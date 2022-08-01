Летняя жара не прошла мимо компьютера Генри Кавилла, что потребовало быстрых и эффективных решений

Многие актёры могут похвастать народной любовью. Например, во время недавнего процесса Джонни против Эмбэр, за капитана Джека Воробья болели десятки миллионов людей по всему миру. Справедливость восторжествовала, но нам в данном контексте нам важно, что Джонни был интересен фанатам как человек и актёр, тогда как некоторые знаменитости находят себя и в других сферах. Казалось бы, компьютерные игры настолько глубоко проникли в нашу жизнь, что чуть ли не каждый актёр должен делиться своими опытом с поклонниками. Вот только выясняется, что многие знаменитости предпочитают на эту тему не распространяться. Генри Кавилл является редким исключением из правил.

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Пару лет назад Ведьмак собрал компьютер на базе процессора Ryzen 9 3900X и видеокарты GeForce RTX 2080 Ti. Процесс был записан на видео, а геймеры по достоинству оценили способности актёра. Система работала прекрасно, а кабель-менеджмент был выполнен на должном уровне. В 2020 году Генри усилил компьютер за счёт замены видеокарты на GeForce RTX 3090, а вчера в очередной раз порадовал фанатов. Всё началось с того, что установленная система охлаждения просто не справилась с летней жарой и приказала долго жить. На изображении выше можно увидеть в каком плачевном состоянии оказался компьютер. Вентиляторы пришли в негодность, поэтому потребовалось быстрое и эффективное решение.

Многие наши читатели выбрали бы популярные модели, но актёр пошёл другим путём. Он купил продвинутую систему NZXT Kraken, которая отличается кастомной сборкой и ценится фанатами Noctua, обеспечивая высокую производительность, низкие температуры, гарантирую низкий уровень шума. Что любопытно, Генри Кавилл самостоятельно собрал весь комплект и установил его без чьей-либо помощи. В данном случае была выбрана модель без подсветки, что вызвало бурю восторга у тех, кто считает цветные огоньки врагом настоящих энтузиастов. Одним словом, самый настоящий олдскул, в котором нет места ярким корпусам со стеклянными стенками, когда сотни огней портят зрение, а системный блок устанавливается прямо на стол перед монитором.

На изображении выше можно увидеть, что актёр установил не полную систему. По его словам, первые две планки с кулерами приехали быстрее, а вторые задерживаются. Такое ощущение, что Генри заскучал за любимыми играми, поэтому не стал дожидаться курьера. По словам актёра, даже в текущем состоянии пиковая температура процессора не поднимается выше 70 градусов при полной игровой нагрузке. В системнике остаются ещё несколько мест для кулеров. Так, ещё один будет установлен на переднюю часть корпуса и ещё один длинный вытяжной на заднюю часть. Это позволит повысить эффективность работы за счёт правильной циркуляции воздушных масс. По словам актёра, это будут всё те же вентиляторы Noctua, которые так любят многие наши читатели.

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К сожалению, Генри на этот раз был немногословен. Вполне возможно, что как только компьютер будет полностью собран, он порадует нас большим количеством фотографий. Как вы уже поняли, внутри трудится система жидкостного охлаждения NZXT, которая отличается компактными размерами и прекрасно подходит даже для небольших системных блоков. В данном случае корпус позволял установить даже монолитный гигантский кулер. Было бы интересно узнать, пытался ли Генри разгонять свой компьютер и в какие ещё игры играет. Известно, что он чуть было не пропустил прослушивание на роль Супермена, когда ему звонил представитель Зака Снайдера. В этот момент он увлечённо бегал по миру World of Warcraft, позабыв о реальности.