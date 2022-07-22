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Многие эксперты уверены, что главная проблема AMD заключается в отвратительном маркетинговом отделе. Нам кажется, что стоит распустить всех лентяев и бездельников, а на их место принять парней из NVIDIA, предложив им двойную ставку. Очевидно, что за короткий срок это позволит увеличить продажи, а также занять довольно внушительную рыночную долю. Если не верите, то внимательно изучите цены на графические чипы в России (в любой другой стране). К своему удивлению, вы обнаружите, что красные всегда предлагают больше, а просят меньше. При этом по сети активно гуляют слухи о проблемах с драйверами и постоянными вылетами на видеокартах AMD, которые при близком рассмотрении оказываются несостоятельными.

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Каждый раз, когда мы слышим о выходе следующего поколения графических чипов, в сеть попадает масса информации о продукции NVIDIA. Инсайдеры забрасывают нас фейковыми новостями вперемешку с реальными фактами. Никого не волнует, есть ли здесь хотя бы доля правды, ведь информационный шум заглушает голос разума. Мы видим тесты, знаем о количестве ядер и площади кристалла, а также многие другие подробности. В конце концов рядовые геймеры спорят об энергопотреблении будущего флагмана несмотря на то, что им в лучшем случае светит середняк за 300 долларов (если повезёт). А вот о перспективных технологиях и графической архитектуре RDNA 3 мы знаем исключительно из уст Лизы Су. Согласитесь, что руководитель компании не может работать за всех. Приходится констатировать, что несмотря на видимые преимущества и в этом поколении красные окажутся позади.

Что же, сегодня мы немного разбавим новостную ленту, добавив небольшой материал о графических чипах следующего поколения. Инсайдер под ником Wild_C не только представил данные о площади кристалла, но и нарисовал достоверные рендеры нескольких чипов. Для понимания картины предлагаем небольшой ликбез. Предполагается, что несколько флагманских видеокарт будут основаны на графических чипах на базе чиплетов. В качестве основы выступит большой GCD (Graphics Complex Die), содержащий графические ядра. Кроме того есть ещё и некоторое количество модулей MCD (Multi-Cache Dies). Последние включают видеопамять и зарекомендовавшую себя с лучшей стороны технологию Infinity Cache. Ожидается, что флагман будет основан на графическом чипе Navi 31, и получит 12 288 шейдерных процессоров, 24 Гб видеопамяти на 384-битной шине и 192 Мб Infinity Cache. На изображении большой GCD находится в центре, тогда как 6 MCD расположены по обе стороны кристалла. Navi 32 получит GCD с меньшей площадью и всего 4 MCD, а вот Navi 33 лишится чиплетной конструкции.

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Инсайдер уверяет, что флагманский графический процессор Navi 31 получит внушительную площадь кристалла – 633 mm² из которых 370 mm² будет занимать массивный GCD. В то же время Navi получит кристалл площадью 439 mm² из которых 233 mm² это GCD. Что до Navi 33, то он сможет похвастать площадью кристалла до 400 mm², при этом все блоки будут находиться внутри благодаря монолитной конструкции. Вчера мы писали о том, что NVIDIA также раздумывала о переходе на чиплеты. Эксперты уверены в том, что такая технология позволяет увеличить производительность и эффективность графического чипа. Проблема в том, что ещё никогда в пользовательском сегменте мы не видели ничего подобного, поэтому у руководства NVIDIA могли возникнуть справедливые сомнения относительно целесообразности использования столь сложной технологии. Предполагается, что так называемый GeForce RTX 5090 (конец 2024 года, по оптимистичным прогнозам) окажется монолитным, а вот Radeon RX 7900 XT, который выйдет в 4 квартале 2022 года, уже получит чиплетную конструкцию.