Обсуждаем основные правила покупки видеокарты на вторичном рынке

Нет никаких сомнений, что видеокарты за последние полгода ощутимо подешевели. По данным аналитиков, в Европе средняя цена на графические чипы текущего поколения упала почти в 2 раза и продолжает снижаться. Есть опасения, что темпы замедляются, а происходит это по нескольким причинам. Во-первых, Эфир дорожает. Майнеры ещё не начали скупать видеокарты, но торговые сети замерли в ожидании, ведь все помнят, какой покупательской способностью обладают эти ребята. Во-вторых, анонс графических чипов следующего поколения затягивается. Ранее инсайдеры уверяли, что анонс состоится уже в июле, но пока всё идёт к тому, что раньше октября ожидать релиза не приходится. Мало того, в текущем году ожидается выход нескольких флагманов, поэтому середняки продолжат оставаться актуальными. Выходит, что нет никакого смысла резко сбрасывать цены прямо сейчас.

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В то же время высказывается мнение, что выбора у NVIDIA просто нет. Уже к началу следующего года за GeForce RTX 3090 будут просить 800 долларов, тогда как GeForce RTX 3080 и того окажется доступна за 500 вечнозелёных. Насколько это всё соответствует истине, пока сказать сложно, но есть и другая проблема, о которой открыто говорят эксперты Tom's Hardware. По их словам, сегодня на вторичном рынке находится намного больше видеокарт, чем было годом ранее. Это оказывает давление на цены, которые действительно пошли вниз и уже опустились ниже рекомендованных. Не все графические чипы представлены в большим количестве, поэтому цены на некоторые модели продолжают оставаться разочаровывающими. Но в целом тренд заметен, и именно он оказывает влияние на положение на рынке, формируя основную тенденцию, направленную вниз.

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Одновременно с этим утверждается, что это далеко не последняя особенность рынка. Так, довольно ощутимую часть всех предложений занимают бывшие в употреблении видеокарты. И вот здесь нужно как следует задуматься. Нет никаких сомнений, что часть продавцов – это обычные геймеры. Кто-то просто нуждается в деньгах, тогда как другие обновляют систему или имеют другие причины для продажи. Но куда больше видеокарт сняты с ферм, поэтому представляют особую опасность для геймеров. По мнению экспертов, сегодня покупателям графических чипов на вторичном рынке нужно быть начеку. Это не значит, что основная часть предложений находится в плохом состоянии, но совершить ошибку, поддавшись на уговоры майнеров, может каждый. Вообще есть целый ряд простых советов, соблюдение которых позволит избежать сюрпризов. Давайте поговорим о них подробнее.

Не покупать бывшую в употреблении видеокарту по почте. Как только вы забрали товар, продавец получает всю сумму, вернуть которую невозможно. В почтовом отделении не выйдет провести тесты, а время уже упущено. Если перед вами мошенник, то вы не сможете ничего доказать. Всегда будет ваше слово против его слова. Мало ли, вдруг вы нечаянно повредили видеокарту самостоятельно во время установки? Если вы всё же решились взять видеокарту по почте, то убедитесь, что имеете дело с крупной компанией, предоставляющей на свои лоты гарантию. Пусть это будет 14 дней, но и этого достаточно для проведения тестов и отправки видеокарты обратно. В отличие от частников, крупные игроки предпочитают не ввязываться в сомнительные дела, поэтому принимают жалобы и готовы к сотрудничеству. В любом случае, если вы купили видеокарту оп почте, снимайте распаковку и тестирование на видео. Это сохранит вам массу нервных клеток. Проводите тщательные тесты. Осмотрите видеокарту визуально. Вентиляторы должна вращаться, а температура быть стабильной. При первых же сомнениях задавайте вопросы, а не получив ответ, не берите такую видеокарту. Помните, что карта не должна иметь сколов и трещин. Всё это свидетельствует о сильных повреждениях. Даже если сегодня всё работает в штатном режиме, то уже завтра могут проявиться неприятные сюрпризы. Ну и не забывайте торговаться. Не все продавцы готовы скинуть вам даже несколько тысяч рублей, но шанс всегда есть. Если видеокарта работала на ферме, то это не приговор. Многие майнеры гораздо бережнее относятся к оборудованию, чем геймеры. Это включает регулярное обслуживание, когда меняется термопаста, термопрокладки и даже кулер, которые стал вращаться немного медленнее. Часто геймеры и вовсе не заглядывают в системный блок, который уже успел порасти пылью, что негативным образом сказывается на жизненном цикле видеокарты.