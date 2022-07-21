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Zelot За пост начислено вознаграждение
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5900Х в тесте CPU-Z
Релиз Core i5-13600K состоится уже этой осенью
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Большинство владельцев компьютеров довольствуется бюджетными процессорами, простенькими материнскими платами и старыми мониторами с разрешением 1080р. Предположения о том, что эти люди не могут себе позволить более мощное железо не верны, ведь далеко не всем интересны новые игры и фильмы в разрешении 4К. Несмотря на это внимание публики привлекают дорогие гаджеты. В прессе постоянно муссируют тему флагманских видеокарт, а мир активно обсуждает необходимость покупки 42-дюймового дисплея, хотя большинство пользователей легко обходятся и 22 дюймами. С процессорами наблюдается аналогичная картина. Core i9-13900K интересует буквально всех, а о противостоянии красных и синих говорят из каждого утюга.

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Очевидно, что продажи флагмана будут минимальны, но есть процессор, который разойдётся намного более впечатляющим тиражом. Речь о Core i5-13600K. Напомним, в текущем поколении (Alder Lake) впервые появились малые ядра, что пока не привело к росту производительности, но точно улучшило маркетинговое восприятие новинок. Только подумайте: ранее Core i5-11600K предлагал 6 ядер и 12 потоков. Сегодня Core i5-12600K включает 10 ядер (6+4) и 16 потоков. Что же, на этот раз инженеры Intel решили нанести ещё более ощутимый удар по позициям противника, ведь Core i5-13600K получит 6 больших и 8 малых ядер. Получается, что у него будет 14 ядер и все 20 потоков. Информации о том, будут ли полезны в поколении Raptor Lake малые ядра, пока нет. Возможно, на этот раз им найдут применение, ну а пока владельцы процессоров Alder Lake ничего не теряют даже после аппаратного отключения таких ядер в BIOS.

Релиз процессоров Intel 13-го поколения приближается. Именно поэтому в прессу начало поступать всё больше тестов. Сегодня у нас сразу два результата. В первом Core i5-13600K вышел против Ryzen 9 5900Х. Как видите, новинка Raptor Lake с лёгкостью обходит 16-ядерный флагман AMD (830 против 648 баллов) в одноядерном тесте CPU-Z. В многоядерных задачах Ryzen 9 5900Х вышел на первое место, но разрыв минимален и не превышает 10%. Это значит, что Intel удалось сделать невозможное, ведь даже не самый дорогой камень нового поколения окажется достойным конкурентом флагману текущего поколения. К слову, тактовая частота больших ядер была зафиксирована на отметке 5.1 ГГц, тогда как малые работали на 4 ГГц.

Довольно противоречивые результаты удалось получить в Cinebench R23. Согласно информации, Core i5-13600K набрал 1387 баллов в одноядерном тесте и 24 420 баллов в многопотоке. Известно, что Core i5-12600K в этом же бенчмарке набирает 1880/17 100 баллов. Это значит, что в многопоточных задачах новинка сделала большой скачок, тогда как одноядерные тесты удручают. Эксперты полагают, что проблема кроется в незрелом BIOS, который просто не предназначен для новых процессоров. Также стоит учитывать, что перед нами инженерная версия, которая может отличаться от финальной. Ну и не забывайте, что сама программа не получала нужных обновлений, поэтому может оценивать только часть аспектов новинки.

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Ну а насколько быстрыми окажутся процессоры серии Raptor Lake, мы узнаем уже этой осенью. Intel ждёт много сложностей, ведь AMD выпустит новые чипы на базе 5-нм технологического процесса, а инсайдеры уверяют, что абсолютно вся базовая линейка будет работать на тактовых частотах свыше 5 ГГц на всех ядрах. Ну и стоит напомнить, что стоить всё это будет жутко дорого. Буквально вчера в прессу просочилось уведомление о подорожании процессоров Intel. Если у вас есть вопросы на эту тему, обращайтесь в наш материал. Мы же отметим, что недавно инсайдеры рассказали о предполагаемой стоимости линейки Ryzen 7000. Мы не будем приводить все цены, поскольку всё это может оказаться фейковой информацией. Ожидается, что за Ryzen 9 7950Х будут просить 800 долларов.

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#intel #процессоры #raptor lake #core i5-13600k
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