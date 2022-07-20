В тот самый момент, когда продажи полупроводниковых изделий падают, Intel решила пойти на непопулярные меры

Мы уже неоднократно писали о том, что в 2020 году в рамках решения нарастающих экономических проблем ФРС США нарисовало 9 триллионов долларов. Деньги лились рекой. Любой гражданин, который испытал трудности в результате разразившейся эпидемии коронавируса, мог получить единоразовую выплату, а социально незащищённым слоям населения и вовсе давали деньги с завидной регулярностью. Уже в 2021 году стали говорить о том, что бомжи в Америке перешли с китайских смартфонов на флагманы Apple, заполонив улицы возле бесплатных точек раздачи беспроводного интернета. Кто-то полагал, что это позволит обеспечить скачок для экономики страны, но в реальности деньги перетекли в карманы миллиардеров.

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Свою часть получили владельцы магазинов, продававших технику и электронику. Немало досталось производителям гаджетов и заводам, выпускающим чипсеты и микросхемы, а в итоге деньги осели в карманах жирных котов, не жалеющих ни с кем делиться своим богатством. В 2021 году чуть ли не ежемесячно о сверхдоходах сообщало руководство NVIDIA, а Лиза Су открыто говорила о важности маржи и игнорировании поставок недорогих продуктов. Получается любопытная картина: за прошедшие несколько лет полупроводниковые гиганты (и не только они) смогли заработать много денег, но на дворе экономический кризис, что вынуждает делать долговременные инвестиции и мириться со снижением прибыли. В нормальном обществе политики провели бы с владельцами компаний беседу, что позитивно повлияло бы на цены, но мы живём в мире капитала, поэтому придётся в очередной раз затягивать потуже пояса.

Согласно данным инсайдеров DigiTimes, Intel предупредила ключевых партнёров о намерении поднять цены. На сколько процентов подорожают процессоры, не уточняется, но случиться это должно этой осенью. Получается, что речь идёт о следующем поколении Raptor Lake, которое будет конкурировать с процессорами AMD на архитектуре Zen 4. По мнению экспертов, всё это ещё не значит, что Intel действительно хочет повысить цены на свою продукцию. Логика в том, что крупные ОЕМ-производители закупают процессоры и чипсеты для материнских плат миллионами единиц, а значит для них имеет смысл сэкономить сегодня, купив продукцию до того, как она станет дороже.

Логике в такой стратегии не откажешь, вот только на кону слишком многое. 13-е поколение процессоров должно составить конкуренцию серии Ryzen 7000, созданной на базе 5-нм техпроцесса. Впереди прирост тактовых частот до 5.5 ГГц, а значит нас ждёт довольно ощутимое увеличение производительности. Всё это может значить, что процессоры текущего поколения будет неактуальны, но даже если это не так, то цены на них всё равно снизятся. Получается, что перед ОЕМ-производителями встаёт сложная дилемма, решить которую будет достаточно сложно. Ну и не стоит сбрасывать со счетов последствия для самой Intel.

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По мнению экспертов, если крупные поставщики сегодня заберут со складов большую часть готовой продукции, то уже в 4 квартале им не понадобится обращаться за очередной партией. Цены на Raptor Lake окажутся высокими, а значит новая линейка будет буксовать. Единовременно таким способом можно повысить продажи и показать инвесторам неплохие показатели, вот только в долговременной перспективе это не выгодно ни для одной из сторон. Что до роста цен, то это и вовсе кажется абсурдом. Глобальная экономика испытывает трудности, люди отказываются от покупки новых смартфонов и ноутбуков в пользу находящихся на руках гаджетов. Аналитики фиксируют снижение спроса на полупроводники, а значит уже к концу года рухнут продажи видеокарт и другой потребительской электроники. Логика подсказывает, что в таком случае нужно снижать цены, а не повышать, но капитал живёт в своём мире, принимая абсурдные решения, понять которые обывателям сложно.