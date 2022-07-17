Фактически, вернуть инвестиции невозможно, поскольку PoS стартует 19 сентября

Сегодня мы уже писали о том, что курс Эфире резко пошёл вверх. Горячие головы заговорили о самой настоящей оттепели, а кто-то даже начал задумываться о том, чтобы как следует вложиться в стремительно дорожающую криптовалюту. Нам кажется, что уже в ближайшие дни вся эта шумиха пойдёт на спад, ведь на самом деле нет никаких причин для подорожания криптовалюты, а рост курса связан с попыткой спекулянтов заработать. Поясним, несколько дней назад разработчики провели конференцию, согласовав предварительные сроки запуска третьей тестовой сети Goerli. Одновременно с этим было сказано, что тест Sepolia проходит в штатном режиме, а значит великий и могучий PoS уже рядом. Разработчики предположили, что могут реализовать слияние (The Merge) уже 19 сентября, что положит начало полному отказу от традиционного майнинга на видеокартах.

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Поскольку в сети снова заговорили о выгодности добычи Эфира, мы предлагаем взглянуть на реальное положение вещей. Специально для тех, кто всё ещё верит в сказки, мы прогнали через популярный калькулятор три видеокарты, о каждой из которых и поговорим. Начнём с GeForce RTX 3070. Изначально, этот графический чип поступил в продажу по рекомендованной цене 499 долларов, но даже спустя почти два года стоит в европейских магазинах не меньше 650 евро. Некоторые модели можно встретить и дешевле, но даже они будут стоить вам не меньше 600 евро. К сожалению, российская розница живёт по собственным законам, а в итоге стоимость GeForce RTX 3070 стартует с 60 тысяч рублей. В переводе на доллары по курсу выходит 1050 вечнозелёных. Если вы обратите внимание на последний столбец, то сможете заметить, что вернуть вложения вам удастся за 946 дней, в случае если за электричество заплатит сосед или государство, ну а с учётом розетки выходит 1115 дней. Это очень много, а значит нет никаких предпосылок к тому, что инвестицию удастся вообще отбить. Вы ведь помните, что начало перехода на PoS состоится уже 19 сентября?

Ничуть не лучше положение у тех, кто решил потратиться на GeForce RTX 3080 Ti. 120 тысяч рублей – это ровно 2100 долларов, а значит вам придётся выложить за видеокарту целое состояние. В Европе за такие деньги можно купить автомобиль на ходу, выпущенный не больше 7 лет назад. Согласно калькулятору, полный возврат средств наступит через 1184 дня, но ведь вы помните, что Эфир неплохо подорожал, тогда как в последнее время он топтался на отметке 1000 долларов. Учтите также тот факт, что возможно дальнейшее соскальзывание в криптозиму. Эксперты отмечают, что даже после перехода Эфира на PoS, быстрого отказа от добычи не случится. Прежде чем мы увидим массовый исход майнеров, должна быть активирована Бомба сложности. Этого с опаской ждут очень многие, а в реальности именно Бомба сложности, а не PoS представляют угрозу для фермеров по всей планете.

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Ну и в качестве финального аккорда – GeForce GTX 1080 Ti. Многие майнеры уверяют, что видеокарта до сих пор отлично себя показывает в работе, а отбить её можно даже сегодня. Что же, мы заглянули на Авито, где средняя стоимость старого флагмана составляет 30 тысяч рублей. В переводе на доллары по курсу – это 520 вечнозелёных, что даёт нам 1080 дней до полной окупаемости. Очевидно, что в настоящее время доходность криптовалют находится на дне. Никто не сказал, что не может быть хуже, ведь рынок непредсказуем, а геополитическая ситуация становится всё более напряжённой. Не секрет, что экономика Европы находится не в лучшем виде. Евро умудрился упасть ниже доллара, а в США снова заговорили об эмиссии. Всё дело в том, что из-за приближающегося экономического кризиса, дешевеют многие национальные валюты. Всё это значит, что американский доллар вдруг стал дорожать. Логика простая: сегодня США не нужна валюта с такой стоимостью, поэтому можно напечатать пару триллионов долларов, что позволит закрыть дыры в бюджете и скупить немалую часть продовольствия на планете. Предсказать последствия такого решения сложно, ведь это может похоронить экономику большинства стран, но это уже не проблема криптовалют.