Данные требуют уточнения, хотя большинство участников с высокой точностью претендуют на получение прошивки

Xiaomi никогда не отличалась стабильностью выхода обновлений. К примеру, есть смартфоны, на которые уже давно не поступают новые прошивки, но они регулярно получают обновления безопасности, тогда как выпущенные относительно недавно могут похвастать прилётом патча в 2021 году. Нет никаких сомнений, что проблема в налаживании связей между командами разработчиков и контролем за работой тех или иных групп. Особенно удручает полное игнорирование европейского региона, поскольку в Китае эта проблема пусть и существует, но не стоит остро.

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Например, Redmi K20 Pro получил не только MIUI 12.5, но и бета-версию MIUI 13, тогда как европейский аналог Mi 9Т Pro остался на MIUI 12. На самом деле таких примеров множество, но Xiaomi не только не спешит исправлять положение, но и только всё больше вносит путаницу. Так, в 2021 году стало очевидно, что разработчики прошивок просто не справляются с сотней аппаратов, для которых нужно создавать уникальные версии. В связи с этим было решено сократит линейку за счёт клонов, что должно было позволить позитивно сказаться на времени выхода новых оболочек не только в китайском, но и в европейском регионе.

Известно, что выход MIUI 13 сильно затянулся. Среди причин снова называется эпидемия коронавируса, а значит мы ещё долго будем смотреть на то, как корректируются планы крупных компаний, которые прикрываются теми или иными форс-мажорными событиями. Ну а пока наши читатели ожидают прилёта стабильной MIUI 13, в прессе появился инсайдерский список смартфонов, претендующих на новую MIUI 14. Как оказалось, таковых больше 120 аппаратов, среди которых целая армия клонов и уникальных индийских и китайских телефонов.

Список имел предварительный характер, а количество актуальных аппаратов было слишком велико, ну а сегодня в прессу попал более реалистичный перечень смартфонов, которые должны получить новую MIUI 14. По данным инсайдеров с портала PiunikaWeb, на роль актуальных претендуют 68 девайсов. Мы не знаем, насколько данные соответствуют реальности, но перечень выглядит довольно достоверно. Инсайдеры указывают на то, что исходили не только из тех или иных утечек, но и из объявленного самой Xiaomi графика официальной поддержки. Напомним, бюджетные аппараты могут получать обновления не меньше года, субфламганы и середняки – до двух лет, а топовые аппараты – от двух лет. Стоит учитывать, что всегда есть исключения, а определить статус того или иного телефона крайне сложно.

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Инсайдеры отмечают, что предварительная версия будет доступна на базе операционной системы Android 12. Рассылка может стартовать этой осенью, а может быть отложена до зимы. На этот раз причины не называются, ведь официального релиза пока не было. Основная часть аппаратов будет получать MIUI 14 на базе Android 13, но это уже случится в 2023 году. Помните, что информация носит исключительно информативный характер. Найти сегодня ничего более правдоподобного не удастся, поскольку все утечки носят неофициальный характер. Ну а больше данных появится тогда, когда группа бета-тестеров выложит первые скриншоты и описания. Именно это позволит уточнить список кандидатов на вылет из указанного ниже списка.

Mi 12 Redmi Note 11 Redmi K50 Pro Mi 11X Pro Redmi K40 Gaming Redmi Note 10S Redmi Note 11 NFC Redmi Note 10T Poco X3 GT Xiaomi CIVI Redmi K40 Pro Mi 11 Lite 5G Redmi 10 Prime Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11E Pro Redmi K50 Gaming Redmi Note 11T Poco X3 Pro Poco M4 Pro 5G Mi 12S Pro Redmi 10 2022 Redmi 10 Prime 2022 Poco GT Redmi K50 Gaming Lite Mi 11T Mi 11 Pro Redmi Note 11Pro 4G Poco M3 Pro 5G Mi 11T Pro Redmi Note 10 Pro Max Poco F3 Redmi Note 10 Mi 12X Redmi Note 11T 5G Mi 10S Poco F4GT Mi 11 Lite NE 5G Redmi K40 Redmi Note 10 Pro Redmi 10 Redmi Note 11S Mi 11X Mi 11X Hypercharge Mi 11i Mi 12X Pro Mi 11 Ultra Mi Pad 5 Series Mi 11 Poco M4 Pro 4G Poco F4 Pro Redmi Note 11 Pro Plus Redmi K50 Mi 11 Lite 4G Redmi Note 11Pro 5G Redmi K40 Pro Plus Redmi Note 10 Pro 5G Mi 11 Lite LE Redmi Note 11T 4G Mi 12 Pro Mi 12S Mi MIX 5 PRO Mi MIX 5 Poco C4 Mi MIX FOLD Redmi Note 10 5G Mi MIX 4 Mi 12 Lite Poco F4