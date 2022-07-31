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Предварительный список из 68 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 14 на Android 13
Данные требуют уточнения, хотя большинство участников с высокой точностью претендуют на получение прошивки
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Xiaomi никогда не отличалась стабильностью выхода обновлений. К примеру, есть смартфоны, на которые уже давно не поступают новые прошивки, но они регулярно получают обновления безопасности, тогда как выпущенные относительно недавно могут похвастать прилётом патча в 2021 году. Нет никаких сомнений, что проблема в налаживании связей между командами разработчиков и контролем за работой тех или иных групп. Особенно удручает полное игнорирование европейского региона, поскольку в Китае эта проблема пусть и существует, но не стоит остро.

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Например, Redmi K20 Pro получил не только MIUI 12.5, но и бета-версию MIUI 13, тогда как европейский аналог Mi 9Т Pro остался на MIUI 12. На самом деле таких примеров множество, но Xiaomi не только не спешит исправлять положение, но и только всё больше вносит путаницу. Так, в 2021 году стало очевидно, что разработчики прошивок просто не справляются с сотней аппаратов, для которых нужно создавать уникальные версии. В связи с этим было решено сократит линейку за счёт клонов, что должно было позволить позитивно сказаться на времени выхода новых оболочек не только в китайском, но и в европейском регионе.

Известно, что выход MIUI 13 сильно затянулся. Среди причин снова называется эпидемия коронавируса, а значит мы ещё долго будем смотреть на то, как корректируются планы крупных компаний, которые прикрываются теми или иными форс-мажорными событиями. Ну а пока наши читатели ожидают прилёта стабильной MIUI 13, в прессе появился инсайдерский список смартфонов, претендующих на новую MIUI 14. Как оказалось, таковых больше 120 аппаратов, среди которых целая армия клонов и уникальных индийских и китайских телефонов.

Список имел предварительный характер, а количество актуальных аппаратов было слишком велико, ну а сегодня в прессу попал более реалистичный перечень смартфонов, которые должны получить новую MIUI 14. По данным инсайдеров с портала PiunikaWeb, на роль актуальных претендуют 68 девайсов. Мы не знаем, насколько данные соответствуют реальности, но перечень выглядит довольно достоверно. Инсайдеры указывают на то, что исходили не только из тех или иных утечек, но и из объявленного самой Xiaomi графика официальной поддержки. Напомним, бюджетные аппараты могут получать обновления не меньше года, субфламганы и середняки – до двух лет, а топовые аппараты – от двух лет. Стоит учитывать, что всегда есть исключения, а определить статус того или иного телефона крайне сложно.

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Инсайдеры отмечают, что предварительная версия будет доступна на базе операционной системы Android 12. Рассылка может стартовать этой осенью, а может быть отложена до зимы. На этот раз причины не называются, ведь официального релиза пока не было. Основная часть аппаратов будет получать MIUI 14 на базе Android 13, но это уже случится в 2023 году. Помните, что информация носит исключительно информативный характер. Найти сегодня ничего более правдоподобного не удастся, поскольку все утечки носят неофициальный характер. Ну а больше данных появится тогда, когда группа бета-тестеров выложит первые скриншоты и описания. Именно это позволит уточнить список кандидатов на вылет из указанного ниже списка.

  1. Mi 12
  2. Redmi Note 11
  3. Redmi K50 Pro
  4. Mi 11X Pro
  5. Redmi K40 Gaming
  6. Redmi Note 10S
  7. Redmi Note 11 NFC
  8. Redmi Note 10T
  9. Poco X3 GT
  10. Xiaomi CIVI
  11. Redmi K40 Pro
  12. Mi 11 Lite 5G
  13. Redmi 10 Prime
  14. Redmi Note 11 Pro
  15. Redmi Note 11E Pro
  16. Redmi K50 Gaming
  17. Redmi Note 11T
  18. Poco X3 Pro
  19. Poco M4 Pro 5G
  20. Mi 12S Pro
  21. Redmi 10 2022
  22. Redmi 10 Prime 2022
  23. Poco GT
  24. Redmi K50 Gaming Lite
  25. Mi 11T
  26. Mi 11 Pro
  27. Redmi Note 11Pro 4G
  28. Poco M3 Pro 5G
  29. Mi 11T Pro
  30. Redmi Note 10 Pro Max
  31. Poco F3
  32. Redmi Note 10
  33. Mi 12X
  34. Redmi Note 11T 5G
  35. Mi 10S
  36. Poco F4GT
  37. Mi 11 Lite NE 5G
  38. Redmi K40
  39. Redmi Note 10 Pro
  40. Redmi 10
  41. Redmi Note 11S
  42. Mi 11X
  43. Mi 11X Hypercharge
  44. Mi 11i
  45. Mi 12X Pro
  46. Mi 11 Ultra
  47. Mi Pad 5 Series
  48. Mi 11
  49. Poco M4 Pro 4G
  50. Poco F4 Pro
  51. Redmi Note 11 Pro Plus
  52. Redmi K50
  53. Mi 11 Lite 4G
  54. Redmi Note 11Pro 5G
  55. Redmi K40 Pro Plus
  56. Redmi Note 10 Pro 5G
  57. Mi 11 Lite LE
  58. Redmi Note 11T 4G
  59. Mi 12 Pro
  60. Mi 12S
  61. Mi MIX 5 PRO
  62. Mi MIX 5
  63. Poco C4
  64. Mi MIX FOLD
  65. Redmi Note 10 5G
  66. Mi MIX 4
  67. Mi 12 Lite
  68. Poco F4
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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Предварительный список из 68 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 14 на Android 13
Алексей Яшин
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