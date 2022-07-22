Майнинг Эфира остаётся неприбыльным несмотря на подорожание криптовалюты

В последние две недели наблюдается самый настоящий ренессанс криптовалют, когда ключевые активы не только восстали из пепла, но и продолжают набирать скорость, активно восстанавливая утраченные позиции. Мнения на тему будущего цифровых активов разделились, а значит курс может пойти в любом направлении. Что любопытно, ещё недавно ежедневно пишущие на тему криптовалют эксперты, куда-то исчезли. Неясно, то ли эти ребята отдыхают на песчаных пляжах, то ли уже устали забрасывать нас фейками. В любом случае информации крайне мало, а причин для роста Биткоина и вовсе нет. Можно даже сказать, что цифровое золото дорожает вопреки происходящим изменениям на рынке, ведь экономические показатели США и ЕС стремительно падают, а долгосрочные прогнозы неутешительны.

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Что до Эфира, то эксперты полагают, что его рост может быть связан с недавней публикацией планов разработчиков о переходе на стейкинг и слияние сетей. Сегодня мы писали об этом подробнее. Прежде чем делать какие-то выводы, давайте изучим график стоимости Эфира за месяц. Как видите, всё начиналось у отметки 1000 долларов за одну монету, а значит за последние 20 дней криптовалюта подорожала на 60%. В сети преобладают позитивные прогнозы, но все они носят краткосрочный характер, поэтому стоит относиться к подобным заявлениям со здоровой долей скепсиса. Но мы с вами копнём глубже, обратив внимание на показатель суточных торгов. И вот здесь похвастать нечем. Напомним, что прошлой осенью за 24 часа через сеть могли пройти под 50 миллиардов долларов в Эфире, тогда как сегодня всего 20 миллиардов. Это говорит о том, что основная масса переводов осуществляют трейдеры, а обычные держатели уже избавились от активов, предпочитая не вкладываться в криптовалюты.

Аналитики заметили, что именно сегодня, когда курс Эфира растёт, Киты предпочитают сливать монеты наивным хомякам. Речь о кошельках, на которых находится от 10 000 монет и выше. Так вот, крупная рыба избавляется от накоплений, используя для этого самый оптимальный момент, когда криптовалюта дорожает. Такая тактика позволяет неплохо заработать, и очень похожа на пункты обмена валюты, ведь там всегда покупают дешевле, а продают дороже. Заметим, что ещё в начале июля Киты придерживались противоположной стратегии, накапливая Эфир, что позволило создать дефицит даже несмотря на то, что майнеры избавлялись от заработанных монет с удвоенной силой. А вот кошельки, на которых находятся от 10 до 100 монет, растут. Обычно подобные активы принадлежат зажиточным жителям развитых стран, которые таким образом пытаются инвестировать в своё будущее. Мы не станем утверждать, что такая стратегия проигрышная, но в краткосрочной перспективе она явно имеет мало шансов на успех. Как только курс Эфира пойдёт вниз, Киты продолжат скупать у хомяков дешёвые монеты, которые последние сами недавно приобрели намного дороже.

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На фоне подорожания Эфира в прессе снова заговорили о выгодности майнинга. Мы категорически несогласны с подобными утверждениями. Для примера возьмём видеокарту GeForce RTX 3070 Ti, цена которой в российской рознице превышает 1000 долларов. Если курс Эфира будет держаться на отметке в 1600 долларов, то окупить вложения удастся за 600 дней. Мы сомневаемся, что криптовалюты так долго будет стабильными. Мало того, Эфир и вовсе через год перестанет быть доступен для майнинга, а впереди глобальный экономический кризис. Нет никаких сомнений, что жители Европы и США предпочтут вложения в более надёжные активы, покупке криптовалюты. Не говоря уже о решении правительства США ощутимо ограничить хождение цифровых активов. Но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов.