактовая частота пусть и не доходит до 5 ГГц, позволяет раскрыть потенциал любой видеокарты. Не забывайте о возможности улучшить тайминги оперативной памяти, ведь во многих задачах это будет очень кстати.

Есть процессоры, которые предназначены для самых настоящих лентяев. Core i5-12600 – один из таких камней. Он не уступает по производительности Ryzen 7 5800X, а также не потребует дорогостоящую материнскую плату. Никакой дорогущей оперативной памяти DDR5 и поиска твердотельного накопителя (который до сих пор так и не поступил в продажу) на интерфейсе PCIe 5.0. Словом, сплошные плюсы, ведь это серия Alder Lake, которая стала одной из лучших игровых и принесла фанатам Intel архитектуру больших и малых ядер. В этом году состоится второе пришествие, которое окажется лучше и быстрее, ну а пока можно наслаждаться Core i5-12600, главное не забыть купить хорошую видеокарту, ведь перед нами всё же геймерский камень.

Core i5-11600KF только на первый взгляд дешевле и медленнее Core i5-12600. Здесь нужно смотреть шире. Да, новинка действительно готова к работе что называется из коробки. Вот только Core i5-11600KF скрывает огромный разгонный потенциал, для раскрытия которого необходимо немного потратиться. Если вы не готовы к экспериментам, то берите Core i5-12600. Для тех, кто уже давно мечтал об оверклокерском камне, Core i5-11600KF станет оптимальным выбором. Здесь важно понимать, что материнские платы прошлого поколения стоят дешевле, оперативная память прошлого поколения также не самая дорогая, а в итоге можно получить ультимативную сборку за довольно скромную сумму.

Ryzen 7 5700G не похож на все предыдущие процессоры, ведь он предназначен для тех геймеров, которые не готовы тратиться на видеокарту. Внутри спрятан самый быстрый графический чип на рынке, что позволяет запускать даже новые, но не самые требовательные игры (например, приключения котика Stray). 8 ядер хватит с запасом, а в будущем вы можете просто докупить отдельную видеокарту. Здесь всё зависит от потребностей, а в целом для стрелялок и онлайн-игр хватит интегрированного графического чипа Ryzen 7 5700G.

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Ryzen 5 5600X находится на противоположной стороне ценового сегмента 20-30 тысяч рублей, но не является плохим или медленным. С первых дней после начала продаж этот камень стал захватывать рынки, а в итоге до сих пор числится на первых местах в различных компьютерных магазинах по отгрузке за месяц. К Ryzen 5 5600X хорошо бы подобрать хорошую видеокарту, а всё остальное на ваш вкус и кошелёк. Например, хотите скоростную сборку с большим потенциалом – тогда покупаете материнскую плату на чипсете В550. Ну а любителям экономии – смотреть в сторону В450 или даже дешевле.