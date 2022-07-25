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120 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 14 на Android 12 и Android 13 в 2022 и 2023 годах
Список предварительный, а количество актуальных смартфонов может уменьшиться
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Каждый раз, когда в прессе поднимается тема нестабильности прошивок Xiaomi, представители китайской компании отмахиваются от проблем. Эксперты нас уверяют в том, что на самом деле сложности возникают только потому, что смартфонов слишком много. Якобы, в предыдущих поколениях была допущена ошибка, что привело к увеличению количества моделей до 70 и выше. Учтите, что речь идёт исключительно об актуальных аппаратах, которые просто обязаны получить прошивку согласно графику. В то же время есть масса телефонов, которым такая участь уже не светит, а значит они отправлены на свалку истории несмотря на довольно мощную начинку.

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Нет никаких сомнений в том, что выпускать прошивки для сотни смартфонов достаточно сложно, а год назад Xiaomi и вовсе уменьшила список актуальных аппаратов, подходящих для новой MIUI 12.5. Поскольку многие пользователи вообще не замечают подобных новостей, то отказ от выпуска прошивки прошёл довольно спокойно. Сегодня о произошедшем предпочитают не вспоминать, ну а между тем Xiaomi продолжает наступать на уже знакомые грабли. MIUI 13 вышла на 70 мобильных телефонов, но есть ещё и индийские клоны, о которых многие не знают. В итоге подсчитать количество доступных аппаратов крайне сложно, ну а сегодня подоспели ещё более весёлые новости.

Если вы обратите внимание на список ниже, то сможете убедиться в том, что за последние годы китайцы выпустили больше сотни моделей, среди которых множество клонов и вариантов с минимальными изменениями. При этом некоторые из них продавались довольно неплохо, тогда как о многих мы слышим впервые. Инсайдеры утверждают, что было решено отказаться от выпуска MIUI 13.5, вместо чего нас ждёт полноценная MIUI 14. При этом в источниках указывается 125 наименований, тогда как мы насчитали только 123. В то же время это с учётом планшетов, тогда как мы решили опубликовать только названия мобильных телефонов.

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Инсайдеры пишут, что список не может считаться финальным, а значит в будущем некоторые аппараты могут быть из него исключены. При этом сроки размыты, а в качестве предварительной даты указывается конец 2022 года, что совпадает со временем появления Mi 13. Первые сборки будут основаны на Android 12, но уже позднее часть флагманов последних двух лет получит полагающуюся Android 13. Случится это ближе к весне, поэтому пока стоит принять информацию к сведению. Спекулировать на тему того, что некоторые смартфоны кажутся нам слишком старыми для включения в подобный список, мы не будем, поскольку Xiaomi никогда не отличалась последовательностью. Иногда компания выпускает прошивки для старых телефонов, а иногда забывает новинки.

  1. Mi 12 Lite
  2. POCO X4 Pro 5G
  3. Mi 11X
  4. Mi 10 Ultra
  5. POCO M2 Reloaded
  6. Redmi Note 10 Pro 5G
  7. Mi 12 Pro
  8. Redmi K30S Ultra
  9. Mi 11i
  10. Redmi Note 11E
  11. Mi 11X Pro
  12. Redmi Note 11 Pro
  13. Mi 11T Pro
  14. Redmi Note 11T Pro+
  15. Redmi 10 Prime
  16. Redmi K30 4G
  17. Mi 12S Pro
  18. Redmi K40 Pro
  19. Mi MIX 4
  20. Redmi K30 Ultra
  21. Mi 10 Lite
  22. Mi MIX FOLD
  23. POCO F4
  24. Mi 10S
  25. Mi 12T
  26. POCO M4 5G
  27. Redmi K40
  28. Mi 10T Pro
  29. Redmi 10 Power
  30. Redmi Note 11 5G
  31. Redmi Note 10 Pro Max
  32. Redmi Note 11 4G
  33. Redmi Note 11 Pro 5G
  34. Redmi 10 Prime 2022
  35. POCO X3 NFC
  36. POCO M4 Pro 4G
  37. Redmi 10 Prime+ 5G
  38. Redmi 10 5G
  39. POCO F3 GT
  40. Redmi 10 (India)
  41. Redmi Note 9 5G
  42. Redmi K40 Gaming
  43. POCO F3
  44. Mi 10 Pro
  45. Redmi 10 2022
  46. Redmi Note 10 Lite
  47. Redmi 10C
  48. Redmi K50S
  49. POCO X3 Pro
  50. Mi 12
  51. Mi 10
  52. POCO M5
  53. Xiaomi Civi 1S
  54. Mi 12X
  55. Redmi Note 8 (2021)
  56. Redmi Note 11S
  57. Redmi Note 9 4G
  58. Mi 13 Pro
  59. Mi 11 Ultra
  60. Redmi K40S
  61. Mi Note 10 Lite
  62. Redmi K50
  63. Redmi Note 10 Pro
  64. POCO M5s
  65. Mi 10 Lite Zoom
  66. Mi 11 Lite 5G
  67. POCO M4 Pro 5G
  68. Redmi 9T
  69. Redmi Note 11S 5G
  70. Redmi 9 Power
  71. POCO X3
  72. Redmi Note 11E Pro
  73. Mi 11T
  74. Redmi K40 Pro+
  75. 11 Lite 5G NE
  76. Redmi Note 11T Pro
  77. Redmi K50i
  78. Redmi Note 9 Pro 5G
  79. POCO X3 GT
  80. Redmi Note 10
  81. Mi 11 LE
  82. Mi 10T
  83. Redmi Note 10 5G
  84. Mi 12 Ultra
  85. Mi 11 Pro
  86. Mi 11i
  87. Mi 11
  88. POCO X4 GT
  89. Mi MIX FOLD 2
  90. POCO M2 Pro
  91. Redmi Note 10T Japan
  92. POCO M3
  93. Mi 10T Lite
  94. Redmi Note 11 Pro
  95. Redmi Note 10S
  96. Mi 12T Pro
  97. Redmi K50 Pro
  98. Mi 12S Pro Dimensity Edition
  99. Mi 11 Lite 4G
  100. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  101. Mi 11i Hypercharge
  102. Redmi K50 Gaming
  103. Redmi Note 11
  104. POCO C40
  105. Redmi K30 Pro
  106. Redmi 10
  107. Redmi K50i Pro
  108. Redmi Note 9T 5G
  109. POCO M2
  110. Xiaomi Civi
  111. Redmi Note 10T 5G
  112. POCO C40+
  113. Redmi 10A
  114. Redmi Note 11 SE
  115. Mi 10i 5G
  116. Redmi Note 11T 5G
  117. POCO M3 Pro 5G
  118. Mi 13
  119. Redmi K50S Pro
  120. Mi 12S
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#xiaomi #android 12 #прошивки #android 13 #miui 14
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