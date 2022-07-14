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Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
Ещё пару недель назад мы видели минимальное количество видеокарт, ну а сегодня только в магазине Регард больше 150 моделей
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3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Производители графических чипов покинули российский рынок ещё в марте. По прогнозам экспертов, видеокарт должно было хватить до начала лета, но на дворе уже середина июля, но проблем с доступом к геймерской продукции почти нет. Вообще далеко не всё так радужно, как может показаться. Так, ещё две недели назад наблюдался острый дефицит недорогих видеокарт, а также моделей среднего и средневысокого ценового сегментов. Многие графические чипы невозможно было купить, что тут же привело к росту стоимости. Не стоит сбрасывать со счетов падение курса российской валюты, но в целом складывалась нелицеприятная ситуация. 

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Похоже, дела идут на поправку, ведь сегодня в магазине Регард можно встретить полторы сотни различных моделей. Мы не знаем, какое количество видеокарт приехало в Россию, но их очень много, а цены радуют. Не стоит думать, что в российских магазинах наступила оттепель, но некоторые послабления заметны невооружённым глазом. Именно поэтому мы предлагаем вам изучить небольшой список из пяти видеокарт, которые не разорят вас окончательно, предлагая отличный уровень производительности в играх.

Изначально мы планировали не брать видеокарты дороже 40 тысяч рублей, но Radeon RX 6600 XT настолько хороша, что небольшая переплата действительно имеет смысл. По позиционированию перед нами бодрый середняк, тогда как в реальных играх видеокарта может тянуть игры даже в 2К без каких-либо проблем. Sapphire предлагает неплохую систему охлаждения. Никаких рекордов, ведь здесь всего 2 кулера, вот только не стоит забывать, что сам графический чип Radeon RX 6600 XT получил 128-битную шину и не является требовательным. 

Совершенно внезапно на полках Регарда появилась GeForce RTX 2060 Super производства Colorful. Видеокарта отличается стильным дизайном и максимально близка к эталонной. Никаких излишеств, что позитивно сказалось на цене, ведь купить GeForce RTX 2060 Super можно за 38 630 рубликов. За эту сумму вам полагается 256-битная шина и 8 Гб скоростной видеопамяти. Видеокарта будет радовать своего владельца ещё много лет, а самое главное не требовать от неё слишком много, ведь перед нами модель предыдущего поколения. 

Не менее выгодна Radeon RX 6600. Эта видеокарта больше подходит для 1080р, на что намекает ценник. В данной ценовой категории экономия 9 тысяч рублей не проходит бесследно, ну а здесь вполне годная видеокарта, которая играючи справляется с любыми сценариями и подходит для геймерской сборки. Дешёвой Radeon RX 6600 не назовёшь, но это уже проблема рынка, а не отдельно взятой модели, тем более что MSI неплохо справилась со своей задачей, ведь перед нами твёрдая четвёрка за охлаждение и систему управлением кулерами. Можно и лучше, но тогда это будет уже не 33 тысячи рублей. 

GeForce RTX 3050 за 30 500 рублей – это настоящий суперхит. Рекомендованная цена для российского рынка на этот графический чип составила 25 тысяч рублей, а значит переплата составляет всего 5 тысяч. Стоит признать, что для данного ценового сегмента это довольно много, но гораздо меньше, чем за указанные выше видеокарты. GeForce RTX 3050 не является прямой конкуренткой для Radeon RX 6600, уступая видеокарте AMD по чистой производительности во всех играх. И всё же, если вы хотите именно NVIDIA, то модель производства Palit вполне сгодиться для игр. 

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За 27 740 рублей есть GeForce GTX 1660 Super. Если вы не в курсе, то это прямой аналог GeForce RTX 3050, но без новомодной трассировки лучей. Здесь также 6 Гб видеопамяти вместо 8 Гб, но на количестве кадров в секунду это почти не отражается. Если вы сомневаетесь, что такого количества видеопамяти вам хватит для разрешения 1080р, то читайте наш материал, в котором эта тема детально исследована. Ну а GeForce GTX 1660 Super всё же слегка дороговата. Хотелось бы её увидеть за 20 тысяч рублей, но пока это фантастика. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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