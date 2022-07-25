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Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
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Все наши читатели знают о том, что под санкции попали процессоры и видеокарты. Любители сладких батончиков столкнулись с тем, что некоторые бренды ушли с рынка РФ, ну а постоянные посетители McDonald's и вовсе в какой-то момент увидели закрытые двери и полное отсутствие возможности полакомиться бургером во время обеденного перерыва. О том, как живёт и развивается российский наследник американского бизнеса, вы можете узнать из нашего утреннего материала, а сейчас мы поговорим о проблемах авиации, решать которые предстоит уже сегодня.

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Весной крупнейшие западные компании Boeing и Airbus помахали отечественным владельцам самолётов рукой. Это значит, что больше не может быть никакого технического обслуживания, не говоря уже о ремонтной базе, ведь поставки комплектующих в Россию были заблокированы. Санкции сжимались всё туже, а эксперты и вовсе заговорили о том, что в ближайшие годы авиакомпаниям придётся разобрать на запчасти половину бортов, поскольку без этого поддерживать остальные в нормальном состоянии просто невозможно. Как оказалось, сложности действительно есть, но сегодня есть осознание того, что помощь запада не только не придёт, но они и не нужна, ведь создание отечественных сервисных центров уже свершившийся факт.

До недавнего времени проводить техническое обслуживание авиалайнеров разрешалось только в сертифицированных сервисных центрах, находящихся за пределами России. Это такая хитрая игра, когда вы продаёте кому-то самолёт собственного производства, а после ещё зарабатываете на его ремонте. Поскольку за всё заплатят пассажиры, то авиакомпании соглашались на такие кабальные требования, вот только теперь сами производители отказались соблюдать свои же правила. По словам министра транспорта Виталия Савельева, к таким жёстким санкциям никто не готовился. Несмотря на это некоторые авиакомпании работали над созданием так называемых инжиниринговых центров. В какой-то момент некоторые российские компании стали получать сертификаты на разработку собственных аналогов лицензионным запчастям, благодаря чему в настоящий момент есть возможность обслуживать большую часть самолётов. Именно на базе подобных разработок специалисты Аэрофлота создали центр по техобслуживанию российского авиапарка.

Компания А-Техникс имеет 7-летний опыт технического обслуживания самолётов, поэтому получила доступ к трём ангарам в Шереметьево и Оренбурге, а к концу текущего года число ремонтных баз вырастет в 2 раза. Представители Аэрофлота уверяют, что создаваемый провайдер окажется крупнейшим в Восточной Европе, а сотрудничать будут со всеми российскими операторами. Специалисты отмечают, что готовы выполнять ремонт любой сложности, а вот с некоторыми деталями первые месяцы после введения санкций возникли проблемы. Двигатели и другие сложные агрегаты в РФ делать ещё не научились, но спасает параллельный импорт. В ремонтных ангарах есть специальные стенды, где производятся тесты двигателей Boeing и Airbus, после чего их устанавливают на лайнеры, а весь процесс занимает около суток.

Все поставляемые детали тщательно проверяются на соответствие требованиям. Отдельно изучаются сопутствующие документы, включая паспорт изделия, а при любом подозрении деталь отбраковывается. Стандарты настолько суровые, что даже стёртая краска может вызвать подозрения. Специалисты хвастаются продвинутыми техническими приспособлениями, позволяющими заглянуть внутрь металла, увидев повреждения, которые скрываются под толстым слоем краски и защитных элементов.

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В Аэрофлоте полагают, что в ближайшие годы состоится возрождение отечественного самолётостроения. Сделать это можно было и раньше, вот только гораздо проще брать уже готовую продукцию, получив доступное обслуживание без лишних проблем. Сегодня приоритеты изменились, а западные компании уже в следующем десятилетии столкнуться с высокой конкуренцией, поскольку после насыщения собственного рынка российские самолёты начнут продаваться за рубеж. Пока это только планы, а их осуществление полностью в руках российских специалистов. Можно сколько угодно говорить о патриотизме, вот только главным стимулом стали санкции, ведь отступать сейчас просто некуда. Источник

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#авиация
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