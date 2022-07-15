Зимой 2022 года доходы были в разы выше, чем в июле

Помните, когда завершался 2020 год мы полагали, что впереди уже ничего более сложного не будет. В начале 2021 должны были появиться вакцины, а победа над коронавирусом была у нас в руках. Увы, но прошлый год стал ещё более суровым, ведь цены на полупроводники выросли в несколько раз, а производители автомобилей стали останавливать производство. Чипов на всех не хватало, а в качестве главных виновников были названы майнеры. Словом, 2021 год стал ещё менее приятным, чем 2020, а 2022 и вовсе способен преподнести миру массу неожиданных сюрпризов. Можно было бы начать с холодной зимы, ведь в Европе назревает энергетический кризис, ну или рассказать о продовольственном кризисе, ведь цены на газ подрастут, что приведёт к настоящему коллапсу. Давайте в следующий раз, а в данном материале уделим немного внимания криптовалютам.

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Эксперты отмечают, что фермеры находятся между молотом и наковальней. С одной стороны – нависли высокие тарифы за электричество. Фактически, сегодня в Европе копают Биткоины или миллионеры или воришки, которые не платят за свет. Произошло обрушение стоимости оборудования, а значит продать часть железа для покрытия операционных нужд стало сложнее. В результате майнеры отказываются от старого железа, пытаясь компенсировать потери за счёт более эффективных новинок. Всё это имеет и обратную сторону, но об этом позднее. С другой стороны – над фермерами довлеют кредиторы. Аналитики подсчитали, что почти все крупные компании, копающие Биткоины, кому-то должны. Западный мир устроен так, что там не обязательно сразу выходить в плюс чтобы считаться успешным и богатым. Можно много лет тратить больше, чем зарабатывать. Главное – создавать хороший фон, платить неплохие заработные платы и рассказывать о планах. Именно этим все вокруг в 2021 году и занимались, но тогда банки были готовы давать майнерам кредиты, а сегодня просят вернуть хотя бы часть суммы.

Но есть и хорошие новости. Сообщается, что благодаря целому ряду факторов добыча 1 Биткоина теперь стоит всего 13 000 долларов, тогда как ещё совсем недавно обходилась в 24 тысячи. Эксперты называют это победой, но забывают о причинах происходящего. Во-первых, не стоит забывать о майнерах из Техаса, которые вынуждены были по указанию правительства отключить свои фермы, что снизило хешрейт сети на 6.7% по сравнению с майскими максимумами. Во-вторых, крупные компании действительно переходят на новое оборудование. Особой популярностью пользуется вышедший летом Bitmain Antminer E9 с рекордным хешрейтом в 2.4Gh/s. Стоит такое железо дорого, а скидок почти нет. Это значит, что закупка идёт под кредиты, которые нужно отдавать. Пока всё довольно спокойно, ведь при средних затратах в 13 000 долларов фермеры вынимают 21 тысячу долларов. Не нужно забывать о налогах, но в целом пока майнинг приносит прибыль.

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Если отбросить необходимость выплат по кредитам, то перед майнерами встаёт проблема приближающегося глобального экономического кризиса. По итогам июня годовая инфляция в США увеличилась до 9.1%, но на дворе лето, когда продукты питания гораздо дешевле, чем зимой. Нарастает внутриполитическая борьба, а всё более явные попытки взять под контроль криптовалюты не оставляют майнерам шанса на анонимность. Рынок перестаёт быть интересен тем, кто считал его тихой гаванью для финансов, где можно спрятать на некоторое время несколько миллиардов долларов. Ну а пока курс Биткоина довольно стабилен. Вполне возможно, что после очередного заседания ФРС всё кардинально изменится, но пока майнеры пытаются отбить затраты за счёт большой разницы между затратами и добычей. Кстати, 13 тысяч – это средний показатель по рынку, а значит есть те, для кого выгода будет оставаться даже после пересечения отметки в 10 000 долларов.