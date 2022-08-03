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Как одна бабушка из США чуть не начала 3-ю мировую войну – блокада Тайваня грозит дефицитом чипов
Уже очень давно мир не был так близок к 3-й мировой войне, как сегодня
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В старину считали, что большая война начинается тогда, когда всё больше людей видят старуху с клюкой, которая появляется в тёмное время суток. Многие верили, что это и есть смерть, которая в нетерпении прохаживается по улочкам сонных городов. Старуха ждёт кровавой жатвы, ну а люди всегда готовы броситься в бой, дабы задобрить своих богов, утолив аппетиты старухи. Вчера мы стали свидетелями того, как эта старуха чуть было не начала третью мировую войну.

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Мы уверены, что вы способны изучить историю острова Тайваня, поэтому лишь отметим, что уже много десятилетий Китай ведёт мягкую политику, которая носит название «Одна страна, две системы». Поднебесная заявляет права на остров, тогда как США продолжают накачивать реакционное правительство оружием. Казалось бы, на каком основании сидящие в Вашингтоне люди вообще вторгаются в область национальных интересов другой страны, вот только подобные интересы часто пересекаются, а текущее руководство Америки не просто сбилось с пути, но и совершенно не осознаёт последствия своих решений.

О визите Нэнси Пелоси на Тайвань было известно заранее. Нужно заметить, что за последние 25 лет это первый визит высокопоставленного чиновника на остров. Китай имеет в этом отношении жёсткую позицию, к которой стараются прислушиваться по обе стороны океана. По крайней мере старались, ведь сегодня напряжённость в мире настолько велика, что отдельные политики совершают необдуманные действия. Бодрая старушка занимает пост спикера Палаты представителей и, согласно общепринятой конституции, является третьим человеком в государстве. Сама Нэнси Пелоси пояснила необходимость визита на остров поддержкой демократии на планете. Якобы, сегодня Земля стоит перед опасным выбором. С одной стороны – принципы демократии, которые гарантируют людям свободу и права. С другой стороны – автократия, которая не несёт ничего хорошего человечеству.

Судя по тому, что вчера произошло, в США наметился настоящий раскол. Официальный Вашингтон заявил, что придерживается принципов единого Китая, а между тем восточнее Тайваня на рейд встала группа кораблей во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган», на борту которого находится ядерное оружие. Представители Китая угрожали уничтожить любой самолёт, который приблизится к острову, демонстрируя активную военную подготовку к отражению любого удара. Нужно отметить, что такая возможность у Поднебесной действительно была. В распоряжении Китая находятся сверхзвуковые ракеты, которые могли за несколько минут достичь корабельной группировки, поразив цели ещё до того, как они разобрались в ситуации.

Многие ждали, чем разрешится конфликт. Бабка с косой беспрепятственно приземлилась, а китайский дракон оказался посрамлён. После этого осталось лёгкое разочарование, ведь мы ждали чего-то иного. Эксперты поясняют, что китайский менталитет отличается от европейского и тем более российского. Возможно, мы с вами не стали бы терпеть подобную провокацию, но в таком случае мир, который и так на грани третьей мировой войны, потерял бы последний шанс. Очевидно, что США зашли слишком далеко и не собираются останавливаться. Ну а пока конфликт только нарастает. Судя по всему, украинская тема перестала волновать американские элиты, а значит в ближайшее время взгляды мирового сообщества будут прикованы к Тайваню.

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Китай уже анонсировал масштабные учения, которые будут открыто демонстрировать возможность захвата острова по щелчку пальцев. Авианосец с ядерным вооружением никуда не уйдёт, поэтому пока мы увидим только репетицию, но последствия вчерашних событий уже вскоре почувствуют во многих концах планеты. Дело в том, что Китай устраивает блокаду острова. Это и экономические ограничения, и запрет ведения бизнеса по тем или иным направлениям. Ну и стоит помнить, что Тайвань не способен себя прокормить, а значит отказ от поставок даже части продуктов питания способен поставить сепаратистов в трудное положение. Следом стоит ожидать нехватку энергии, а значит начнутся проблемы с производством полупроводников. Сюда же добавьте ограничения на поставки тех или иных материалов в сторону Тайваня. Как вы знаете, неон, без которого создать полупроводниковой чип невозможно, сейчас на остров продаёт Китай. После вчерашнего демарша есть все основания ожидать масштабный кризис на высокотехнологическом рынке. Увы, всё только начинается, ведь прогресс ничего не значит по сравнению с политическими амбициями и желанием контролировать весь мир. Источники: 1, 2

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#тайвань #политика
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