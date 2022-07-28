Если ваш смартфон находится в списке, то можно ожидать получение прошивки в самое ближайшее время

Многие эксперты утверждают, что смартфоны на базе операционной системы Android обладают куда больше гибкостью, чем аналоги, выпущенные Apple. Вполне возможно, что это и так, ведь iOS лишена массы функций и считается закрытой операционной системой. Яблочная компания старательно охраняет свои границы, что позволяет контролировать каждый шаг разработчиков программного обеспечения. В некоторых случаях это хорошо, ведь с безопасностью у владельцев смартфонов Apple всё в полном порядке. На самом деле проблемы есть везде, поэтому полностью избавиться от дыр и уязвимостей крайне сложно, но фрагментация Android привела к печальным последствиям.

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Каждый крупный производитель смартфонов пытается отличиться, выпуская уникальную прошивку, в которой удалены базовые элементы и добавлены свои. В большинстве случаев это не влияет на работу системы, но имеет куда более опасные последствия. Так, когда вы покупаете смартфон производства Apple, то знаете о том, что он будет получать обновления операционной системы ровно 5 лет. После этого ещё какое-то время можно ожидать выход патчей безопасности, и только спустя 6-7 лет завершается жизненный цикл. С Android так нельзя, ведь срок поддержки здесь варьируется от нуля до трёх лет. При этом довольно сложно угадать, какой бренд стоит покупать.

К примеру, Xiaomi обещает поддержку до трёх лет для флагманов, но подходит к процессу творчески. К примеру, Mi 9T Pro перестал получать поддержку уже в 2021 году. Смартфон полностью соответствовал всем атрибутам флагмана, но прошивка MIUI 12.5 для него была выпущена только на китайском рынке, а пользователи РФ не продвинулись дальше сырой бета-версии. Но это далеко не всё, ведь бюджетные модели и вовсе теряют поддержку после полугода работы. С обновлениями безопасности не всё хорошо, поскольку они выходят редко, а значит многие актуальные аппараты остаются под угрозой взлома месяцы.

В связи с этим особый интерес вызывает сам факт получения прошивки, ведь в последнее время Xiaomi не любит распроститься на эту тему в прессе. Именно поэтому мы предлагаем вам изучить инсайдерский список смартфонов, которые уже получили стабильную бета-версию в одном из регионов. Всё это не значит, что мы увидим российскую прошивку MIUI 13, ведь многие из указанных ниже аппаратов являются клонами, а некоторые и вовсе не предназначены для российского рынка. В любом случае почти все они могут рассчитывать на операционную систему Android 12.

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Информация имеет исключительно информационный характер. К сожалению, в последнее время (почти месяц) официальных образов не выпускалось. Ожидается, что это случится в начале августа. Именно тогда вы сможете скачать предварительную прошивку и установить её в ручном режиме. Это будет официальная версия, поэтому мы советуем вам немного подождать.

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