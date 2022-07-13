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Стоит ли покупать видеокарты на 12 Гб и 24 Гб видеопамяти – тесты от 8 до 24 Гб в современных играх
Сколько видеопамяти на видеокарте требуют современные игры? Давайте разбираться
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С каждым годом производительность компьютеров увеличивается. Процессоры становятся быстрее, что позволяет добываться невероятных показателей в рабочих задачах и сложных сценариях. Видеокарты взяли на себя обработку видео, а также ускоряют работу облачных серверов, что позволило добиться отличных результатов в решении сложных задач. Одновременно с этим мы незаметно перешли от 4 Гб оперативной памяти к 8 Гб, а после и на 16 Гб. Что и говорить, если многие наши читатели взяли про запас 32 Гб, а наиболее зажиточные энтузиасты уверяют, что без 64 Гб они не представляют себе современный компьютер. Растёт число ядер на процессоре, а уже в этом году в продажу может поступить видеокарта GeForce RTX 4090, с теоретической мощностью 100 TFLOP. 

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Словом, мы живём в мире, где технологии постоянно наступают нам на пятки, что вынуждает тратить всё больше денег. Но так ли это нужно, или все увещевания маркетологов – это ничто иное, как праздная реклама, позволяющая производителям полупроводников зарабатывать? Сегодня мы рассмотрим любопытный тест, проведённый командой Testing Games. Сами блогеры зачем-то решили продемонстрировать разницу между видеокартой GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3090 Ti. Всем очевидно, что разрыв огромен, но кроме данных по количеству кадров в секунду, можно увидеть ещё две переменные: использование оперативной памяти компьютера и видеопамяти на видеокарте. Давайте пройдёмся по каждой игре, указав показатели по двум видеокартам.

  • В Hitman 3 GeForce RTX 3060 Ti потратила 10 Гб оперативной памяти из возможных 32 Гб, а значит в данной игре при любом раскладе будет достаточно планки на 16 Гб. А вот с видеопамятью другая картина, ведь Hitman 3 не смогла выжать из GeForce RTX 3060 Ti даже 5 Гб, тогда как более дорогая GeForce RTX 3090 Ti – 5.5. Гб.
  • В God of War по использованию оперативной памяти между видеокартами полный паритет – не больше 11 Гб, а значит и здесь вам не нужно платить много денег за ОЗУ. По использованию видеопамяти следующая картина: 6.3 Гб на из GeForce RTX 3060 Ti и 7.3 Гб на GeForce RTX 3090 Ti. Получается, что пока ни одна игра не смогла переварить даже 8 Гб, тогда как 24 Гб и вовсе простаивают без дела. 
  • В Forza Horizon 5 система наконец смогла занять все 8 Гб видеопамяти на GeForce RTX 3060 Ti и 9 Гб видеопамяти на GeForce RTX 3090 Ti, а вот с оперативной памяти все линейно: ни на одной видеокарте системе не потребовалось больше 11 Гб.
  • Red Dead Redemption 2 оказалась немного более требовательной, что позволило занять 12.5 Гб оперативной памяти на видеокартах, а вот больше 7 Гб видеопамяти игре просто не нужно. И снова мы видим, как излишки памяти тянут вниз ваши финансы, но не дают никаких преимуществ.  
  • В CYBERPUNK 2077 примерно аналогичная ситуация, а вот в Dying Light 2 есть изменения. Так, с использованием GeForce RTX 3060 Ti система смогла сжечь 15 Гб оперативной памяти, а вот более дорогая GeForce RTX 3090 Ti почему-то потребовала не больше 12 Гб. Также отличается и использование видеопамяти: 7.5 Гб на GeForce RTX 3060 Ti и 10.5 Гб на GeForce RTX 3090 Ti. Получается, что впервые мы видим игру, в которой вам потребуется больше 8 Гб видеопамяти. Увы, но Microsoft Flight Simulator ничем не удивляет, ведь больше 6.7 Гб видеопамяти система не смогла задействовать, как и 9.5 Гб оперативной памяти.

Всё это значит только одно: современные игровые движки созданы по старым лекалам и не способны в полной мере задействовать преимущества большого количества оперативной памяти и видеопамяти. Нет никаких сомнений, что более дорогая видеокарта будет быстрее, но даже 8 Гб вам хватит для большинства тайтлов. Учтите, что тесты проведены в разрешении 4К на максимально возможных настройках. Это значит, что в 1080р вам потребуется куда меньше ресурсов. Ну и кому нужны все эти гигабайты в геймерских компьютерах, когда разработчики игнорируют современные тенденции? Ну а вопрос, почему хотя бы в разрешении 4К игры не используют весь объём выделенной видеопамяти, остаётся открытым. 

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#видеокарты #тесты
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