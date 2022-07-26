В Windows 7 есть масса уязвимых приложений, латать дыры в которых никто не планирует

Официальный жизненный цикл настольной операционной системы Windows 7 подошёл к концу ещё в начале 2020 года. К тому моменту половина всех геймеров оставалась на этой ОС, а многие были уверенны, что Microsoft бравирует, устанавливая нереалистичные сроки. Как оказалось, софтверный гигант был настроен серьёзно, а уже к началу 2021 года процент любителей компьютерных игр, оставшихся на старой операционной системе, снизился до минимума. Сегодня это скромные 3%, что крайне мало даже на фоне новой Windows 11. И всё же, пользователей, которые предпочли остаться на старой ОС, достаточно, а большая их часть находится в корпоративном секторе.

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Не так давно мы писали о том, что Microsoft официально продлила сроки технической поддержки Windows 7 до 2026 года. На самом деле подобные заявления звучат слишком громко, ведь в реальности пользователи получают обновления безопасности и скромные правки, тогда как основа старой ОС остаётся без изменений. Мало того, участие в программе расширенной техподдержки – это дорогое удовольствие, ведь за одну систему придётся платить до 200 долларов в год. Согласитесь, что гораздо проще купить ОЕМ-версию Windows 10 за 7 долларов, которая привязывается к вашему железу намертво. К сожалению, такие чудеса проходят только на домашнем компьютере, тогда как в крупных корпорациях работают тысячи систем, сделать переустановку на которых просто невозможно. Кто-то работает на старом ПО, аналогов которому под новые ОС просто нет. Ну а у других железо не тянет новомодную Windows 11. Microsoft не раскрывает данных о количестве компьютеров под Windows 7, получающих расширенную поддержку, а значит у нас нет информации о том, сколько систем находятся под угрозой. Но если корпоративные компьютеры худо-бедно защищены, то домашние системы представляют особый интерес для мошенников.

По словам специалиста компании Vulcan Cyber, проблемы Windows 7 не ограничиваются получением патчей безопасности, поскольку во многих случаях всё это бесполезно. Проблема в устаревших компонентах, которые могут использовать для проникновения в вашу систему злоумышленники. В качестве примера был приведён обычный Калькулятор. Новая версия этой программы на Windows 10 неуязвима для взлома, а вот в Windows 7 работает старая утилита, взломать которую не составляет труда. Обычно происходит это при рассылке спама, когда пользователь открывает ссылку с вредоносным программным обеспечением. Вирусы и трояны маскируются под файлы DLL, в результате чего даже некоторые современные средства защиты не могут их верно идентифицировать.

Это не значит, что пользователям Windows 7 не стоит включать Калькулятор. На самом деле приложений с уязвимостями на старой ОС много, а латать дыры Microsoft уже не будет. Это нужно помнить если вы решили остаться на седьмой версии настольной операционной системы. Эксперты поясняют, что стоит уделить особое вниманию сообщениям, поскольку вложения могут нести потенциальную угрозу. Но если в Windows 10 уязвимостей намного меньше, то Windows 7 открывает двери для самых простых атак. К примеру, взлом Калькулятора осуществлялся с помощью инструмента Cobalt Strike. Это вредоносное ПО известно достаточно давно. Специалисты прекрасно изучили все его особенности, но это не мешает проникать в дырявую Windows 7.

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Мы не призываем вас переходить на более новую ОС, как это делают специалисты. Если старушка Windows 7 вас устраивает, то наслаждайтесь её простотой и удобством сколько угодно времени. И всё же, мы настоятельно советуем не привязывать к такой операционной системе платёжные карты. Помните о том, что никто не вернёт вам утерянных денег, ведь воришка может сидеть за компьютером на другом конце планеты.