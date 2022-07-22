GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT уже стоят дешевле официально рекомендованной стоимости для РФ на момент старта продаж

Слухов о скором выходе нового поколения графических чипов всё больше, но реальных сроков пока нет. Инсайдеры уверяют нас в том, что флагман GeForce RTX 4090 появится уже этой осенью, вот только оснований для таких выводов нет. Прежде всего стоит напомнить о проблемах, с которыми столкнулась NVIDIA. Речь о перепроизводстве на фоне ожиданий высокого спроса. Как оказалось, майнерам видеокарты не нужны, а геймеры ждут середняков следующего поколения. В связи с переполнением складов остаётся всего два действенных решения. В первом случае можно скинуть цены, ну а во втором отложить выпуск графических чипов следующего поколения.

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Не стоит забывать о том, что у AMD проблемы заваленных складов нет, поэтому Radeon RX 7900 XT появится в 4 квартале, а значит и NVIDIA может выпустить флагман примерно в это же время. Выходит, что ждать осталось не менее четырёх месяцев, но это только в том случае, если вы живёте в США, тогда как в России действуют санкции. Очевидно, что путь GeForce RTX 4090 на рынок РФ окажется тернистым, а цены на близкие к эталонным модели и вовсе подпрыгнут до 300 000 рублей. Если вы не хотите ждать, если осознаёте всю бесперспективность грабительских цен на новинки, то сегодня самое время купить флагман без ожиданий и очередей.

Никто не говорил, что цены ну очень низкие, но раз выбора нет, приходится искать наиболее выгодные решения. Например, GeForce RTX 3090 Ti можно отхватить за 170 тысяч рублей. Стоит учитывать, что перед нами модель производства MSI, а значит вы ещё немного доплачиваете за бренд. Нам кажется, что рассказывать о невероятной мощи GeForce RTX 3090 Ti не стоит. Достаточно указать на сам факт: перед вами самая быстрая видеокарта на планете.

Предположим, что вы годами копили на флагман. Недоедали, недопивали, и вот уже собрали 155 тысяч рублей. Поздравляем, ведь GeForce RTX 3090 стоит дешевле, но обладает всеми атрибутами, необходимыми для запуска самых требовательных игр в разрешении 4К. 24 Гб видеопамяти будут как нельзя кстати во время обработки видео в разрешении 8К, а многие энтузиасты уже заявляют, что 4К – это пройдённый этап, предпочитая более продвинутое разрешении, позволяющее взглянуть на привычные игры под другим углом. Как вы уже поняли, GeForce RTX 3090 отлично вписывается в подобные требования.

А вообще всегда были будут споры о том, что даже состоятельные геймеры пытаются купить не только быструю, но и максимально выгодную видеокарту. Нам кажется, что GeForce RTX 3080 Ti – это именно то, что нужно. Здесь есть скоростная память GDDR6X 19 Гбит/с, есть топовая шина на 384 бита и 12 Гб видеопамяти. По поводу последнего пункта ходят ожесточённые споры. Нам кажется, что NVIDIA переборщила с экономией, но пока в разрешении 4К на максимальных графических настройках 12 Гб достаточно. 113 000 рублей – это ниже официально рекомендованной стоимости для российского рынка, а видеокарта производства Colorful радует приятным дизайном и неплохой системой охлаждения.

Если говорить о флагманах, то мы бы отнесли к этой категории GeForce RTX 3080, но только с условием, что речь о втором поколении с 12 Гб видеопамяти. Видеокарта максимально близка к более старшей GeForce RTX 3080 Ti, а в играх и вовсе не уступает ей по количеству кадров в секунду. А вот цена на 20 тысяч ниже. Присмотритесь к GeForce RTX 3080, поскольку она позволяет сэкономить деньги без потери производительности.

Было бы неверно завершить обзор без упоминания графических чипов AMD. Когда речь заходит о флагманах, то на ум приходит Radeon RX 6900 XT. Видеокарта производства Gigabyte не только обладает всеми атрибутами флагмана, но и уже получила заводскую конструкцию с жидкостным охлаждением. Потребуется докупить отдельный контур СЖО, который стоит до 7000 рублей. После этого вам станет доступен разгон, что позволит догнать и перегнать GeForce RTX 3080 Ti, а там и до более дорогих графических чипов NVIDIA рукой подать. Кстати, Radeon RX 6900 XT стоит ниже рекомендованной цены в РФ на момент начала продаж.

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Ну и было бы неверно не вспомнить о Radeon RX 6800 XT. Видеокарта почти такая же быстрая, как и Radeon RX 6900 XT, но стоит дешевле. Если спрашивать нашего мнения, то мы бы предпочли именно эту модель. Система охлаждения достаточна для любых задач, а 16 Гб видеопамяти – это даже больше, чем требуют современные игры.