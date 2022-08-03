Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
Ищите свой смартфон в большом списке актуальных аппаратов на получение новой прошивки
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Официальный релиз Android 13 состоится этой осенью. В последние годы это событие перестало привлекать много внимания, поскольку Google просто не способна постоянно генерировать инновации. Проще говоря, Android 13 почти не отличается от Android 12, и также имеет минимальные отличия от Android 11. Да что говорить, если вы возьмёте шустрый смартфон на Android 10, то вряд ли ощутите дискомфорт и нехватку функционала. А между тем чуть ли не каждый год мы слышим о тех или иных улучшениях, когда плавность интерфейса становится ещё более плавной, а анимация радуют глаз. Но куда более фантастичны рассказы об улучшенном заряде аккумулятора. Якобы, теперь батарейка держит намного дольше, что позитивно влияет на пользовательский опыт.

реклама

Вообще, если бы такое происходило, то мы бы уже имели возможность пользоваться одним зарядом на протяжение месяца, ну а пока имеем неполные сутки. На самом деле некоторые изменения есть, но в большинстве случаев они касаются новых линеек, которые стоят дороже не только за счёт продвинутого железа, но и функциональных особенностей. Что до обычных пользователей, то было бы неверным недооценивать достоинство новой версии операционной системы. Прежде всего вы получаете пакет обновлений безопасности, но не какой-то небольшой патч, а полноценную защищённую систему. Это гарантирует вам высокий уровень защиты от мошенников, использующих известные уязвимости для кражи личных данных и рассылки спама.

На прошлой неделе в прессу попал предварительный список смартфонов Xiaomi, которые должны получить новую прошивку MIUI 14, а также претендуют на Android 13. Инсайдеры уверяли, что финальным список назвать невозможно по нескольким причинам. Во-первых, данные не были озвучены самой Xiaomi, а значит вызывают вопросы. Во-вторых, китайская компания часто не доводит до ума уже готовые бета-версии, поэтому часть смартфонов может не получить фирменную оболочку или операционную систему в европейском регионе. В то же время инсайдеры внимательно следят за стартом закрытых каналов, где тестируются те или иные прошивки. На этот раз они подготовили список из 70 аппаратов, которые с высокой долей вероятности получат Android 13. Часть из них будет работать на MIUI 13, тогда как некоторые могут рассчитывать на MIUI 14.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что любопытно, некоторые смартфоны уже начали получать прошивку в закрытом бета-канале. Например, Mi 12, Mi 12 Pro, Mi MIX FOLD, Mi MIX FOLD 2 вся серия Redmi K50, серия Mi 12S и ряд других телефонов. По данным инсайдеров, шанс выхода стабильной прошивки для флагманов выше, а сроки гораздо ближе, чем для бюджетных и среднебюджетных линеек. Также известно, что первыми на выход операционной системы могут рассчитывать флагманы 2022 года, тогда как аналоги 2021 года пока даже не перешли на этап закрытого бета-теста. Предполагается, что первые смартфоны получат финальную версию Android 13 через несколько недель после официального релиза, а вот все остальные мобильные телефоны, указанные в списке, будут ещё долго работать на старой Android 12.

  1. Redmi Note 11E Pro
  2. Redmi Note 11 NFC
  3. Redmi K50 Gaming
  4. Redmi 10 Prime
  5. Mi 11i
  6. Redmi Note 10T 5G
  7. Redmi Note 11T 5G
  8. Redmi Note 10T
  9. Redmi 10 2022
  10. Mi 12S
  11. Mi 11 Lite 5G
  12. Mi 11i Hypercharge
  13. Redmi Note 10
  14. Mi 11X Pro
  15. Mi 12X
  16. Mi 11 Pro
  17. Redmi K50
  18. Mi 11 Lite NE 5G
  19. Redmi K40S
  20. Mi 12 Pro
  21. Mi 10S
  22. Redmi 10
  23. Mi 11i
  24. Redmi K40
  25. Mi 11 Lite LE
  26. Redmi 10 (India)
  27. Redmi Note 10S
  28. Mi 12 Lite
  29. Xiaomi Civi 1S
  30. Mi 12X Pro (India)
  31. Mi 12
  32. Mi 11X
  33. Mi 11
  34. Xiaomi CIVI S
  35. Redmi K40 Gaming
  36. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  37. Mi 12S Ultra
  38. Redmi 10 Prime+ 5G
  39. Redmi K40 Pro+
  40. Redmi Note 11S
  41. Redmi Note 10 Pro
  42. Mi 12 Pro Dimensity Edition
  43. Redmi K40 Pro
  44. Redmi Note 11
  45. Mi 11 Ultra
  46. Mi 11T
  47. Redmi K50S
  48. Redmi 10 Prime 2022
  49. Redmi Note 11T 4G
  50. Mi 12X (India)
  51. Mi MIX FOLD
  52. Mi 11T Pro
  53. Redmi Note 11 Pro
  54. Redmi 10C
  55. Mi Pad 5 Series
  56. Redmi K50 Pro
  57. Redmi K40 K40S
  58. Redmi Note 11 Pro+
  59. Xiaomi CIVI
  60. Redmi Note 10 Pro Max
  61. Redmi Note 11T
  62. Mi 11 Lite 4G
  63. Redmi 10 5G
  64. Mi MIX FOLD 2
  65. Redmi Note 11 Pro 5G
  66. Redmi Note 10 Pro 5G
  67. Redmi K50S Pro
  68. Mi 12S Pro
  69. Redmi Note 11 Pro 4G
  70. Mi MIX 4
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #miui 13 #прошивки #android 13 #miui 14
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi представила новые смарт-очки под названием Mijia
Xiaomi Redmi 1 исполнилось девять лет: смартфон разошёлся тиражом более 40 млн штук
Xiaomi представит ещё один смартфон Redmi Note 11 SE, но теперь на Helio G95
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
32
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
33
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
6
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
13
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
7
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
GeForce RTX 3050 подключили через USB-PCIe адаптер — потеря производительности достигает 80%
4
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
8
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
18
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – Core i5-12600KF скинул 33%
11
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
Пиратский онлайн-кинотеатр Zetflix просит добавить его приложение в магазины RuStore и NashStore
12
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
5
Неофициальная сборка драйверов включает шумоподавление AMD Noise Suppression на старых видеокартах
2
Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
4
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
6
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
13

Популярные статьи

Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
55
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
13
Собираем ПК "Мечта Школьника"
30
Записки Космического Сантехника. HP G7000
14
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
+

Сейчас обсуждают

wwr222
10:40
Я бы подумал, что данный комп для не богатых. А ты?
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Tant-Ogly
10:39
мой комп круче
Собираем ПК "Мечта Школьника"
SlideX
10:24
Ждем ETC 2.0? А нафиг он нужен ))
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
Art Art
10:20
Что выкусывать? Твой подростковый высер? Я уже понял что ты кликбейтный мусорщик. Проходи мимо
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Артём Николаев
10:20
площадь от таких хвостов по части рассеивания тепла ничего не даёт, а вот прижим текстолита получается более равномерный.
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
GR_Nomad
10:20
Эксперты советуют всем не покупать карты в 2022 году, а то экспертам не достанется 😁. Конечно, статья бредовая. 4-я серия на рынок поступит не раньше января- февраля. А доллар взлетит осенью. И карт ...
Неофициальная сборка драйверов включает шумоподавление AMD Noise Suppression на старых видеокартах
Александр Ефимов
10:18
Цены уже 2 месяца не меняются, а у вас они все дешевеют и дешевеют. В манямирке, я смотрю, у нас не только дед живёт.
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а цены возвращаются к рекомендованным
D.Lans
10:18
Это всё верно, если живёшь не в России. Может на мировом рынке с ценами на видюхи всё будет хорошо, вот только нет уверенности что в России через полгода доллар не будет стоить 1000 руб. Лично я реши...
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
skydan
10:17
А галактика - коровья лепешка - где?
James Webb сделал первые снимки линзовидной галактики Колесо Телеги
Василий Сорокин
09:58
А тот же синибенч тоже завышает цифры?
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем