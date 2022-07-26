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Россия намерена спасти производителей процессоров и видеокарт – рынок неона разделит РФ и Китай
До конца 2023 года РФ займёт 25% рынка неона, без которого невозможно выпустить ни один современный чип
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Мы с вами уже неоднократно говорили о том, что современный мир слишком сложен, а связи между государствами настолько прочные, что разрыв отношений приводит к катастрофическим последствиям для всех сторон конфликта. Вот ввели в ЕС санкции против РФ, а теперь сами платят за энергоносители в разы дороже, не говоря уже о перспективе и вовсе остаться без газа. Буквально вчера мы писали о проблемах с турбинами, когда власти РФ решили проучить зарвавшихся политиков. Позднее Газпром и вовсе заявил о снижении прокачки в 2 раза с 27 июля, из-за необходимости ремонта ещё одной турбины, а цены на газ взлетели до мартовских максимумов. Ливерная колбаса не может себе позволить ехать на поклон в Кремль, а попытаться договориться с В.Путиным должен вывший канцлер Германии Герхард Шредер. Что пообещают немцы в обмен на газ, большой вопрос.

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Мы не зря заговорили о связях, ведь это действительно так. До недавнего времени в Украине работало 2 предприятия: «Криоин» и «Ингаз», которые давали до 50% всех поставок неона на мировой рынок. Напомним, это инертный газ, необходимый для производства полупроводников. «Ингаз» генерировал 20 тысяч кубических метров в месяц, а поставки напрямую направлялись в адрес крупнейших полупроводниковых компаний в США, Китае, Южной Корее и Тайване. «Криоин» давал до 15 тысяч кубических метров неона и играл важную часть в общемировых поставках. При этом на предприятиях осуществлялась исключительно очистка, тогда как сам газ поступал из РФ, где он является побочным продуктом сталелитейного производства. После того как поставки неона из Украины прекратились, львиную долю мирового рынка на себя пытается перетянуть Китай. Так, если раньше из Поднебесной поставлялось 30% объёма, то к концу 2022 года это может быть половина рынка. Нервозность производителей полупроводников не могла пройти незаметно, а в итоге за короткий промежуток времени газ подорожал более чем в 10 раз. Сегодня цены немного снизились, но на носу расширение производства и выход процессоров и графических чипов нового поколения.

Что же, было бы глупо не подключиться к такому прибыльному рынку. Ко словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в России стартует масштабное производство инертного газа на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. В настоящее время количество неона невелико, но перед российскими специалистами поставили амбициозные задачи. Первоначально планируется выйти на мощности до 70 тысяч кубических метров газа в год. Это соответствует 10% рынка, а уже к концу 2023 года производство расширят до 180 тысяч кубических метров или 25% потребностей рынка. Как мы уже писали, без инертного газа невозможно выпустить ни один современный чип, а наладить собственную производственную базу крайне сложно.

И вот здесь самое время вспомнить, что правительство РФ ограничило вывоз инертных газов в адрес недружественных государств до 31 декабря 2023 года. Это значит, что если поставки и будут осуществляться в указанном выше объёме, то Samsung и TSMC может ничего не достаться. Пока китайцы налегают на выпуск инертных газов, что позволяет полупроводниковым гигантам не переживать об остановке производства. При этом не стоит забывать, что для создания чипов нужен креон, выпускаемый наравне с неоном.

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А вообще данные довольно противоречивые. Так, ранее утверждалось, что в РФ производится до 30% всего неона. При этом данные были официальными. Ну и куда спрашивается делось производство, и почему нужно открывать новое? Неясна и судьба «Ингаза», который располагается в Мариуполе. Насколько производство пострадало от обстрелов, и не проще ли на основе этого предприятия выпускать нужное количество газа? Похоже, на эти вопросы ответов мы пока не получим. Источник

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#полупроводники #неон
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