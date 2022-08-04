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Энтузиасты провели первое скальпирование 24-ядерного Core i9-13900 – изучаем кристалл флагмана Intel
Заглядываем под крышку представителя семейства Raptor Lake
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Судя по всему, уже через несколько месяцев мы увидим настоящую битву титанов. Intel и AMD не только планируют выпустить новые линейки процессоров, но и заявляют права на корону производителя, выпускающего самые быстрые камни. Красные играют мышцами, а утечки рассказывают о невероятно мощном Ryzen 9 7950Х, который не только окажется намного быстрее любых конкурентов из синего лагеря, но и будет стоить 800 долларов. Сегодня подобные слухи кажутся нереалистичными, поскольку мы ещё не видели утечек флагманских процессоров AMD, а вот Intel уже умудрилась засветиться в нескольких бенчмарках. Например, совсем недавно можно было увидеть, как представитель семейства middle – Core i5-13600K не только играет в лиге флагманов, но и умудряется показать более внушительные результаты, чем Ryzen 9 5950Х. Что правда, всё это доступно в тесте CPU-Z. Известно, что даже в текущем поколении синтетика гораздо дружелюбнее относится к процессорам Intel.

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Изучить таблицу с результатами можно ниже, где представлены все флагманы текущего и несколько моделей следующего поколения. Эксперты уверяют, что перед нами ранние инженерные экземпляры, поэтому итоговые показатели изменятся в сторону увеличения. Особенно тревожно выглядят результаты с использованием оперативной памяти стандарта DDR5. Не менее интересной может быть утечка данных аналогичного тестирования, с той лишь разницей, что владелец Core i7-13700K умудрился разогнать его до 6 ГГц. Результаты действительно впечатляют, но всё это мы уже видели, а сегодня посмотрим кое-что новенькое.

В руки энтузиастов с китайского сайта Bilibili попал процессор Core i9-13900. Это очередной инженерный вариант, который лишён разблокированного множителя, но не менее интересен, поскольку позволяет оценить размер кристалла линейки Raptor Lake. Итак, любители экспериментов воспользовались подручными материалами и провели аккуратное скальпирование ещё не вышедшего камня. Неясно, будет ли после этого чип работать, но нас с вами интересует именно находящийся внутри кристалл. И вот здесь нас ждёт главный сюрприз. Как видите, Core i9-13900 получил кристалл размером 23.8х10.8 мм2, что даёт 257 мм2.

Для сравнения даны ещё два процессора. Core i9-12900K может похвастать размерами 20.4х10.2 мм2 и площадью кристалла 208.08 мм2. А вот Core i9-11900K ощутимо больше: 24х11.7 мм2, что даёт площадь кристалла 276 мм2. Напомним, что в 11-м поколении этот параметр был увеличен на 28%, тогда как в Alder Lake даже несмотря на появление большего числа ядер налицо снижение площади кристалла. Что же, в серии Raptor Lake нас снова ждёт наращивание площади и увеличение ядер. Напомним, Intel приняла решение ощутимо увеличить количество малых ядер (Gracemont). Например, Core i9-13900K получит 24 ядра и 32 потока. Даже в текущем поколении 16 ядер и 24 потока смотрятся внушительно, а за счёт 16-ти малых ядер флагман Intel может получить маркетинговое преимущество по сравнению с конкурентом из лагеря красной команды.

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Весь процесс скальпирования вы можете посмотреть на видео по ссылке. Авторы кратко останавливаются на каждом этапе, поэтому научиться чему-то у этих парней не получится. В любом случае мы знаем, что намечается рост прощади кристалла почти на 50 мм2, а значит нужно будет решать проблему тепловыделения. Если вы помните, то Core i9-11900K жутко грелся, а для охлаждения его горячего нрава приходилось брать гигантский башенный кулер или СЖО. Будем надеяться, что на этот раз Intel найдёт другой выход. Напомним, инсайдеры уверяют, что поступление в продажу новой линейки состоится 17 октября, тогда как анонс должен произойти 27 сентября в рамках конференции Intel Innovation. Больше тестов и любопытной информации можно будет получить ближе к релизу.

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#процессоры #raptor lake #процессоры 2019 #core i9-13900
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