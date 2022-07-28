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Если вы до сих пор не определись с процессором, на основе которого будет собираться ваш компьютер, то стоит знать, что вы не одиноки в ваших мучениях. На самом деле легко только тем, кто может себе позволить системный блок за 300 000 рублей. Все остальные пытаются экономить, просчитывают варианты и сделать максимально правильный выбор. Для некоторых больше подходят мощные процессоры, которые позволяют сделать запас производительности на много лет вперёд. После этого можно как минимум 5 лет спокойно добавлять оперативную память, менять твердотельные накопители и видеокарты. Но таких меньшинство, ведь основная часть пользователей всё же предпочитает недорогие процессоры.

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Именно для них мы сегодня и попытаемся подобрать правильный камень. Поскольку понятие бюджетного процессора у всех разное, то мы начнём с бодрых середняков, которые в текущих условиях немного расстраивают своей ценой. Ну а завершить планируем на камнях за 10 тысяч. Важно понимать, что главная задача состоит в выборе процессора, который останется игровым, а не взять первую попавшуюся модель с минимальным потенциалом.

Если у вас есть хотя небольшой запас денег, то мы советуем купить Ryzen 5 5600X. Ни один из указанных ниже процессоров не сравнится с ним по производительности. 6 ядер берут своё, а архитектура Zen 3 оказалась настолько прорывной, что даже спустя два года после выхода Ryzen 5 5600X остаётся актуальным. Если взглянуть на топ продаж в Германии, то камень производства AMD до сих пор занимает первые позиции, что говорит о высоком потенциале и востребованности у обычных пользователей. Многие и вовсе экономят, покупая Ryzen 5 5600X только для того, чтобы заменить на свой старый камень 4-летней давности. В этом случае можно за несколько минут увеличить производительности системы до двух раз.

Core i5-11400F дешевле на целых 5 тысяч рублей. Это довольно весомая экономия, поэтому задумайтесь о целесообразности переплаты. Всё это не значит, что Ryzen 5 5600X менее привлекателен, ведь каждый из них имеет свои преимущества. К примеру, красный камень можно разгонять, что потребует дополнительных инвестиций, ну а Core i5-11400F идёт в комплекте с кулером и ещё и стоит дешевле. Он отлично себя показывает в играх, но здесь уже решает цена видеокарты, а значит всё зависит от вас.

Core i5-12400F поставляется без штатного кулера, но зато принадлежит к новой серии Alder Lake. Это значит, что в играх вы получаете дополнительный прирост количества кадров в секунду за счёт архитектурных улучшений. На самом деле не всё так просто, ведь вам вначале придётся купить систему охлаждения, а после доплатить за материнскую плату, поскольку под Core i5-11400F платы дешевле. Есть ли смысл от новинки, решайте сами. Если вы не хотите тратить на видеокарту больше 25 тысяч рублей, при этом хотите максимально сэкономить, то сборка на более старом железе будет дешевле.

Если вы хотите не только сэкономить, но и вообще не планируете играть в современные требовательные игры, то берите Ryzen 3 PRO 4350G. Внутри скрыт интегрированный графический чип, который довольно шустрый и даже тянет новую игру про котика Stray. Получается, что вы экономите на процессоре, получаете возможность запускать игры и ещё и доступ к самым бюджетным материнским платам. Берите плату на А320, что позволит собрать готовый ПК намного дешевле, чем на любом из указанных выше процессоров.

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Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Последним героем нашего материала станет Core i3-12100. На первый взгляд камень выглядит несерьёзно, но внутри у него бьётся кремниевое сердце архитектуры Alder Lake. Купите видеокарту уровня GeForce RTX 3050, и забудьте о глупых разговорах о несуществующих просадках и необходимости покупки 6 ядер для современных игр. Intel в очередной раз доказывает, что 4 ядра хватит всем. Указанная выше модель поставляется в коробочной упаковке, но есть и другая, которая стоит 10590 рублей и потребует отдельной покупки кулера. Если у вас есть простенькая совместимая система охлаждения, то можно сэкономить ещё больше.

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