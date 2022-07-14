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Криптовалюты становятся всё менее привлекательны, а Биткоин дешевеет на фоне роста инфляции в США
В июне инфляция выросла до 1.3%, хотя эксперты ожидали не выше 1.1%
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Мы уже рассказывали вам об итогах опроса, проведённого на улицах Европы весной 2022 года. Тогда журналисты интересовались у молодёжи: кто победил во Второй мировой войне. Как оказалось, в число победителей попали Англия, США и Франция, а вот о Советском союзе или России никто и не вспомнил. Что же, если посмотреть на происходящее под экономическим углом, то нет никаких сомнений, что наибольшую пользу из большой войны в Европе извлекла именно Америка. Доллар долгое время был основной валютой на планете, а несколько десятилетий назад в качестве альтернативы был создан евро. Сегодня мы всё чаще слышим о конфликте интересов. Якобы, страны-производители уже устали отдавать все блага цивилизации странам-потребителям. Многие говорят о том, что нас ожидают большие перемены, а первые плоды мы видим уже сегодня.

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Экономика ЕС и США находится не в лучшем виде. Евро уже дешевле доллара, а уровень инфляции в странах Балтии превысил 20%. К счастью, политики там обладают спокойным нордическим нравом, а население с лёгкостью переносит падение температуры в домах ниже 15 градусов в зимний период, поэтому беспокоиться этим ребятам не о чем, а вот в Америке так не умеют. Правительство уже несколько месяцев пытается бороться с инфляцией за счёт повышения ключевой ставки. На данный момент она достигла 1.75%, а в июле ФРС соберётся на очередное заседание, где проценты по кредитам снова подрастут. 

В последнее время эксперты все чаще говорят о возможном выходе криптовалют с низких позиций. Ожидается, что быки начнут теснить медведей, но пока мы видим лишь небольшие колебания, результатом которых становится топтание на месте и падение интереса со стороны инвесторов к Биткоину. Совсем недавно были опубликованы статистические данные, позволяющие изучить те или иные аспекты американской экономики по июнь 2022 года включительно. Аналитики констатируют, что инфляция нарастает, а скорость её уже сегодня выше, чем ожидалось. Так, за июнь чистый прирост потребительских цен достиг 1.3%, тогда как прогнозы прочили не выше 1.1%. Ну а пока по итогу первой половины года инфляций с 8.6% подскочила до 9.1%. Есть мнение, что реальная инфляция в США намного выше, но правительство предпочитает не пугать собственное население и не сеять панику в мире, ведь самая богатая страна на планете просто не должна показывать свои слабости.

Что бы там не думали в США, но эксперты однозначно заявляют, что криптовалюту ожидают тяжёлые времена. Только на фоне слухов о повышающейся инфляции курс Биткоина на этой недели падал до 19 000, а впереди повышение ключевой ставки. В прошлый раз это ударило по биржевому рынку, вслед за которым вниз пошли и цифровые активы. Насколько высоко в июле поднимут проценты по кредитам пока неясно. Ранее звучали прогнозы, что это будет не выше 0.5%, вот только тогда никто не ожидал, что инфляция сильно ускорится. Вполне возможно, что регулятор пойдёт на непопулярные меры, а в первую очередь пострадают альткоины.

Некоторые эксперты утверждают, что на фоне введения жёсткой политики регулирования криптовалют со стороны США, так называемые мусорные токены начнут исчезать. Реальной цены у большинства подобных активов никогда не было, поэтому выживут сильнейшие. Особую обеспокоенность вызывает Эфир. Разработчики слишком медленно проводят те или иные изменения, а сообщество ждёт перемен. Это значит, что в случае пассивной позиции команды разработчиков, Эфир может обвалиться намного ниже остального рынка. 

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Ну а на данный момент Биткоин торгуется выше 20 000 долларов. Посмотрим, насколько курс снизится после обнародования данных о  повышении ключевой ставки в июле. 

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#криптовалюты #биткоин
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