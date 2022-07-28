Неон дорожает, его производству сулит огромные доходы

Иногда сложно понять, почему та или иная компания пытается уцепиться за рынок, который всем остальным кажется неприбыльным. Вполне возможно, что другие ниши были уже заняты, а может некоторым просто нравится двигать вперёд технологии и прогресс. До недавнего времени стоимость инертных газов была невелика, что позволяло худо-бедно платить заработные платы и поддерживать производственные линии в рабочем состоянии, но сегодня за 1 кубический метр неона дают 2500 долларов. Если сравнить это с ценой обычного природного газа, то выяснится любопытная деталь: кажущийся дешёвым светящийся неон стоит в 1000 раз дороже голубого топлива.

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Ещё в 2021 году за 1 кубометр неона давали около 70 долларов. 55% всего производства обеспечивала РФ и Украина. На самом деле грязная фракция поставлялась из РФ, тогда как на предприятиях Ингаз и Креон (Одесса и Мариуполь) газ очищался до состояния, позволяющего использовать его в полупроводниковой промышленности. На конец февраля кубический метр неона стоил уже 275 долларов, но санкции и остановка предприятий в Украине привели к небывалому росту стоимости никому не известного компонента, без которого невозможно создать ни один полупроводниковый чип. К категории инертных относятся также аргон и ксенон (и ряд других), но именно неон используется в степперах для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), а также эксимерных лазерах. Эксперты поясняют, что сам Закон Мура стал реальностью только потому, что учёные нашли применение неону, который обладает низкой химической активностью, что исключает возможность реакций с другими элементами.

Сегодня поставки инертных газов на мировой рынок ощутимо сократились, но полупроводниковые гиганты пока не испытывают проблем с доступом, поскольку часть производства взяли на себя китайские компании. Именно они обеспечивают доступ Intel, TSMC и многих других к неону, без которого полупроводниковая промышленность встанет. По некоторым данным, крупные компании накопили достаточно объёмные запасы, поэтому спрос пусть и есть, а дефицит заметен, но кризиса не наблюдается. Но это несомненно случится, если хотя бы одно предприятие в Украине не будет запущено. И вот здесь полная неопределённость, ведь мы не знаем, для каких целей используются складские помещения в Одессе. Также нет данных о состоянии предприятия в Мариуполе.

И вот здесь занять выгодную нишу может Россия. Поскольку поставки «грязных» инертных газов и так осуществлялись из РФ, то теперь нужно только расширить производственный процесс очистки. Согласно планам, к концу текущего года РФ будет поставлять 70 кубических метров неона, что соответствует 10% всего потребления на планете. К концу 2023 года ожидается выход на 25% мировых поставок, но пока не совсем понятно, кто будет в числе покупателей. Китайцы и сами прекрасно справляются с производством инертных газов. Голландская ASML и вовсе заявила, что умудрилась сократить закупку с территории постсоветского пространства на 20%. Подробностей на этот счёт мало, ведь все поставщики известны, а значит речь может идти о выработке накопленных запасов.

По мнению экспертов, необходимо максимально использовать сложившийся дефицит на мировом рынке с целью извлечения прибыли. Ожидать конкуренции не стоит, ведь всего несколько стран имеют возможность получения «грязного» неона, а технология его очистки настолько сложна, что строительство промышленных предприятий будет стоить слишком дорого. В РФ всё это есть, нужно лишь расширить производство. Известно, что в атмосфере процентное соотношение неона не превышает 0.002%, что только усложняет процесс. В то же время, существующие в РФ технологии позволяют добывать газ намного проще, чем извлекать литий из океанической воды.

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В настоящее время остаются вопросы по поставкам. Российский неон находится под санкциями, а технологические компании пока самостоятельно решают проблему с закупками. Вполне возможно, что когда мы увидим настоящий дефицит и истощение рынка, то гнев сменится на милость. Скорее всего, вы уже слушали о происходящем с поставками российского газа в Европу, а также истерикой, возникшей в результате остановки очередной турбины. Будет любопытно, если с неоном случится нечто подобное. Источник.