Ищите свой смартфон в большом списке актуальных аппаратов на получение новой прошивки

Официальный релиз Android 13 состоится этой осенью. В последние годы это событие перестало привлекать много внимания, поскольку Google просто не способна постоянно генерировать инновации. Проще говоря, Android 13 почти не отличается от Android 12, и также имеет минимальные отличия от Android 11. Да что говорить, если вы возьмёте шустрый смартфон на Android 10, то вряд ли ощутите дискомфорт и нехватку функционала. А между тем чуть ли не каждый год мы слышим о тех или иных улучшениях, когда плавность интерфейса становится ещё более плавной, а анимация радуют глаз. Но куда более фантастичны рассказы об улучшенном заряде аккумулятора. Якобы, теперь батарейка держит намного дольше, что позитивно влияет на пользовательский опыт.

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Вообще, если бы такое происходило, то мы бы уже имели возможность пользоваться одним зарядом на протяжение месяца, ну а пока имеем неполные сутки. На самом деле некоторые изменения есть, но в большинстве случаев они касаются новых линеек, которые стоят дороже не только за счёт продвинутого железа, но и функциональных особенностей. Что до обычных пользователей, то было бы неверным недооценивать достоинство новой версии операционной системы. Прежде всего вы получаете пакет обновлений безопасности, но не какой-то небольшой патч, а полноценную защищённую систему. Это гарантирует вам высокий уровень защиты от мошенников, использующих известные уязвимости для кражи личных данных и рассылки спама.

На прошлой неделе в прессу попал предварительный список смартфонов Xiaomi, которые должны получить новую прошивку MIUI 14, а также претендуют на Android 13. Инсайдеры уверяли, что финальным список назвать невозможно по нескольким причинам. Во-первых, данные не были озвучены самой Xiaomi, а значит вызывают вопросы. Во-вторых, китайская компания часто не доводит до ума уже готовые бета-версии, поэтому часть смартфонов может не получить фирменную оболочку или операционную систему в европейском регионе. В то же время инсайдеры внимательно следят за стартом закрытых каналов, где тестируются те или иные прошивки. На этот раз они подготовили список из 70 аппаратов, которые с высокой долей вероятности получат Android 13. Часть из них будет работать на MIUI 13, тогда как некоторые могут рассчитывать на MIUI 14.

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Что любопытно, некоторые смартфоны уже начали получать прошивку в закрытом бета-канале. Например, Mi 12, Mi 12 Pro, Mi MIX FOLD, Mi MIX FOLD 2 вся серия Redmi K50, серия Mi 12S и ряд других телефонов. По данным инсайдеров, шанс выхода стабильной прошивки для флагманов выше, а сроки гораздо ближе, чем для бюджетных и среднебюджетных линеек. Также известно, что первыми на выход операционной системы могут рассчитывать флагманы 2022 года, тогда как аналоги 2021 года пока даже не перешли на этап закрытого бета-теста. Предполагается, что первые смартфоны получат финальную версию Android 13 через несколько недель после официального релиза, а вот все остальные мобильные телефоны, указанные в списке, будут ещё долго работать на старой Android 12.

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