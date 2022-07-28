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Инсайдеры назвали 80 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 до конца 2022
Если ваш смартфон находится в списке, то можно ожидать получение прошивки в самое ближайшее время
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Многие эксперты утверждают, что смартфоны на базе операционной системы Android обладают куда больше гибкостью, чем аналоги, выпущенные Apple. Вполне возможно, что это и так, ведь iOS лишена массы функций и считается закрытой операционной системой. Яблочная компания старательно охраняет свои границы, что позволяет контролировать каждый шаг разработчиков программного обеспечения. В некоторых случаях это хорошо, ведь с безопасностью у владельцев смартфонов Apple всё в полном порядке. На самом деле проблемы есть везде, поэтому полностью избавиться от дыр и уязвимостей крайне сложно, но фрагментация Android привела к печальным последствиям.

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Каждый крупный производитель смартфонов пытается отличиться, выпуская уникальную прошивку, в которой удалены базовые элементы и добавлены свои. В большинстве случаев это не влияет на работу системы, но имеет куда более опасные последствия. Так, когда вы покупаете смартфон производства Apple, то знаете о том, что он будет получать обновления операционной системы ровно 5 лет. После этого ещё какое-то время можно ожидать выход патчей безопасности, и только спустя 6-7 лет завершается жизненный цикл. С Android так нельзя, ведь срок поддержки здесь варьируется от нуля до трёх лет. При этом довольно сложно угадать, какой бренд стоит покупать.

К примеру, Xiaomi обещает поддержку до трёх лет для флагманов, но подходит к процессу творчески. К примеру, Mi 9T Pro перестал получать поддержку уже в 2021 году. Смартфон полностью соответствовал всем атрибутам флагмана, но прошивка MIUI 12.5 для него была выпущена только на китайском рынке, а пользователи РФ не продвинулись дальше сырой бета-версии. Но это далеко не всё, ведь бюджетные модели и вовсе теряют поддержку после полугода работы. С обновлениями безопасности не всё хорошо, поскольку они выходят редко, а значит многие актуальные аппараты остаются под угрозой взлома месяцы.

В связи с этим особый интерес вызывает сам факт получения прошивки, ведь в последнее время Xiaomi не любит распроститься на эту тему в прессе. Именно поэтому мы предлагаем вам изучить инсайдерский список смартфонов, которые уже получили стабильную бета-версию в одном из регионов. Всё это не значит, что мы увидим российскую прошивку MIUI 13, ведь многие из указанных ниже аппаратов являются клонами, а некоторые и вовсе не предназначены для российского рынка. В любом случае почти все они могут рассчитывать на операционную систему Android 12.

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Информация имеет исключительно информационный характер. К сожалению, в последнее время (почти месяц) официальных образов не выпускалось. Ожидается, что это случится в начале августа. Именно тогда вы сможете скачать предварительную прошивку и установить её в ручном режиме. Это будет официальная версия, поэтому мы советуем вам немного подождать.

  1. Mi 11X Pro
  2. Redmi Note 10 Pro
  3. Redmi Note 9T
  4. Xiaomi Civi
  5. Mi 10i
  6. Mi 11 Lite 5G NE
  7. Poco X3
  8. Poco M3
  9. Redmi 9T
  10. Redmi 10X
  11. Redmi Note 11 5G
  12. Redmi K30S Extreme Edition
  13. Mi 11X
  14. Redmi 10 Prime
  15. Redmi Note 11 Pro 5G
  16. Redmi 10
  17. Poco M2
  18. Redmi Note 9 5G
  19. Mi 11 Youth Edition
  20. Redmi Note 11 Pro+
  21. Redmi Note 9
  22. Redmi K30
  23. Mi 10T
  24. Mi 10 Lite
  25. Mi 11 Lite NE
  26. Redmi K30i 5G
  27. Mi 10 Lite Zoom
  28. Mi 11i
  29. Poco X2
  30. Redmi K30 5G
  31. Poco F3
  32. Redmi Note 10 JE
  33. Mi 10T Lite
  34. POCO F3 GT
  35. Redmi Note 10 Pro Max
  36. Mi 10T Pro
  37. Mi Mi 11 Lite
  38. Mi 11
  39. Redmi Note 10
  40. Redmi 10X Pro
  41. Mi 11 Lite 5G
  42. Mi 11T
  43. Note 10 Pro
  44. Mi Note 10 Lite
  45. Mi Mix Fold
  46. Poco F2 Pro
  47. Redmi K40 Pro
  48. Mi 10 Pro
  49. Mi CC9 Pro
  50. Mi 10S
  51. Redmi Note 10S
  52. Poco M2 Pro
  53. Redmi K40 Pro+
  54. Redmi Note11 Pro
  55. Redmi Note 8 2021
  56. Redmi K40 Gaming Edition
  57. Poco X3 Pro
  58. Redmi K30 Extreme Edition
  59. Mi 11 Ultra
  60. Mi 10
  61. Redmi K40
  62. Redmi Note 9 Pro
  63. Mi 11T Pro
  64. Mi 10 Youth Edition
  65. Poco M4 Pro 5G
  66. Mi MIX 4
  67. Mi 11 Lite NE 5G
  68. Redmi K30 Pro
  69. POCO X3 GT
  70. Poco C3
  71. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  72. Redmi Note 11S
  73. Redmi K30 Ultra
  74. Mi 10 Extreme Edition
  75. Mi Note 10
  76. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  77. Poco M3 Pro 5G
  78. Redmi Note 11 Pro
  79. Mi 11 Pro
  80. Redmi Note 10 Prime
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#xiaomi #miui 13 #android 12 #прошивки
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