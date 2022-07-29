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Intel vs AMD – какой процессор выгоднее купить для производительной геймерской сборки
Цены в РФ на процессоры высокие, но мы постараемся подобрать оптимальные камни, которые позволяют сэкономить на сборке
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Обычно тысячи фанатов ведут споры на тему того, кто делает лучше процессоры. Большая часть пользователей доказывает правильность выбора Intel, тогда как оставшиеся призывают брать исключительно продукцию, которую осенила своим взором госпожа Лиза Су. Есть и более разумные пользователи. Эта группа утверждает, что нужно исходить из наиболее выгодного соотношения между ценой и производительностью. Якобы, не так важен бренд, как возможности в играх и рабочих задачах.

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Мы поддерживаем логику разумных представителей человеческой расы, но хотим немного добавить: важна не только цена самого процессора и его потенциальные возможности, но и тот факт, сколько будет стоить финальная сборка. К примеру, если на первый взгляд первый камень стоит дешевле, а на поверку готовый ПК обойдётся чуть ли не в 2 раза дороже, то пусть такой камень покупает кто-то другой. Возможно, для бескомпромиссных энтузиастов, у которых деньги валятся из карманов, такая проблема и не имеет ключевого значения, но большинство потенциальных покупателей ориентируется именно на цену.

В данном материале мы обсудим оптимальные процессоры каждой из компаний и сделаем соответствующей выводы. Неясно, что происходит с российской розницей, но Ryzen 9 5950X за последнюю неделю подорожал на 5 тысяч рублей. Может показаться, что флагман AMD растерял свой шарм, вот только когда речь идёт о таких мощных процессорах, сумма в 5 тысяч не имеет решающего значения, а на первый план выходят другие переменные. Давайте думать: если вы хотите попробовать свои силы в разгоне, то смело можете взять недорогую материнскую плату на чипсете В450 или В550. Фактически, до 10 тысяч рублей вы получаете всё необходимое для разгона и стабильной работы системы. Если есть желание сэкономить, можно взять плату и за 4 тысячи, а в итоге вы в любом случае получите ультимативный уровень производительности. А вот наш следующий процессор так не может.

Core i9-12900KF стоит 56 тысяч рублей и на первый взгляд кажется выгоднее. Мало того, флагман Intel ещё и быстрее Ryzen 9 5950X. Вот только на поверку всё немного иначе. Как мы написали в начале материала, ультимативная сборка на Core i9-12900KF окажется быстрее, но экономия приведёт к удручающим результатам. Во-первых, ни о каком разгоне не будет и речи, а ведь подобные камни берут исключительно ради оверклокерского потенциала. Во-вторых, для разгона вам потребуется материнская плата за 550 долларов и дороже, а ведь нужно помнить, что обязательной для Core i9-12900KF является и оперативная память DDR5. Получается, что камень Intel немного быстрее, но добиться такой производительности крайне сложно.

А вот Core i9-11900KF за 47 тысяч рублей кажется нам более выгодным решением. Здесь вы получаете флагманский камень, который также потребует немалых вложений, но в данном случае можно обойтись малой кровью. Цены на материнские платы для этого процессора намного ниже, а ОЗУ последнего поколения он просто не поддерживает. Никто не говорил, что будет дёшево, вот только всё познаётся в сравнении. Если вас интересует игровой камень, то в любом случае всё решит видеокарта. Берите Core i9-11900KF, ведь он будет ничуть ни хуже нового флагмана Intel.

Если хотите немного сэкономить, но полагаете, что брать нужно только серию Alder Lake, то остаётся только Core i7-12700KF. Этот процессор умеет разгоняться до 5 ГГц, а при правильном охлаждении способен удивить своего владельца. Проще говоря, если вы потратитесь на систему жидкостного охлаждения и уделите время разгону, то окажетесь впереди ленивых покупателей Core i9-12900KF, предпочитающих ультимативную сборку без разгона.

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Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну а Ryzen 9 5900X снова вне конкуренции. Можно собрать дешёвую систему на чипсете А320 под рабочие задачи. Можно просто обновить уже готовый компьютер, просто заменив процессор. А можно побаловать себя разгоном. Мы рекомендуем брать материнскую плату на базе чипсета В550. В этом случае вам гарантировано наличие интерфейса PCIe 4.0, позволяющие усилить компьютер скоростным твердотельным накопителем. В играх Ryzen 9 5900X при использовании идентичной видеокарты будет уступать Core i7-12700KF, но вы же помните, что на процессор Intel придётся потратить намного больше денег. Представьте, что вы эти 30 тысяч рублей просто докинете к видеокарте на Ryzen 9 5900X. Нет никаких сомнений, что синим в таком случае победа не светит.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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terenty79
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шопоголик
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VRoman
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ptlrkptt
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