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Эфир перестал быть самой прибыльной криптовалютой для майнинга на видеокартах – Ethereum Classic №1
Впервые за многие годы Ethereum Classic сместил с 1 места по доходности Эфир
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Известно, что в последние месяцы майнеры снизили темпы роста мощностей ферм по добыче Биткоина и Эфира. При этом, если цифровое золото ещё держится, поскольку основная часть копателей – это крупные компании, то с детищем Виталика Бутерина всё плохо. Предполагалось, что переход на PoS вызовет подъём, но размытые сроки и невнятная политика разработчиков привела к тому, что инвесторы стали выводить деньги из сомнительного актива. Но если у держателей Эфира ещё есть шансы на возврат вложений, то майнеры оказались в тяжёлом положении. Всё дело в том, что с падением курса снизилась доходность, а цены на электричество растут по всей планете. Видеокарты дешевеют, а перспективы отсутствуют.

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В последние несколько недель криптовалюты довольно неплохо подорожали. Биткоин приближается к 24 тысячам, а Эфир уже стоит больше 1700 долларов. Мнения о причинах происходящего разделились, но многие эксперты склоняются к тому, что фундаментальных оснований для роста цифровых активов нет, а значит главной движущей силой могут оказаться спекулянты и Киты. Если первые пытаются быстро обогатиться, за счёт раскачивания рынка, то крупная рыба играет в долгую. Первую половину года держатели больших состояний в Биткоинах увеличивали накопления, а совсем недавно их кошельки начали оскудевать. Нужно понимать, что точных данных на этот счёт нет, поскольку подобные манипуляции происходят за закрытыми дверями.

Но вернёмся к нашим майнерам. Многие фермеры опасаются, что после перехода Эфира на PoS им придётся продавать свои видеокарты по низким ценам. Рынок рухнет, а даже при текущих довольно высоких ценах на криптовалюту быстро вернуть вложения довольно сложно. Многие надеются на то, что на место Эфира придёт альтернативный токен, способный принять гигантскую партию шахтёров. До недавнего времени было несколько вариантов, но ни один из них не был способен сравняться с Эфиром по доходности. Судя по всему, у нас появился достойный конкурент. Обратите внимание на график выше. Как видите, за последнюю неделю Эфир подорожал на 2.2%. Учитывая недавнее оглашения повышение ставки ФРС на 75 пунктов, такая устойчивость не может не радовать, вот только Ethereum Classic взлетел на 63%. Эксперты отмечают, что если динамика этой криптовалюты не изменится, то вскоре добывать ETC будет намного выгоднее, чем Эфир. Вот только это не так, поскольку это уже случилось.

Обратите внимание на таблицу ниже. Это данные калькулятора по доходности видеокарты GeForce RTX 3070 Ti. Не стоит цепляться за цифры, ведь там указана рекомендованная цена на этот графический чип на момент старта продаж. Сегодня в РФ такая видеокарта стоит дороже, но в данном случае важно другие. Согласно подсчётам, вернуть вложения при помощи Эфира можно за 340 дней, тогда как копая Ethereum Classic это случится через 337 дней. В данном случае не так важны эти три дня, как сам факт, что впервые за много лет появилась криптовалюта, прибыльность которой позволяет не волноваться о переходе Эфира на PoS. Быстрого перевода ферм на этот альткоин не произойдёт, но это сегодня и не нужно. Долгое время майнеры думали о слиянии сетей и стейкинге, как о судном дне. Похоже, волноваться не стоит.

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Эксперты полагают, что по мере приближения сроков перехода Эфира на PoS всё больше альткоинов будут дорожать. Очевидно, что Ethereum Classic не останется в одиночестве. Мало того, есть мнение, что в будущем не будет какого-то одного альткоина, который примет всех майнеров. Здесь стоит обратиться к цифрам. Сегодня Эфир стоит 1700 долларов, а Ethereum Classic – 43 доллара. Для того чтобы принять хотя 20% всех фермеров, альтернативная криптовалюта должна подорожать как минимум в 10 раз. Подсчитать точно крайне сложно, но дело даже не в подсчётах, ведь сегодня Эфир добывают миллионы видеокарт. Даже небольшой процент способен ощутимо снизить прибыльность любого другого актива. Есть большие сомнения, что Ethereum Classic будет дорожать по мере увеличения хешрейта. Давайте оставим подобные размышления хотя бы до октября, ведь примерно в это время ожидается приход PoS.

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#майнинг #эфир #ethereum classic
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