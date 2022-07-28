Иногда сложно понять, почему та или иная компания пытается уцепиться за рынок, который всем остальным кажется неприбыльным. Вполне возможно, что другие ниши были уже заняты, а может некоторым просто нравится двигать вперёд технологии и прогресс. До недавнего времени стоимость инертных газов была невелика, что позволяло худо-бедно платить заработные платы и поддерживать производственные линии в рабочем состоянии, но сегодня за 1 кубический метр неона дают 2500 долларов. Если сравнить это с ценой обычного природного газа, то выяснится любопытная деталь: кажущийся дешёвым светящийся неон стоит в 1000 раз дороже голубого топлива.
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Ещё в 2021 году за 1 кубометр неона давали около 70 долларов. 55% всего производства обеспечивала РФ и Украина. На самом деле грязная фракция поставлялась из РФ, тогда как на предприятиях Ингаз и Креон (Одесса и Мариуполь) газ очищался до состояния, позволяющего использовать его в полупроводниковой промышленности. На конец февраля кубический метр неона стоил уже 275 долларов, но санкции и остановка предприятий в Украине привели к небывалому росту стоимости никому не известного компонента, без которого невозможно создать ни один полупроводниковый чип. К категории инертных относятся также аргон и ксенон (и ряд других), но именно неон используется в степперах для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), а также эксимерных лазерах. Эксперты поясняют, что сам Закон Мура стал реальностью только потому, что учёные нашли применение неону, который обладает низкой химической активностью, что исключает возможность реакций с другими элементами.
Сегодня поставки инертных газов на мировой рынок ощутимо сократились, но полупроводниковые гиганты пока не испытывают проблем с доступом, поскольку часть производства взяли на себя китайские компании. Именно они обеспечивают доступ Intel, TSMC и многих других к неону, без которого полупроводниковая промышленность встанет. По некоторым данным, крупные компании накопили достаточно объёмные запасы, поэтому спрос пусть и есть, а дефицит заметен, но кризиса не наблюдается. Но это несомненно случится, если хотя бы одно предприятие в Украине не будет запущено. И вот здесь полная неопределённость, ведь мы не знаем, для каких целей используются складские помещения в Одессе. Также нет данных о состоянии предприятия в Мариуполе.
И вот здесь занять выгодную нишу может Россия. Поскольку поставки «грязных» инертных газов и так осуществлялись из РФ, то теперь нужно только расширить производственный процесс очистки. Согласно планам, к концу текущего года РФ будет поставлять 70 кубических метров неона, что соответствует 10% всего потребления на планете. К концу 2023 года ожидается выход на 25% мировых поставок, но пока не совсем понятно, кто будет в числе покупателей. Китайцы и сами прекрасно справляются с производством инертных газов. Голландская ASML и вовсе заявила, что умудрилась сократить закупку с территории постсоветского пространства на 20%. Подробностей на этот счёт мало, ведь все поставщики известны, а значит речь может идти о выработке накопленных запасов.
По мнению экспертов, необходимо максимально использовать сложившийся дефицит на мировом рынке с целью извлечения прибыли. Ожидать конкуренции не стоит, ведь всего несколько стран имеют возможность получения «грязного» неона, а технология его очистки настолько сложна, что строительство промышленных предприятий будет стоить слишком дорого. В РФ всё это есть, нужно лишь расширить производство. Известно, что в атмосфере процентное соотношение неона не превышает 0.002%, что только усложняет процесс. В то же время, существующие в РФ технологии позволяют добывать газ намного проще, чем извлекать литий из океанической воды.
В настоящее время остаются вопросы по поставкам. Российский неон находится под санкциями, а технологические компании пока самостоятельно решают проблему с закупками. Вполне возможно, что когда мы увидим настоящий дефицит и истощение рынка, то гнев сменится на милость. Скорее всего, вы уже слушали о происходящем с поставками российского газа в Европу, а также истерикой, возникшей в результате остановки очередной турбины. Будет любопытно, если с неоном случится нечто подобное. Источник.