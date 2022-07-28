Многие эксперты утверждают, что смартфоны на базе операционной системы Android обладают куда больше гибкостью, чем аналоги, выпущенные Apple. Вполне возможно, что это и так, ведь iOS лишена массы функций и считается закрытой операционной системой. Яблочная компания старательно охраняет свои границы, что позволяет контролировать каждый шаг разработчиков программного обеспечения. В некоторых случаях это хорошо, ведь с безопасностью у владельцев смартфонов Apple всё в полном порядке. На самом деле проблемы есть везде, поэтому полностью избавиться от дыр и уязвимостей крайне сложно, но фрагментация Android привела к печальным последствиям.
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Каждый крупный производитель смартфонов пытается отличиться, выпуская уникальную прошивку, в которой удалены базовые элементы и добавлены свои. В большинстве случаев это не влияет на работу системы, но имеет куда более опасные последствия. Так, когда вы покупаете смартфон производства Apple, то знаете о том, что он будет получать обновления операционной системы ровно 5 лет. После этого ещё какое-то время можно ожидать выход патчей безопасности, и только спустя 6-7 лет завершается жизненный цикл. С Android так нельзя, ведь срок поддержки здесь варьируется от нуля до трёх лет. При этом довольно сложно угадать, какой бренд стоит покупать.
К примеру, Xiaomi обещает поддержку до трёх лет для флагманов, но подходит к процессу творчески. К примеру, Mi 9T Pro перестал получать поддержку уже в 2021 году. Смартфон полностью соответствовал всем атрибутам флагмана, но прошивка MIUI 12.5 для него была выпущена только на китайском рынке, а пользователи РФ не продвинулись дальше сырой бета-версии. Но это далеко не всё, ведь бюджетные модели и вовсе теряют поддержку после полугода работы. С обновлениями безопасности не всё хорошо, поскольку они выходят редко, а значит многие актуальные аппараты остаются под угрозой взлома месяцы.
В связи с этим особый интерес вызывает сам факт получения прошивки, ведь в последнее время Xiaomi не любит распроститься на эту тему в прессе. Именно поэтому мы предлагаем вам изучить инсайдерский список смартфонов, которые уже получили стабильную бета-версию в одном из регионов. Всё это не значит, что мы увидим российскую прошивку MIUI 13, ведь многие из указанных ниже аппаратов являются клонами, а некоторые и вовсе не предназначены для российского рынка. В любом случае почти все они могут рассчитывать на операционную систему Android 12.
Информация имеет исключительно информационный характер. К сожалению, в последнее время (почти месяц) официальных образов не выпускалось. Ожидается, что это случится в начале августа. Именно тогда вы сможете скачать предварительную прошивку и установить её в ручном режиме. Это будет официальная версия, поэтому мы советуем вам немного подождать.
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 9T
- Xiaomi Civi
- Mi 10i
- Mi 11 Lite 5G NE
- Poco X3
- Poco M3
- Redmi 9T
- Redmi 10X
- Redmi Note 11 5G
- Redmi K30S Extreme Edition
- Mi 11X
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi 10
- Poco M2
- Redmi Note 9 5G
- Mi 11 Youth Edition
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 9
- Redmi K30
- Mi 10T
- Mi 10 Lite
- Mi 11 Lite NE
- Redmi K30i 5G
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 11i
- Poco X2
- Redmi K30 5G
- Poco F3
- Redmi Note 10 JE
- Mi 10T Lite
- POCO F3 GT
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi 10T Pro
- Mi Mi 11 Lite
- Mi 11
- Redmi Note 10
- Redmi 10X Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11T
- Note 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Mi Mix Fold
- Poco F2 Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi 10 Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi 10S
- Redmi Note 10S
- Poco M2 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note11 Pro
- Redmi Note 8 2021
- Redmi K40 Gaming Edition
- Poco X3 Pro
- Redmi K30 Extreme Edition
- Mi 11 Ultra
- Mi 10
- Redmi K40
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 11T Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Poco M4 Pro 5G
- Mi MIX 4
- Mi 11 Lite NE 5G
- Redmi K30 Pro
- POCO X3 GT
- Poco C3
- Redmi K40 Game Enhanced Edition
- Redmi Note 11S
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10 Extreme Edition
- Mi Note 10
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Poco M3 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Mi 11 Pro
- Redmi Note 10 Prime