Требовательные игры вынуждают тратить много денег на видеокарту, особенно если речь идёт о разрешении 4К

Некоторые геймеры предпочитают стратегии, тогда как другим подавай РПГ. Кто-то не может прожить без многопользовательских ролевых игр, а довольно большая масса проводит месяцы и даже годы в Minecraft. У владельцев консолей свои темы, ну а на компьютере без хорошей видеокарты делать нечего. Большие деньги на развлечения есть не у всех, но очень многое зависит от предпочтений того или иного геймера. Очевидно, что для Counter-Strike: Global Offensive вам не нужен флагманский графический чип, а вот для современных блокбастеров без солидной видеокарты просто не прожить.

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В 2021 году геймеры смогли опробовать свои силы в бесконечной жвачке под названием Call of Duty: Vanguard и стали свидетелями первого визита Мастера Чифа на компьютеры в игре Halo Infinite. Первая получилась ничуть не хуже (и не лучше) предыдущих серий, что позволяет удерживать ей отличный онлайн в многопользовательском режиме, а вторая предлагает большую сольную компанию. Обе игры требовательные, поэтому вам стоит знать, что без мощной видеокарты на мониторе будут видны примитивные текстуры, а о новых технологиях можно только мечтать. Сегодня мы рассмотрим несколько наиболее оптимальных моделей, подходящих для Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite в разрешении 1080р, 2К и 4К.

Если у вас дома завёлся монитор с разрешением 4К, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 3080 Ti. Это видеокарта обладает всеми отличиями флагмана и уступает старшим графическим чипам только по количеству видеопамяти. Не стоит жадничать, пытаясь сэкономить на видеокарте, ведь вы берёте её не на один год, а значит запаса прочности никогда не будет слишком много. В указанных выше играх можно рассчитывать на стабильные 60 кадров в секунду и выше даже при активации максимальных графических настроек.

Radeon RX 6900 XT ничуть не хуже. Флагман AMD легко справляется с Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite в 4К, а благодаря наличию 16 Гб видеопамяти видеокарта ещё и обладает более внушительным потенциалом. С трассировкой лучей лучше справляется GeForce RTX 3080 Ti, вот только с активацией этой технологии в новых блокбастерах можно и не увидеть заветных 60 кадров в секунду. Здесь нужно выбирать, ну а мы советуем изучить тесты, ведь в некоторых играх быстрее красная команда, тогда как в других – зелёная.

Для разрешения 2К рекомендуем Radeon RX 6800 XT. Обычно мы предлагаем остановиться на чём-то менее дорогом, но в данном случае речь идёт о самых технологичных блокбастерах. Если вы предпочитаете именно такие, то уже вскоре Radeon RX 6700 XT в 2К вам будет мало. Именно поэтому стоит взять с запасом. Radeon RX 6800 XT приятно радует наличием 16 Гб видеопамяти, что позволит не думать о нехватке этого показателя в будущем.

Те же 80 тысяч рублей стоит GeForce RTX 3080. Перед нами эталонная модель, что может восприниматься как с положительной, так и отрицательной стороны. Стоит помнить, что NVIDIA предусмотрела все нюансы, а значит охлаждение на высоком уровне, но и не забывайте, что здесь нет никакого разгона. Нам Radeon RX 6800 XT кажется более интересной, но у продукции AMD есть масса противников, поэтому мы лишь отметим, что обе видеокарта примерно равны, хотя у GeForce RTX 3080 всего 10 Гб видеопамяти.

Мы прекрасно понимаем, что не все наши читатели могут себе позволить потратить 80 тысяч на видеокарту. Именно для них мы предлагаем обратить внимание на Radeon RX 6600, которая отлично справляется с Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite в 1080р. Такого большого потенциала, как у указанных выше графических чипов, здесь нет, но зато вы платите не 80 тысяч, а всего 34 тысячи рублей. Помните, что низкая цена всегда предполагает компромисс, хотя для 1080р производительности Radeon RX 6600 будет достаточно.

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На 2 тысячи дороже есть GeForce RTX 2060. Судя по тестам, видеокарта NVIDIA уступает Radeon RX 6600, но мы даже не будем пытаться доказать фанатам Дженсена Хуанга основы экономии. Если вы хотите играть в современные игры, но опасаетесь слухов о вылетах и проблемах с драйверами в продукции Лизы Су, то смело берите GeForce RTX 2060. Вам её хватит ещё как минимум на 3 года.