Игровые движки становятся всё более требовательными, а оптимизация хромает

В последнее время геймеры со всего мира стали всё чаще ругать разработчиков за медленный прогресс и нежелание оптимизировать игровые движки. Нет никаких сомнений, что логика в таком утверждении есть, вот только в реальности есть и прогресс, и улучшения графики. Если вы хотите убедиться в этом самостоятельно, то запустите ролик с прохождением Far Cry 3, вышедшей в 2012 году, и самой последней Far Cry 6. Разница заметна невооружённым взглядом, а прорисовка персонажей и использование технологий и вовсе не идёт ни в какие сравнения. Получается, что движение есть, но оно явно медленнее, чем нам бы с вами хотелось. Скорее всего, проблема заключается в том, что многие блокбастеры изначально создаются с оглядкой на приставки. Даже если разработчики делают две отдельные версии, а не портируют готовый продукт на компьютеры, то им приходится соблюдать паритет. Сами подумайте, как отнеслись бы владельцы новой PlayStation 5, если бы в одной и той же игре на консоли и на ПК графика отличалась бы на одно поколение или даже больше?

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Многим кажется, что возможности современных флагманов позволяют выжать из игр намного больше, а студии намеренно тормозят прогресс. Стоит отметить, что в большинстве игр мощь флагманской GeForce RTX 3090 действительно некуда приложить, а 24 Гб видеопамяти и вовсе пока не востребованы. В то же время стоит помнить, что дорогие видеокарты покупает всего несколько процентов геймеров, тогда как большинство использует середняки уровня GeForce GTX 1060. Нам кажется, что это одна из главных проблем, из-за которых разработчики игр не стремятся к революционному прогрессу, ведь делать невероятные спецэффекты для 2-5% покупателей – это нецелесообразно и очень дорого. Поскольку видеокарты и не думают дешеветь, то такая тенденция сохранится и впредь, хотя даже сегодня мы видим, что в некоторых новых играх мощности флагманов недостаточно.

В августе в продажу поступит Saints Row. Это пятая по счёту игра и масштабный перезапуск, включающий пересмотр геймплея и расширение игрового мира. Перед нами очередная попытка срубить денег в тени Grand Theft Auto V, но это поверхностная оценка, а значит она может не совпадать с реальным положением дел. Как бы там ни было, но графика выглядит неубедительно. Стиль мультяшный, а никаких прорывных технологий мы не увидели. Например, детализация игрового мира оставляет желать лучшего, а сами персонажи выглядят угловато. Говорить о впечатляющей лицевой мимике не приходится, а ключевой упор сделан на выстрелах, драках и взрывах. Подвезли трассировку лучей, а вот поддержки DLSS 2.Х и FSR 2.0 нет. Вполне возможно, что для многих геймеров этого будет достаточно, ну а любители тестов уже познакомились с отвратительной оптимизацией движка.

На канале Digital Foundry состоялся разбор Saints Row, который вы можете посмотреть ниже. В качестве процессора использовался старичок Core i7-7700К, а видеокарта была выбрана довольно мощная – GeForce RTX 3080. Как оказалось, владельцам флагманской видеокарты придётся потуже затянуть пояса, ведь в разрешении 4К на максимальных настройках были заметны падения количества кадров в секунду. Просадки были нечастыми, но в данном случае это уже не так важно, ведь перед нами игра 2022 года, которая на самых высоких настройках требует видеокарту уровня GeForce RTX 3080 Ti и выше. Нет никаких сомнений, что в 1080р на высоких вы сможете играть даже на GeForce GTX 1650, но текущее поколение явно нуждается в скорой замене.

К счастью, уже в 4 квартале в продажу поступит новое поколение графических чипов. Энтузиасты получат скоростные флагманы от NVIDIA и AMD. Если вы хотите взглянуть на первые игровые тесты GeForce RTX 4090, то сделать это можно в нашем материале. Учитывайте, что стоить такая видеокарта будет немало, а из-за санкций доставка на российский рынок осложнится.

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