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Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
Многие геймеры покупают видеокарту, ориентируясь на весьма сомнительные характеристики. Давайте подумаем, к чему это может привести
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Как покупают видеокарты обычные геймеры? Сегодня всё вертится вокруг интернета, поэтому многие сразу отправляются на один из популярных магазинов. И вот здесь и начинается самое интересное. После перехода в соответствующий раздел вашему вниманию предлагается список из самых продаваемых моделей за день, неделю или месяц. Часто, поиски завершаются уже на этом этапе, ведь многим достаточно знать о том, что такой же выбор кто-то уже сделал. Но есть и те, кто пытаются вникнуть в истину. Фанаты того или иного лагеря выбирают только видеокарты AMD или NVIDIA, тогда как продвинутые геймеры сразу ищут наиболее выгодную, по их мнению, модель.

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При этом всё крутится вокруг конечной стоимости, а значит эта переменная всегда играет ключевую роль. Но есть и те, кто имеет ограниченное количество денег. Эти геймеры плохо разбираются в видеокартах, поэтому часто попадают на уловки маркетологов, пытающихся продать заведомо провальный товар как можно дороже. В данном материале мы разберём несколько видеокарт, некоторые из которых являются выгодными, тогда как остальные должны были бы продаваться гораздо дешевле. Магазины прекрасно знают наше желание сэкономить, поэтому пользуются этим в своих целях, ну а вы увидите, как не нужно выбирать видеокарты.

Radeon RX 6500 XT выглядит отвратительно и стоит 20 тысяч рублей. Это самая бюджетная модель на данном графическом чипе, которая получила один большой кулер. Фактически, перед нами эталонный экземпляр, хотя в реальности даже такого охлаждения видеокарте достаточно. Вот только многие геймеры выбирают глазами. Именно поэтому по мнению неопытного пользователя здесь всё очень плохо: производитель PowerColor, который плохо известен российским покупателям, графический чип AMD и примитивный охлад. В реальности, мы можем рекомендовать эту видеокарту тем, кто хочет сэкономить. Высокая производительность ожидает тех, у кого на ПК есть полная поддержка интерфейса PCIe 4.0. Вот так дизайн и производитель играет против неплохой видеокарты.

GeForce GTX 1650 всего на пару тысяч дешевле, но проигрывает Radeon RX 6500 XT свыше 15% в реальных играх. Здесь вам не понадобится PCIe 4.0, а потребление энергии минимально, но во всём остальном мы видим крайне медленный и сильно устаревший графический чип. Вот только всё это не доходит до ушей тех, кто верит каждому слову Дженсена Хуанга. GeForce GTX 1650 продаётся гораздо лучше, чем Radeon RX 6500 XT, а потенциальным покупателям такого сомнительно продукта мы можем только посочувствовать.

Radeon RX 6400 получила ту же болезнь бюджетных графических чипов AMD текущего поколения в придачу к ещё более урезанному графическому чипу. Если Radeon RX 6500 XT даже без PCIe 4.0 выглядит на свои деньги, то на старых системах Radeon RX 6400 работает настолько плохо, насколько только может. Не помогает даже технология FSR, ведь здесь кроме разочарования с сомнительной экономией в 2000 рублей вас ничего не ждёт. Проходите эту видеокарту стороной до тех пор, пока не увидите её по цене ниже 14 тысяч рублей.

Если вам было мало провальной и жутко медленной Radeon RX 6400, то стоит помнить, что NVIDIA в текущем поколении приготовила геймерам не менее отвратительный подарочек. GeForce GTX 1630 настолько плоха, насколько только может быть плохой видеокарта. Она примерно равна по производительности GeForce GTX 1050 Ti, но только до тех пор, пока не приходится сталкиваться со сложными сценами. В этих случаях вас ждут просадки и падения количества кадров в секунду из-за 64-битной шины. Эксперты уверяют, что плохих видеокарт нет, ведь есть только неправильные рекомендованные цены. Мы полностью согласны с таким утверждением. При стоимости в 10 000 рублей GeForce GTX 1630 могла бы найти своего покупателя, а пока проходите мимо, ловить нечего.

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3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
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GeForce GT 1030 стоит чуть дешевле 7 тысяч рублей и является самой недорогой видеокартой в нашем списке. Нужно понимать, что она сильно переоценена, но в текущих условиях является отличным выбором для тех, кто предпочитает старые шутеры. Если вам хватает стрелялок и нетребовательных новинок, то за 7 тысяч можно ворваться в мир компьютерных развлечений. Кстати, популярные танки и корабли идут на GeForce GT 1030 без особых проблем. Как вы могли заметить, Radeon RX 6400, GeForce GTX 1630 и GeForce GTX 1650 получили по два кулера и выглядят более внушительно, чем  Radeon RX 6500 XT. Вот только как показывает опыт, нужно внимательно изучать результаты тестов в играх, а советы друзей и собственные измышления оставьте за порогом. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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