Список предварительный, а количество актуальных смартфонов может уменьшиться

Каждый раз, когда в прессе поднимается тема нестабильности прошивок Xiaomi, представители китайской компании отмахиваются от проблем. Эксперты нас уверяют в том, что на самом деле сложности возникают только потому, что смартфонов слишком много. Якобы, в предыдущих поколениях была допущена ошибка, что привело к увеличению количества моделей до 70 и выше. Учтите, что речь идёт исключительно об актуальных аппаратах, которые просто обязаны получить прошивку согласно графику. В то же время есть масса телефонов, которым такая участь уже не светит, а значит они отправлены на свалку истории несмотря на довольно мощную начинку.

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Нет никаких сомнений в том, что выпускать прошивки для сотни смартфонов достаточно сложно, а год назад Xiaomi и вовсе уменьшила список актуальных аппаратов, подходящих для новой MIUI 12.5. Поскольку многие пользователи вообще не замечают подобных новостей, то отказ от выпуска прошивки прошёл довольно спокойно. Сегодня о произошедшем предпочитают не вспоминать, ну а между тем Xiaomi продолжает наступать на уже знакомые грабли. MIUI 13 вышла на 70 мобильных телефонов, но есть ещё и индийские клоны, о которых многие не знают. В итоге подсчитать количество доступных аппаратов крайне сложно, ну а сегодня подоспели ещё более весёлые новости.

Если вы обратите внимание на список ниже, то сможете убедиться в том, что за последние годы китайцы выпустили больше сотни моделей, среди которых множество клонов и вариантов с минимальными изменениями. При этом некоторые из них продавались довольно неплохо, тогда как о многих мы слышим впервые. Инсайдеры утверждают, что было решено отказаться от выпуска MIUI 13.5, вместо чего нас ждёт полноценная MIUI 14. При этом в источниках указывается 125 наименований, тогда как мы насчитали только 123. В то же время это с учётом планшетов, тогда как мы решили опубликовать только названия мобильных телефонов.

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Инсайдеры пишут, что список не может считаться финальным, а значит в будущем некоторые аппараты могут быть из него исключены. При этом сроки размыты, а в качестве предварительной даты указывается конец 2022 года, что совпадает со временем появления Mi 13. Первые сборки будут основаны на Android 12, но уже позднее часть флагманов последних двух лет получит полагающуюся Android 13. Случится это ближе к весне, поэтому пока стоит принять информацию к сведению. Спекулировать на тему того, что некоторые смартфоны кажутся нам слишком старыми для включения в подобный список, мы не будем, поскольку Xiaomi никогда не отличалась последовательностью. Иногда компания выпускает прошивки для старых телефонов, а иногда забывает новинки.

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