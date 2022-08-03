GeForce RTX 3080 Ti стоит на целых 10 000 рублей дешевле рекомендованной цены на момент старта продаж в РФ

Несмотря на то, что мы играем в одни и те же игры, доходы у всех разные. Кто-то может себе позволить видеокарту только в виде интегрированного графического чипа на процессоре. Другие – отрывают от семейного бюджета 15 тысяч на старушку с вторичного рынка, а большинство предпочитает бодрые середняки. Всё это значит, что каждая из указанных выше групп геймеров видит разную картинку. У кого-то низкие настройки графики, когда дальше носа главного героя вообще ничего не видно, текстуры родом из 2000-х годов, а окружающий мир пресен и лишён красок. Но есть геймеры, которые не готовы мириться с компромиссами. Именно для них создаются новые технологии, ведь кто-то же должен оплачивать разработку трассировки лучей, реалистичной графики и многого другого.

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Сегодня мы с вами разберёмся с положением флагманов на российском рынке. Действительно ли цены так велики, как говорят в прессе, или уже сейчас можно ворваться в самые требовательные проекты, получив стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К? Стоит заметить, что для большинства геймеров эта информация будет носить исключительно информационный характер. Если судить по прогнозам экспертов, то уже к началу 2023 года GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000 рублей. Не хотите ничего покупать – нет проблем, просто прикиньте на будущее, какой графический чип вам больше подходит. Кстати, в последнее время цены всё же немного снизились, а некоторые видеокарты даже вернулись к рекомендованной стоимости, о чём и поговорим.

Говорить о флагманах без указания GeForce RTX 3090 Ti – это самое настоящее преступление. Видеокарта получила настолько впечатляющие характеристики, что способна удивлять даже видавших виды мажоров. Только вдумайтесь, здесь есть 24 Гб видеопамяти, но на этот раз скорость её увеличена до 21 Гбит/с. Запомните, что больше нет ни одной видеокарты с такими высокими показателями. Модель производства MSI отличается необычным дизайном, что добавляет очков нашему выбору, ну а сама видеокарта ещё и идёт по скидке. Надо брать!

Если вы слегка не дотягиваете до самой быстрой видеокарты на планете, то можно ограничиться GeForce RTX 3090. Здесь вас ждёт небольшая экономия, за которую придётся заплатить менее быстрой видеопамятью. Во всём остальном здесь тот же графический чип с шиной на 384 бита, и невероятно высокая производительность. Единственным минусом подобных видеокарт остаётся высокое энергопотребление. В качестве рекомендаций указывается блок питания на 750 Вт и выше. Если вы решили перейти в высшую лигу, то мы советуем брать сразу 1000 Вт. Флагманы следующего поколения будут ещё более прожорливыми, а кабель-менеджмент лучше сделать один раз, а после этого просто заменить видеокарту на что-то более мощное.

Бывает и так, что среди энтузиастов с бездонным кошельком встречаются разумные люди, которые знают цену деньгам. Именно для них и создана GeForce RTX 3080 Ti. Мы постоянно напоминаем, что движение вниз по линейке графических чипов – это всегда компромисс, но бывает и так, что вы почти ничего не теряете. GeForce RTX 3080 Ti получила в два раза меньше видеопамяти, что негативно сказывается на решении сложных рабочих задач. Именно поэтому для рендеринга профессионалы предпочитают брать GeForce RTX 3090, а вот геймерам всё это не так важно. Да, с GeForce RTX 3080 Ti вы получите на 7-10% меньше чистой производительности, но когда речь идёт о сотне кадров в секунду, то такие мелочи никого не волнуют. Ну и учитывайте, что на момент выхода в продажу в РФ этот графический чип стоил от 117 тысяч рубликов. Такова рекомендованная цена, ну а сегодня она на 10 000 рублей ниже.

Несмотря на то, что на момент релиза Radeon RX 6900 XT получил рекомендованную цену 999 долларов, в Россию он приехал за 93 тысячи рублей. Сегодня, модель производства GIGABYTE доступна за 95 тысяч, вот только мы хотим обратить ваше внимание, что здесь уже всё готово для подключения внешнего контура с системой жидкостного охлаждения. Получается, что за рекомендованную сумму вы сможете получить гораздо более мощную видеокарту. Надо брать!

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Radeon RX 6800 XT пусть и не обладает идеальным соотношением цены и количества кадров в секунду, предлагает 16 Гб видеопамяти и легко справляется с играми в 4К. Это не совсем флагман, но если вы хотите сэкономить, 80 тысяч рублей на покупке GeForce RTX 3090 Ti, то это лучший выбор. Нет сомнений, что отставание от самого быстрого графического чипа NVIDIA будет, но если не зацикливаться на мелочах, то вы ничего не заметите. Ну почти.