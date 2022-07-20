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Газпром пообещал вернуть газ в Европу – аномальная жара и засуха привели к росту потребления энергии
Во Франции могут ограничить работу АЭС, а в Италии останавливают газовые электростанции
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Несколько дней назад в сети вспыли подробности переговоров Газпрома и немецкой Uniper. Как оказалось, ещё в июне российская компания довела до сведения европейского партнёра тот факт, что в любой момент поставки могут быть прекращены либо снижены из-за форс-мажорных обстоятельств. Пресса быстро подхватила новость, пытаясь выжать из неё несуществующие детали. На самом же деле всё просто, ведь переговоры касались снижения прокачки по трубопроводу Северный поток, что произошло в результате отключения двух турбин Siemens. Напомним, агрегаты требуют обслуживания, которое всегда осуществлялось в Канаде. В связи с санкциями, заокеанское представительство немецкой компании приняло решение отказать себе в праве транспортировать турбину в Россию. Возникла юридическая коллизия, в итоге разрешившаяся в пользу возврата агрегата. Представили Siemens отмечают, что прибытие оборудования в Германию состоится в ближайшие дни, а уже 24 июля турбину в срочном порядке доставят на территорию российского объекта, где с её помощью смогут увеличить прокачку газа до 100 миллионов кубических метров в сутки.

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Напомним, уже завтра на Северном потоке завершатся технические работы, что позволит вернуть в строй так необходимую Европе артерию. Пожалуй, ещё никогда стандартные 10-дневный простой трубопровода не обсуждался так горячо. Западные политики строили теории, считали запасы газа, бравировали перед камерами и пугали население ростом тарифов. Согласно официальному заявлению Газпрома, нет никаких причин для паники, ведь тесты всех систем прошли удачно, а значит уже завтра Европа сможет продолжить закачку газа в подземные хранилища. Это не значит, что дополнительные сложности не возникнут, а ведь ещё нужно установить турбину на место. В любом случае даже если это займёт несколько дней, то говорить о начале газовой войны не приходится.

Может показаться, что до осени европейцы успеют набить подземные хранилища, вот только никто не принимал в расчёт природу. Уже несколько дней страны ЕС страдают от аномальной жары. Было бы интересно посмотреть, как из положения выходят политики, рекомендующие перестать принимать душ и включать кондиционер. К сожалению, чиновники предпочитают на эту тему отмалчиваться, а вот рост потребления электричества со стороны обычных граждан заметен. Чаще всего такие вопросы решаются путём перераспределения электричества через единую энергосистему, но в данном случае всё становится только хуже. Рейн обмелел настолько сильно, что судоходство по нему сильно ограничено. Несмотря на ранее данные обязательства, раскупориваются угольные электростанции, но завезти достаточное количество угля почти невозможно. Ранее сырьё поступали из России, но из-за искусственных ограничений наблюдаются перебои.

Засуха привела к неожиданным последствиям, ведь вместо ввода дополнительных мощностей в Италии происходит сокращение выработки электричества со стороны гидроэлектростанций. Резервуары с водой тают на глазах, а несколько ключевых газовых электростанций и вовсе остановились. Причина в нехватке воды (обмелела река По) и перебоях в поставках газа. Ещё недавно казалось, что атомная энергетика Франции способна сгладить удар, вот только это не так. Засуха вынуждает власти пересматривать выработку энергии, а специалисты констатируют, что придётся снизить выработку электричества на пяти крупнейших объектах.

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На этом фоне особый интерес вызывает публикация последних новостей в Bloomberg. Американские журналисты видят мир под особым углом, но иногда раскапывают интересные факты. Как оказалось, проблемы с газом у Европы могут только начинаться. Так, если турбина не будет вовремя возвращена на место, то уже на следующей неделе вместо 40% мощности прокачка снизится до 20%, а после и вовсе может остановиться. Такие заявления подстёгивают рост цен на энергоносители, а в Европе пытаются решить проблемы за счёт экономии. Тот же Bloomberg публикует материал о добровольном сокращении потребления газа на 15%. Главный вопрос состоит в том, за счёт кого эта акция будет осуществляться? Если речь идёт об обычных гражданах, то головы политиков продолжать падать. Можно предположить, что планируется сокращение производства, но и это неприемлемо, ведь в таком случае Европа получит сокращение рабочих мест и заработной платы. Ну а сами политики не будут ограничивать свои богатые жилища в энергии. Источники: 1, 2, 3, 4

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#санкции #экономика #газ
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